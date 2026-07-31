Khalida Boufedeche, la primera mujer en ocupar la presidencia del Parlamento argelino tras medio siglo de su creación

Cuando Khalida Boufedeche ocupó el asiento reservado a la presidencia de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento de Argelia dejó atrás casi 50 años de historia.

El pasado 28 de julio, por primera vez desde la creación de la cámara, una mujer asumía la máxima responsabilidad del poder legislativo.

A simple vista, podría parecer un relevo institucional más. Pero no lo es.

En una nación donde las mujeres llevan décadas ganando terreno en la universidad, en la medicina, en la judicatura o en la administración pública, el acceso a los puestos de mayor responsabilidad política seguía siendo una asignatura pendiente.

Boufedeche, con 302 votos de los 366 emitidos, ha sido la primera en cruzar esa frontera.

De la medicina a la política

Lo llamativo de su historia es que no responde al perfil del político tradicional. No llegó a la primera línea después de años protagonizando debates televisivos o liderando campañas electorales. Su vida profesional comenzó en un hospital.

Nacida en 1982, se graduó en Medicina por la Universidad de Argel y se especializó en alergología e inmunología. Desarrolló buena parte de su carrera en el Hospital Universitario de Beni Messous, uno de los principales centros sanitarios de la capital.

Más adelante, pasó a ocupar responsabilidades de gestión dentro de la Dirección de Salud de la Wilaya de Argel, donde coordinó cuestiones relacionadas con la organización del sistema sanitario y las profesiones médicas.

Esa experiencia explica parte de su manera de entender el servicio público. La profesión médica obliga a escuchar, tomar decisiones con rapidez y trabajar en equipo. Son habilidades muy distintas de las que suelen asociarse a la política, dominada muchas veces por el enfrentamiento y la exposición pública.

Quienes han coincidido con ella, destacan precisamente un perfil discreto, técnico y poco dado al protagonismo.

Su entrada en la política tampoco fue un salto repentino. Antes de llegar al Parlamento nacional pasó por la administración local, primero en la Asamblea Popular Comunal de Bordj El Bahri y más tarde en la Asamblea Popular de la Wilaya de Argel.

Ese recorrido le permitió conocer la política desde abajo, ocupándose de problemas mucho más cercanos a la vida cotidiana de los ciudadanos que de los grandes debates nacionales.

Las elecciones legislativas de 2026 marcaron un punto de inflexión en su trayectoria. Fue elegida diputada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) y ahora, apenas unos meses después, alcanza la presidencia de la Asamblea Popular Nacional. Un ascenso rápido, pero sustentado en una carrera construida paso a paso.

Se trata, nada menos, que de uno de los puestos más importantes del Estado y de una de las figuras con mayor visibilidad institucional.

Precisamente por eso su elección tiene tanta carga simbólica. Durante décadas, ese asiento estuvo ocupado exclusivamente por hombres.

No existía, per se, ninguna norma que impidiera a una mujer presidir el Parlamento, pero la realidad política había levantado un techo de cristal que nadie había conseguido romper hasta ahora.

La historia de Khalida Boufedeche también ayuda a entender la evolución de la sociedad argelina. Desde la independencia, ellas han ido conquistando espacios en ámbitos que antes parecían reservados a los hombres.

Hoy, son una presencia habitual en hospitales, universidades, laboratorios, despachos de abogados o tribunales. En algunas carreras universitarias representan incluso la mayoría del alumnado.

Sin embargo, ese avance no se había reflejado con la misma intensidad en la política. Han ocupado ministerios, escaños parlamentarios y cargos administrativos, pero muy pocas habían llegado a los puestos de mayor responsabilidad institucional.

La cuenta oficial de Instagram del Parlamento del país africano ha extendido la enhorabuena a la nueva presidenta, además de compartir detalles de su formación profesional y biografía personal. Allí se puede leer que es, además, madre de dos hijas.

Continuidad y renovación

Su nombramiento llega, además, en un momento en el que Argelia intenta proyectar una imagen de estabilidad. El país vivió hace unos años una etapa de fuerte movilización ciudadana con el movimiento Hirak, que reclamaba una profunda renovación del sistema político.

Aquellas protestas provocaron cambios importantes, aunque el modelo institucional sigue manteniendo un marcado carácter presidencialista y un gran peso de las estructuras tradicionales del Estado.

En ese contexto, la elección de una presidenta para encabezar el poder legislativo puede interpretarse como un gesto de apertura y modernización.

No supone una transformación radical del sistema político, pero sí envía una imagen diferente tanto hacia la sociedad argelina como hacia el exterior.

También dice mucho del momento que vive el propio Frente de Liberación Nacional. El FLN es mucho más que un partido político, pues fue la organización que lideró la guerra de independencia contra Francia y continúa ocupando una posición central en la vida política del país.

Elegir a Boufedeche permite combinar continuidad y renovación: una dirigente formada dentro de las instituciones, con experiencia en la gestión pública y capaz de representar una imagen distinta sin romper con la identidad del partido.

En su trayectoria hay otro elemento que llama la atención. Mientras muchos dirigentes construyen su carrera alrededor del discurso político, ella viene de una profesión donde los resultados suelen medirse de otra manera.

En un hospital importan más la capacidad de organización, la coordinación de equipos y la resolución de problemas que la confrontación ideológica. Esa experiencia puede aportar una forma diferente de ejercer la presidencia de la cámara, basada más en la gestión que en el enfrentamiento.

Por supuesto, la carga simbólica de su elección no resolverá por sí solo los desafíos que afrontan las mujeres en la política argelina. La igualdad institucional no depende únicamente de un nombramiento.

Aun así, las imágenes tienen fuerza. Y ver por primera vez a una mujer dirigiendo las sesiones del Parlamento tiene un impacto que va mucho más allá del protocolo.

No hubo grandes discursos ni gestos espectaculares. Simplemente, una médica acostumbrada a trabajar lejos de los focos acabó ocupando uno de los despachos más importantes del Estado argelino.

A partir de ahora, será su trabajo el que determine el alcance político de este momento. Tendrá que dirigir los debates de una cámara plural, mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas legislativas y representar a una de las principales instituciones del país.

Pero, ocurra lo que ocurra durante su mandato, hay algo que ya nadie podrá cambiar. Su nombre quedará unido para siempre a un momento histórico: el día en que el Parlamento argelino dejó de ser, también en su presidencia, un espacio reservado exclusivamente a los hombres.

Y ese gesto, en un país donde los cambios suelen producirse con lentitud, tiene un significado que va mucho más allá de una simple votación.