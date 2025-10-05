Manuel Vizcaíno, experto en desarrollo personal, sobre el miedo al rechazo: "Es mejor ser ignorado que ser invisible"

El miedo al rechazo es el temor a no ser aceptado o valorado por los demás, tanto en relaciones amorosas como en amistades. Esto puede provocar ansiedad, conductas de evitación y baja autoestima.

Este miedo es más frecuente en las personas que han sufrido rechazos previos, que están bajo presión social o que sienten falta de validación interna.

Manuel Vizcaíno, psicólogo y experto en desarrollo personal, ha explicado las diez claves para "quitar el miedo al rechazo en un minuto".

"¿Y si me dicen que no? Un 'no' no te va a quitar nada, pero un 'sí' puede cambiarlo todo", comienza explicando.

La siguiente frase que desmiente Vizcaíno es: "No quiero hacer el ridículo". La respuesta, tajante: Básicamente, si no lo intentas, ya hiciste el ridículo porque no hiciste nada".

También se dirige a los que prefieren "no intentarlo" y asegura que no hacerlo "es un rechazo automático".

Uno de los pensamientos habituales de los que sufren este miedo es que la gente les va a juzgar: "La gente está más ocupada en su vida que en la tuya, créeme".

Para los que sienten que les "van a ignorar", el experto en desarrollo personal tiene una dura afirmación: "Es mejor ser ignorado por intentarlo que ser invisible por nunca hacerlo".

A muchos les preocupa no saber qué hacer tras el rechazo. "Sonríe, busca la siguiente oportunidad y punto", añade Vizcaíno.

"Seguro van a pensar que lo necesito", esta es otra frase que desmiente el psicólogo. "Lo que realmente necesita alguien es quedarse esperando a que todo caiga del cielo", apunta.

"Molestas más contigo mismo cuando no te atreves y luego te arrepientes", añade a los que sienten que van a molestar si lo intentan.

Manuel Vizcaíno también cree que "el dolor solamente dura unos minutos", mientras que "la oportunidad perdida va a durar toda la vida".

"Nadie que realmente importe se burla de quien se atreve. El miedo al rechazo no desaparece, se vence dando el primer paso", sentencia el experto.