El difícil rol de Fátima Mansouri, la nueva primera ministra de Marruecos: poco margen ante Ceuta y foco "en los jóvenes"

Este miércoles, 30 de septiembre, mientras la prensa internacional sigue haciéndose eco de la noticia de su reciente nombramiento como nueva primera ministra de Marruecos, Fátima Zahra el Mansouri se prepara para iniciar una intensa ronda de contactos orientada a intentar formar un nuevo Gobierno, tal como le encomendó Mohamed VI.

Fue en la tarde de ayer cuando el Rey la recibió en el palacio de Rabat para comunicarle su decisión, seis días después de las elecciones parlamentarias en las que el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) obtuvo 97 escaños para la nueva legislatura, con la RNI en segundo lugar (con 66 escaños) y el PI en tercero (con 65).

Unos comicios asimismo marcados por una tasa de abstención que asciende al 62%, la más alta en dos décadas para un país que hoy experimenta una significativa crispación social, especialmente entre las nuevas generaciones, debido a la crisis migratoria en Ceuta —que cumple ya más de 60 días— y el desempleo juvenil, entre otros factores.

Es la Constitución de 2011 marroquí la que, en su artículo 47, indica que el monarca es el encargado de nombrar al nuevo jefe de Gobierno del partido que ha obtenido más escaños. Sin embargo, el nombre del nuevo líder no se concretó hasta ayer porque el PAM cuenta con un modelo de liderazgo colectivo en lugar de un único secretario general.

Algunas sorpresas hubo cuando ayer se conoció que la designada sería ella en lugar del otro candidato (y presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos), Aziz Ajanuch. Mansouri deberá favorecer que se forme un Ejecutivo de coalición con mayoría para un mandato cargado de retos. El analista David Hernández analiza qué dimensión podrá adquirir su papel.

El rey Mohammed VI de Marruecos recibe a Fátima El Mansouri, nombrada primera mujer primera ministra de Marruecos, en el Palacio Real de Rabat, el 29 de septiembre de 2026. Palacio Real de Marruecos vía Reuters

Formada y con carrera política

Fátima El Mansouri no es ninguna recién llegada y, para comprender qué cabe esperarse de su cargo, conviene conocer su perfil de mujer con carrera política. Procede de una familia acomodada y vinculada a las instituciones. Su padre, Abderrahmane El Mansouri, fue un pachá (vicegobernador) y embajador de Marruecos en los Emiratos Árabes Unidos.

Abogada de profesión, especializada en Derecho Mercantil y Societario, cuenta con un currículum académico impecable. Inició sus estudios en la Universidad Mohammed V de Rabat, los continuó en Montpellier y los completó en Estados Unidos. Tras esta etapa internacional, regresó a su país para incorporarse al Colegio de Abogados de Marrakech en 2005.

Su trayectoria está ligada desde el comienzo al PAM, formación creada en 2008 y considerada una de las más cercanas a la monarquía. Un año después de la fundación del partido, con sólo 33 años, se convirtió en la primera alcaldesa de Marrakech, una de las ciudades más estratégicas del país por su peso turístico, económico e internacional.

Ejerció el cargo entre 2009 y 2015 y recuperó la alcaldía en 2021, el mismo año en que entró en el Ejecutivo como ministra de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad. Su ascenso continuó en febrero de 2024, cuando asumió la coordinación de la dirección colegiada del partido liberal y centrista al que representa.

Todo ello habiendo sorteado diferentes obstáculos, incluyendo polémicas como la surgida a raíz de la venta de un gran terreno familiar cerca de Marrakech en 2023, cuando ya compaginaba su cargo en la alcaldía con la cartera ministerial. La prensa apuntó un posible conflicto de intereses y ella respondió que se trataba de "filtraciones malintencionadas".

Como señala David Hernández, investigador para Oriente Medio y Norte de África del Real Instituto Elcano, Fátima El Mansouri "es una política con una amplia trayectoria y experiencia institucional" desde hace casi dos décadas, factores que, a su juicio, "probablemente han pesado" en la decisión del monarca para su elección.

A esa experiencia se suma una imagen pública que ha ido definiendo con cuidado a lo largo de los años. Ya antes de su nombramiento sus militantes la apodaban "la presidenta" y el medio Maroc Hebdo la ha descrito como una dirigente "carismática, elegante y con gran presencia", atributos que han contribuido a consolidarla.

Pero ella ha rechazado que su ascenso se analice como el de un personaje construido exclusivamente alrededor de su condición de mujer o de una imagen de dureza. En una entrevista a la revista Pam's en 2021, se desmarcó de la etiqueta de 'dama de hierro': "No soy ni una mujer de acero ni de hierro; soy una activista libre".

Excepción en el mundo árabe

La llegada de El Mansouri a la jefatura del Ejecutivo rompe un techo de cristal en Marruecos. Nunca una mujer había ocupado ese puesto en el país y, en el ámbito árabe, únicamente la tunecina Najla Bouden la precede en el ejercicio de una primera ministratura.

El contexto hace que el nombramiento trascienda lo meramente institucional. En el país, el peso de la población femenina en los órganos de decisión sigue siendo limitado. En la última legislatura ocupaban 95 de los 395 escaños parlamentarios, en torno al 24%, y la mayoría accedieron a la Cámara gracias a los mecanismos de cuota.

La brecha se agranda en el terreno laboral. La tasa de actividad femenina apenas alcanza el 19,8%, frente a cerca del 70% de los hombres. Es una distancia que condiciona la autonomía económica, el acceso a puestos de responsabilidad y la capacidad para participar en igualdad de condiciones en la vida pública.

Fatima-Zahra Mansouri asiste a una rueda de prensa en Rabat, Marruecos, el 24 de septiembre de 2026. EFE

Durante su campaña, El Mansouri defendió que "el empoderamiento no debe detenerse en una presencia simbólica ni en utilizarlas como fachada política". Tras su reunión con el Rey, habló de "un momento histórico" y sostuvo que su nombramiento evidenciaba la voluntad del monarca de reconocer "las competencias" de las marroquíes.

Pero "la cuestión no es sólo que una mujer llegue a la jefatura del Gobierno, sino qué medidas aplicará", sostiene al respecto Hernández. "Los movimientos feministas y los jóvenes han expresado en los últimos años su malestar con el sistema. La prueba del nuevo Ejecutivo será su capacidad para responder a esas demandas".

La presencia femenina en el Gobierno y en la administración ha aumentado recientemente con nombramientos relevantes como los de consejeras reales, ministras o gobernadoras regionales. Sin embargo, estos no eliminan las desigualdades que persisten en el empleo, la representación institucional o el ámbito privado.

Respecto a esto último, el Código de Familia (Mudawana) impulsado por Mohamed VI tras la reforma en 2024 sigue manteniendo medidas contrarias a la igualdad como la posibilidad de que el marido tenga más mujeres en caso de ser infértil la primera cónyuge o de que esta pierda la custodia de sus hijos si se vuelve a casar tras divorciarse.

El Mansouri ha pasado ella misma por una separación, es madre de dos y ya en 2014 Forbes la consideraba una de las 20 mujeres africanas más influyentes. Su perfil representa, para algunos medios y expertos, un cambio de paradigma. "Abrirá camino a otras", llegaba a apuntar el medio Morocco World News en una publicación sobre la política.

Su designación plantea asimismo un elemento inédito en el plano protocolario. La tradición islámica establece que hombres y mujeres rezan en espacios separados, mientras que Mohamed VI, en su condición de Comendador de los Creyentes, comparte determinados ritos y celebraciones religiosas con el jefe del Ejecutivo.

La presencia de la del PAM podría obligar a adaptar esa escenografía institucional, aunque fuentes consultadas por EFE rebajan el alcance de la cuestión. No afecta, sostienen, ni a la posición constitucional de El Mansouri ni a las atribuciones del cargo; sí evidencia hasta qué punto su nombramiento introduce una novedad que va más allá del Gobierno.

Ceuta y el reto social

El desafío más urgente para la futura primera ministra será recuperar la confianza de una generación que ha dejado de identificarse con el relato de éxito económico que Rabat proyecta hacia el exterior. La abstención, las movilizaciones vinculadas a GenZ212 y el cruce masivo hacia Ceuta en julio son expresiones de esa frustración.

"Marruecos es una nación de dos velocidades", resume Hernández. "Por un lado, hay un país que invierte en infraestructuras y que ha consolidado el puerto de Tánger como una gran plataforma logística. Por otro, hay jóvenes que no encuentran trabajo, que no pueden acceder a una vivienda y que ven que ese crecimiento no les alcanza".

Uno de cada tres ni estudia ni trabaja en el país del que nos separa el Mediterráneo. Y a ello también hay que añadir el incremento del coste de la vida y las dificultades para emanciparse. Motivos para no extrañarse al conocer que sólo el 3% de la ciudadanía registrada para votar en las elecciones de este año tenía entre 18 y 24 años.

En campaña, el PAM prometió un "Pacto de Integración" para facilitar la inserción laboral de más de tres millones de chicos sin formación y desempleados. La propuesta colocaría el empleo en el centro del mandato, aunque deberá acompañarse de medidas sobre formación, vivienda y servicios públicos para resultar creíble.

El Mansouri ha vinculado la cuestión juvenil con la crisis en Ceuta. Preguntada hace unos días por la situación de los miles de menores marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma, defendió que debían regresar con sus familias. "Estos son nuestros hijos y tenemos que trabajar con España para que vuelvan a su país", afirmó.

Mostrando una especial preocupación por "los que no han alcanzado los 18 años", también expresó que "nuestra relación [con este país] es histórica, profunda y necesaria. Sé que a veces conocen altibajos, pero la vecindad nos impone que el vínculo sea de alto nivel, tanto en lo económico como en lo comercial y diplomático".

Son palabras pronunciadas por la líder en su primera convocatoria de prensa tras el triunfo electoral de su partido. "Somos optimistas y vamos a encontrar soluciones, pero no vamos a renunciar a nuestras posiciones en cuanto a los derechos humanos de nuestros menores", zanjó.

Margen limitado ante España

La crisis de Ceuta continuará siendo una cuestión sensible para el nuevo Ejecutivo, pero hay que aclarar que la llegada de El Mansouri no implica necesariamente cambios en las relaciones con España. En Marruecos, la política exterior es una materia estrechamente vinculada al Palacio, encargado de nombrar al ministro a cargo.

Así lo aclara Hernández para atajar cualquier atisbo de duda respecto a lo que podría o no implicar el papel de la nueva primera ministra. "El Rey tiene competencias relevantes en Exteriores, Defensa y Seguridad. Por eso no cabe esperar un giro importante en este ámbito por el hecho de que cambie la persona al frente del Gobierno".

La cercanía del PAM con la Corona refuerza, a su juicio, esa previsión. "El Mansouri no parece llamada a salirse de la línea marcada por Palacio ni tampoco a tomar decisiones que generen una escalada de tensión con España", asegura el investigador del Real Instituto Elcano.

En su lugar, este describe el rol de la jefatura del Ejecutivo en términos de gestión más que de definición estratégica: "Los presidentes del Gobierno en Marruecos tienen un margen muy reducido en política exterior. Las grandes decisiones se toman desde el círculo más próximo al Rey".

Por eso mismo, en declaraciones a esta revista, valora que cualquier cambio realmente significativo en las relaciones entre con Madrid "podría depender más de la figura que esté en La Moncloa" en los próximos meses que "de quién ocupe la jefatura del Gobierno en Rabat".

El 'Gobierno del Mundial'

La otra gran prueba de la legislatura será el Mundial de 2030. Marruecos comparte con España y Portugal la organización de un torneo que Rabat concibe como una oportunidad histórica para afianzar su estatus a nivel regional, atraer inversión y proyectar una imagen de modernidad.

El país tiene en marcha inversiones de hasta 20.000 millones de euros en estadios, aeropuertos, carreteras, servicios turísticos... El proyecto más ambicioso es el Gran Estadio Hassan II, cerca de Casablanca, que está previsto que alcance los 115.000 espectadores y se presenta como candidato para albergar la final.

No obstante, la financiación de la cita deportiva se ha convertido en una fuente de tensión social. En el contexto de desempleo juvenil, servicios públicos cuestionados y crisis de la vivienda, una parte de las protestas del último año ha cuestionado que las grandes obras se sitúen por delante de las necesidades cotidianas.

Dos hermanas se abrazan en las inmediaciones del centro del Tarajal en Ceuta, España, el 12 de septiembre de 2026. Ana Beltrán Reuters

"Para Marruecos, organizar el Mundial es una prioridad nacional. Es su gran oportunidad de consagrarse como potencia en el mundo árabe y africano", señala Hernández. Para la nueva primera ministra, el reto será traducir la inversión en resultados sociales tangibles, especialmente en empleo, no sólo en infraestructuras.

La pugna por la final añade un componente diplomático al proyecto. Madrid apuesta por el Santiago Bernabéu, mientras Marrakech defiende el Hassan II. La FIFA todavía no ha anunciado oficialmente la sede del partido decisivo, pese a las informaciones que apuntaron a una supuesta promesa de Gianni Infantino a Rabat.

Hernández considera que la decisión no dependerá sólo de las condiciones de los estadios. "La cuestión también se cruza con las dinámicas internas de la FIFA", explica. "Marruecos respalda a Infantino y cuenta con el apoyo de buena parte de las federaciones africanas, mientras la UEFA y varias federaciones europeas no comparten esa posición".

El Mansouri asume, en medio de la incertidumbre, una jefatura de Gobierno inédita y muy simbólica, si bien con un margen de maniobra condicionado por el sistema político. Su mandato se medirá por su capacidad para convertir una promesa de modernización en políticas que alcancen a quienes hoy se sienten fuera de ella.