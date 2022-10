¿Qué pasa si contrato a una empleada de hogar sin papeles?

Muchas personas necesitan contratar una empleada de hogar, que se encargue de las tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes. Algunas recurren a la contratación de personas extranjeras “sin papeles”. Esta práctica es ilegal y puede conllevar sanciones muy elevadas.

Solo es posible contratar legalmente a una persona extranjera si esta cuenta con un Permiso para trabajar por cuenta ajena en España y con la Tarjeta de Identificación de Extranjero, ambos en vigor. No basta con el Permiso de Residencia Temporal.

La Tarjeta de Identificación de Extranjero acredita su situación legal en España. A menudo se confunde con el NIE (Número de Identidad de Extranjero), que solo sirve a efectos de identificación de las personas extranjeras en nuestro país.

Las empleadas que carezcan de Permiso de Trabajo por cuenta ajena y Tarjeta de Identificación de Extranjero en vigor no podrán ser dadas de alta en la Seguridad Social. Por tanto, trabajarán de forma irregular.

Contratar una empleada de hogar sin papeles puede salir muy caro

La Inspección de Trabajo realiza campañas para regularizar la situación laboral de las empleadas de hogar.

Quien contrate una empleada de hogar “sin papeles” se arriesga a una sanción mínima de 10.001 euros. Además, deberá abonar las cuotas de Seguridad Social que no ingresó durante el tiempo que duró la prestación de servicios, con los recargos aplicables.

Si se abonaron sueldos por debajo del mínimo legalmente previsto, el empleador deberá abonar a la trabajadora la diferencia entre el salario pagado y el que debería haber recibido la empleada, incluyendo las horas extras realizadas.

Actualmente, el Salario Mínimo Interprofesional por una jornada de 40 horas semanales es de 14.000 euros al año. Es decir, doce pagas de 1.166,67 euros cada una o catorce de 1.000 euros. La empleada que trabaje menos horas percibirá la parte proporcional que corresponda.

Las consecuencias se agravan en caso de que la situación irregular de la empleada se ponga de manifiesto con motivo de un accidente laboral.

La trabajadora accidentada será atendida como si hubiese estado dada de alta. Recibirá asistencia sanitaria y la prestación por incapacidad temporal que le hubiese correspondido si hubiese estado dada de alta. En accidentes con resultado de muerte se abonarán las pensiones de viudedad u orfandad que correspondan. Pero todas estas cantidades serán reclamadas posteriormente al empleador que incumplió su obligación de cotizar a la Seguridad Social por esta trabajadora.

Por tanto, contratar a una empleada de hogar sin papeles pensando que es más barato, puede salir muy caro.

Para la empleada de hogar tampoco es rentable trabajar de forma irregular

La empleada de hogar “sin papeles” no podrá ser dada de alta en la Seguridad Social. Trabajará de forma irregular y sin protección. Al no cotizar, no tendrá derecho a baja por maternidad, si enferma no cobrará prestación por incapacidad temporal y tampoco generará derecho a una pensión de jubilación.

Además, se arriesga a ser sancionada. Si carece de autorización para trabajar en España, pero posee autorización de Residencia Temporal, la empleada será sancionada con una multa de hasta 500 euros. Multa que se elevará hasta 10.000 euros si carece de autorización para residir en España.

Nuestra normativa prevé, como sanción alternativa a la multa, su expulsión del territorio nacional si carece de autorización de Residencia y Trabajo.

Se puede contratar legalmente como empleada de hogar a una persona “sin papeles”

Se puede contratar como empleada de hogar a una extranjera “sin papeles” de forma legal, firmando con ella un precontrato de trabajo. Por medio de este documento una persona se compromete a contratar a otra como empleada de hogar y esta a prestarle dicho servicio en unas determinadas condiciones laborales, iniciándose la relación laboral en la fecha que acuerden.

Con este precontrato, la futura empleada, que se encuentra en una situación irregular en España en el momento de su firma, puede conseguir la Residencia y el Permiso de Trabajo. Así regularizará su situación y podrá ser contratada y dada de alta en la Seguridad Social.

Si una parte incumple lo acordado, la otra podrá reclamarle una indemnización por los daños y perjuicios que le haya ocasionado, presentando una demanda ante la Jurisdicción Social. Por ello, es habitual incluir en el precontrato una cláusula que fije el importe de esta indemnización en caso de incumplimiento.

*María José Rodríguez Rojas es abogada.

Sigue los temas que te interesan