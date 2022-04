Cuándo debes declarar a Hacienda los regalos de boda y dónde es más caro

No olvidemos que todos los incrementos de nuestro patrimonio tienen que tener una justificación. Aunque la Agencia Tributaria pudiera demostrar que esas cantidades son un regalo de boda, que tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones, probablemente lo califique como una ganancia patrimonial no justificada, y te obligue a declarar por ella en el IRPF.

Sí, como todos los regalos. Además, hay que tener en cuenta que, si no se declarase y Hacienda detecta una transferencia o conjunto de transferencias por una suma importante, puede abrir una investigación. Por ejemplo, puede ser el caso cuando se apertura una cuenta para que amigos y familiares hagan aportaciones.

También hay que declararlos. Se ha de tener en cuenta que disponer de más dinero en metálico puede influir en otros pagos que, ordinariamente, realicemos mediante –por ejemplo- tarjeta de débito, o crédito. A todo esto, hay que añadir los típicos "sobres". Pese a que la costumbre de abrir una cuenta para ingresar el regalo está bastante extendida, hay quien sigue prefiriendo la típica opción del sobre en mano el día de la boda. Si bien es cierto que el sobre conlleva una cierta “opacidad” en lo que se refiere a la cantidad recibida, así como entrega realizada –refiriéndonos al donante-, lo cierto es que siempre sería mejor optar por la transferencia bancaria, porque en el improbable caso de una inspección, podemos justificar, gracias al concepto de la transferencia, que se trata de un regalo de boda, mientras que no es aconsejable manejar demasiado dinero en efectivo sin poder acreditar su origen.

Y si los regalos de boda son en especie, ¿se declaran?

Igualmente, hay que declararlos. No obstante, en este supuesto el valor del regalo tiene mucha importancia. No es lo mismo recibir una batidora –por ejemplo- que un coche o una vivienda. Igualmente, es importante quién realiza la donación. Suele ser frecuente que las donaciones de bienes de mayor valor sean realizadas por familiares. En ese caso, los impuestos a pagar son menores. Incluso, en ciertas comunidades, puede que, si se trata de una donación de padres a hijos, no haya que pagar nada, aunque igualmente es necesario presentar la declaración del impuesto de sucesiones y donaciones.