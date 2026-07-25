Miriam Giovanelli: "Sigo pensando que lo que transmite un actor no lo puede hacer la inteligencia artificial"

Miriam Giovanelli en el evento de presentación de los nuevos terminales móviles de Samsung. Jorge Pintado

El mundo sigue existiendo a las afueras de Madrid. Aunque la rutina se empeñe en lo contrario, cuando se deja atrás el ajetreo, la vida sigue girando y la tecnología también existe.

Allí, Samsung ha presentado su nueva generación de teléfonos plegables. Una puesta de largo para el lanzamiento de los modelos de móvil Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8. Entre los invitados, Miriam Giovanelli, que dice ser muy de la marca.

La nueva propuesta de la innovadora casa recuerda a los inicios de la actriz. La doble pantalla que caracteriza a los terminales retrotrae, de forma inevitable, a esos tiempos en los que una foto pixelada en la que apenas se distinguía a su protagonista era más que apta para subir a redes sociales. La nostalgia millennial cala hondo.

El nombre de la intérprete entonces se asociaba a producciones tan icónicas —y luego algo polémicas— como Mentiras y Gordas, Física o Química y Sin tetas no hay paraíso.

Han pasado casi dos décadas desde ese momento. Hoy, Giovanelli asegura que mantiene intacta su ilusión por seguir interpretando, reconoce que no se arrepiente de ninguno de sus proyectos y confiesa que si pudiera volver atrás, alguno de sus noes se convertiría en un sí.

Mientras celebra la llegada de El Homenaje (Skyshowtime, 2026) a Prime Video, reflexiona sobre el paso del tiempo, la privacidad, la inteligencia artificial, el miedo a desaparecer y la calma que sólo otorga la madurez.

Samsung presenta un teléfono desplegable que despierta la nostalgia millennial de los años 2000, ¿Qué queda todavía de la Miriam Giovanelli de aquel entonces, con Mentiras y Gordas, Física o Química y Sin tetas no hay paraíso a día de hoy?

Pues yo creo que la ilusión por seguir trabajando, las mismas ganas y las experiencias también que viví en esos años.

Hoy en día parece que cualquier móvil lo hace todo y te lo da todo. Como alguien que aprecia el arte y la estética, ¿qué punto diferenciador ves en esta última propuesta de Samsung?

Me encanta cómo tiene los acabados, las terminaciones, la pantalla... La forma en que todo se integra en el teléfono es espectacular. Yo es que soy súper Samsung desde hace muchísimos años, por eso me hace tan feliz trabajar con ellos.

Es una marca que me ha gustado y que he usado siempre por su calidad, por la elección de los materiales, por las propuestas —que son siempre novedosas—, por la búsqueda de la mejora continua de su IA, su pantalla y su cámara...

Además, quieren ir creando dispositivos que se puedan adaptar a las necesidades de cada uno, por lo que te permiten elegir en función de tus necesidades.

Si lo que quieres es más un consumo de audiovisual, pues tienes, por ejemplo, el lanzamiento de ahora. Pero también toda la gama para profesionales de la arquitectura... Me gustan mucho todas esas posibilidades.

La intérprete con uno de los nuevos lanzamientos de Samsung durante el evento. Jorge Pintado

¿Qué fotografía te gustaría hacer con este teléfono y ver dentro de 10 o 20 años?, ¿qué recuerdos querrías guardar?

¡Qué pregunta! De las fotos me encanta cómo te permiten volver y recuperar las emociones de ese momento. Me gustaría poder volver a esa imagen, pero sabiendo que están presentes todas las personas que aparecen.

Fotografiar a mis amigos, a mi familia y verla, pero con ellos, no que sólo sea un recuerdo.

A pesar de que tienes una cuenta de Instagram pública, tu vida privada sigue siendo así, privada. ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿cómo lo consigues?

Creo que está relacionado con mi generación, porque no hemos crecido con las redes sociales. Entonces eso automáticamente me genera cierta dificultad a la hora de compartir cosas, principalmente porque pienso que no le van a interesar a nadie.

Por otro lado, es que soy una persona pudorosa. Es una elección consciente en cuanto a mis hijos, por ejemplo, pero no me cuesta hacerlo porque tampoco difundiría mucho más. Es lo que me sale de forma natural, por eso lo consigo también.

Y porque tiendo a ser discreta. También con mis opiniones, con mis puntos de vista. De hecho, algo que yo protejo mucho es mi derecho a cambiar de opinión, por eso que diga algo es complicado, ya que me reservo eso.

Además, es cierto que mi vida lleva muchos años siendo la misma, así que tampoco hay nada que rompa esa privacidad.

¿Alguno de tus personajes te ha cambiado más como persona que como actriz?

La vida, quien soy yo, se nutre de la experiencia y de las experiencias, entonces todos los papeles me han generado ambas cosas. Hay personajes que a través de la búsqueda que he tenido para llegar a entenderlos me han hecho cambiar de opinión.

Uno de ellos ha sido el de Bellísima —en Nacho (Atresplayer Premium, 2022) interpreta a una actriz porno que sueña con triunfar en Hollywood— por el tema que aborda.

También me ha pasado con Greta, en El Homenaje (SkyShowtime, 2026), la serie que acabamos de presentar. Me ha gustado mucho esa manera suya de aligerar la decepción mediante el sentido del humor. Y también ver cómo las heridas en un mismo hecho, en una misma familia, se viven de maneras distintas.

Con los personajes sucede como con la lectura, te dan la posibilidad de poder vivir otras vidas y te permiten empatizar más y ampliar tu mirada.

2026 es sinónimo de inmediatez, ¿cómo se refleja eso en tu carrera como actriz y en tu papel como madre?

Tengo la sensación de que no existen las épocas valle y que estamos como en un último esfuerzo constante, creo que es una sensación bastante general.

Lo que intento es no dejarme arrastrar por esa necesidad de querer resolver todo rápidamente, de controlar los escenarios y de la idea que se nos ha creado de que las cosas sean de ya para ya. Es algo además que se da en el aspecto emocional, profesional, personal.

Las cosas tienen que seguir su curso y su curso es más lento.

La actriz en el evento de presentación de Samsung en una foto exclusiva para Magas. Jorge Pintado

¿Te preocupa ir cumpliendo años en este sector?, ¿sientes que ahora se te mira de forma diferente a cuando tenías 20 años?

A mí cumplir años me está pareciendo algo increíble, porque qué pasada. La edad no sólo se manifiesta en el físico, sino también en la toma de decisiones, en la búsqueda de paz mental, de serenidad.

Para mí está siendo una oportunidad para disfrutar la vida más y mejor, así que no me planteo tanto cómo me ven los demás —algo que también te da el paso del tiempo—. De hecho, cada vez dejo de validarme más a través de lo que los demás vean y me permito vivir en función de mis deseos y necesidades.

¿Hay algún papel que aceptaras en el pasado al que hoy dirías que no?

La verdad es que no. Si acaso me arrepiento de no haber aceptado alguno, y no por el resultado del proyecto, sino por el hecho de que al final ves lo que decía antes, que la vida se basa en experiencias y que al final trabajar te da la oportunidad de vivirlas y ganarlas. Repetiría todo.

Es que a mí el trabajo, me parece eso, trabajo. Muchas veces se tiene una idea errónea de las profesiones creativas porque no se piensa en que necesitamos trabajar y que habrá proyectos que te hagan más ilusión y otros, menos.

A mí es que todos me motivan, pero es cierto que habrá unos mejor recibidos por el público que otros, pero yo elijo que quiero hacerlos y seguir creciendo como actriz. Al final, todos los personajes me permiten explorar y desarrollarme profesionalmente. Es lo que deseo.

Como actriz, ¿cuál es la próxima historia que te gustaría contarnos?

La verdad es que estoy muy contenta con las que estoy contando últimamente. Todas me han permitido abordar personajes femeninos muy distintos entre ellos que me hacen reflexionar, que me interpelan de alguna manera como mujer, que me hacen reflexionar y aprender qué papeles me gustaría hacer ahora.

De hecho, hay un proyecto ahí que me hace muchísima ilusión porque me permite crear un rol distinto que no había hecho hasta este momento.

Estoy muy agradecida con lo que hago porque creo que el audiovisual tiene dos maneras de funcionar: una, a través del entretenimiento, ahí a lo mejor los personajes son un poco más cliché; la segunda, cuando hay propuestas que son las que te permiten ensanchar la mirada y hacerte reflexionar.

A mí me encanta la posibilidad de trabajar en ambos formatos. Esa parte más ociosa me parece algo que yo consumo, que me encanta, que me relaja, que me permite descansar. Y luego también hay proyectos que me hacen replantearme cosas en mi vida. Como actriz me gustaría estar en ambos.

¿Qué papel femenino de los que ya se han hecho te habría gustado interpretar?

Hay un montón que me encantan, pero no me atrevo a decirte ninguno por pudor y por vergüenza. Jamás se me ocurre ni se me pasa por la cabeza.

Me cuesta mucho fantasear e imaginarme en esa posición porque hay una parte de mí que dice "tía, ¡qué vergüenza!, ¿cómo estás pensando en esto?".

Los papeles que interpretas cada vez tienen más capas, ¿qué brújula te guía de cara a hacer esa selección en la actualidad?

Creo que se da porque yo también tengo más capas. La experiencia te permite ver que las cosas no son blancas o negras, sino que hay una escala de grises y de incertidumbres y de dudas que todos tenemos.

Para mí la elección está en que cada personaje es un reto, que cada uno te lleve a abordar algo distinto. Y, sobre todo, incluso en roles que podrían tener características similares, tú no eres la misma persona que los interpreta porque ha pasado el tiempo.

Eso también te permite crear un personaje nuevo dentro de ciertas similitudes. El desafío es seguir trabajando e intentar crear papeles que no se parezcan entre sí.

De esta experiencia con Samsung, ¿con qué te quedas?

Me quedo con lo de siempre: es una marca pionera en IA, en cámara, en la manera en la que integra la tecnología en el diseño.

Yo es que soy muy fan y me quedo, por supuesto, con su nuevo dispositivo, que es espectacular.

Miriam Giovanelli, que lleva dos décadas en la industria, confiesa que le gusta que la dirijan y que, de momento, no se ve dando órdenes tras la cámara. Jorge Pintado

A razón de esta pregunta, ¿te preocupa la llegada de la inteligencia artificial a tu profesión?

Es que me preocupan tantas cosas que no pienso en mi día a día en algo así. Si relaciono la IA con algo es más con las estafas. Pero no es porque no me genere interés, sino porque hay otras cosas que tengo en mente

Sí que pienso que es algo increíble y que puede facilitar muchísimas cosas: desde que tengas que decidir si vas al médico o no porque haya un cribaje hasta temas legales. Eso sí, creo que siempre tiene que haber detrás una persona que la dirija. Entonces, al final es quien está detrás.

Y, por otro lado, sigo pensando que lo que te transmite un actor no lo puede hacer la inteligencia artificial. Al menos ahora, quizás en un futuro, sí. Ahora, ¿nos apetecerá ver películas hechas con IA? La respuesta tiene que ver con nosotros, con lo que decidamos consumir.

Si tu carrera terminase mañana, ¿cómo la resumirías y de qué te quedarías con ganas?

En agradecimientos. Querer ser actriz y conseguirlo, llevar tantos años en la interpretación, para mí es un privilegio y lo vivo con muchísimo agradecimiento. Así que sería así.

La industria nos lleva a pensar que tenemos que estar siempre presentes, en el candelero, en redes sociales, ¿cómo se aprende a tener esa pausa entre rol y rol deshaciéndose también de ese miedo a desaparecer?

El no trabajo forma parte de esta profesión, eso es lo primero. Luego, el miedo es algo que siento porque nunca sé si va a ser mi último papel y es algo con lo que convivo. Después resulta que tienes otro y vuelves a pensar lo mismo. Entonces los momentos de pausa también vienen dictados por eso.

Por supuesto, puedes decidir tener un nivel de exposición sin estar trabajando, por lo que habrá gente que tenga menos pausas y gente con más.

Mi manera de funcionar no es mía únicamente, es también la de mi oficina, que es quien está detrás de lo que hace una actriz.

Ellos trabajan a tope para intentar que lleguen los personajes, las pruebas, para estudiar qué se puede hacer y de qué manera. La decisión que ellos toman de estar presentes durante la promoción y más tarde también de parar un poco es esencial, porque de otro modo, ¿de qué hablamos?

Si pudieras elegir entre interpretar al personaje de tus sueños, sea ese el que sea, o dirigir un proyecto propio, ¿qué te seduce más?

La interpretación, creo que no soy directora, aunque no quiero ser tajante. Cuando una es así luego se arrepiente. Pero ahora mismo lo que quiero es seguir interpretando y creciendo como actriz, el cuerpo no me pide para nada dirigir.

A mí me encanta ser actriz y me gusta mucho que me dirijan.

¿Qué has aprendido participando en El Homenaje y por qué hay que ver la serie?

Cómo un mismo hecho puede afectar de manera distinta a los miembros de la familia y cómo la familia —por presencia o por ausencia— es algo que te marca y que te empieza a definir como persona. No significa que tu pasado determine tu presente o tu futuro, pero sí, en cierta medida, lo condiciona.

También que este entorno se compone de distintas generaciones y lo que para una importa para la otra no y ahí es donde se crean los conflictos y las fricciones.

Por otro lado está la idea de que las familias son unas estructuras que no eliges, por lo que se da una convivencia entre personas que son distintas, cada una con sus deseos y sus necesidades. Todos deberíamos tener la capacidad de acompañar en ese sentido, aunque no se trate de algo nuestro.

Y hay que verla porque es muy entretenida y está fenomenal. Estará en Prime Video ya mismo.