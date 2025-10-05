Andi, 11 años en pareja, rotunda sobre su vida sexual: "Explotamos todos los recursos, nunca ha sido monótona"

Andi Martín y Alfre Álvarez son una pareja de mexicanos que se conocieron con tan solo ocho años. Un momento en el que ambos iban a clase juntos en Primaria.

Tras toda una adolescencia de idas y venidas, decidieron comenzar una relación formal con 19 años, justo después de la graduación y antes de entrar a la universidad.

Tras 11 años como novios, Andi y Alfre comparten con sus seguidores cómo es su relación en un canal de YouTube que tienen entre ambos.

Andi, que se dedica a la psicología y sexología, también ha hablado de cómo se mantiene la llama y la pasión tras más de una década de relación.

En una conversación con la doctora Ana Ceci, asegura que este es un tema sobre el que han hablado mucho entre ambos.

Y es que, tal y como explica la médica, "la mayoría de parejas con más de nueve años de relación no tienen relaciones sexuales frecuentes".

Andi reconoce que son dos personas que se definen como "muy sexuales". "Para los dos es súper importante como parte de la relación la sexualidad", añade.

Además, Andi Martín también confiesa que tanto su pareja como ella son "muy curiosos" en ese sentido. Y lo demuestra contando varios detalles sobre su vida sexual.

La sexóloga asegura que "nos gusta explotar todos los recursos, usar todos los juguetes y jugar todos los juegos".

"Pero desde el día uno que somos novios, o sea, entonces nunca ha sido la relación monótona en ese sentido", concluye Andi en su conversación con la doctora.