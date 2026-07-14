¿Por qué las canas de George Clooney son sexis y las de Andie MacDowell valientes? El doble rasero de Hollywood

En la alfombra roja, el paso del tiempo no significa lo mismo para todos.

Basta con fijarse en la industria del entretenimiento —el espejo más fiel de la sociedad—, donde el envejecimiento masculino se celebra mientras que el femenino se corrige, se disimula o directamente se penaliza.

Aunque el fenómeno no es nuevo, en los últimos años resulta más evidente. Se ha visto amplificado por redes sociales, cámaras de alta definición y una conversación pública cada vez más consciente —aunque no siempre más justa— sobre los estándares de belleza.

No hace falta ser un gran observador para advertir la asimetría entre el tratamiento mediático de intérpretes de la misma generación.

El efecto George Clooney

El arquetipo de la sofisticación madura: canas, arrugas leves, todo suma. Este intérprete ha redefinido lo que es ganar atractivo con los años. Se le describe como "interesante", "elegante", o se dice que está "en su mejor momento".

Brad Pitt en una entrega de premios. Gtres

La edad, en su caso, no resta: construye una narrativa. Lo mismo ocurre con nombres como Brad Pitt o Javier Bardem, cuyos cambios físicos son interpretados como signos de carácter, experiencia o incluso virilidad.

En paralelo, muchas de sus contemporáneas enfrentan una visión muy distinta. A ellas se les exige una especie de juventud perpetua que, de no cumplirse, se convierte en motivo de escrutinio.

En cambio...

Cuando una actriz muestra signos visibles de envejecimiento, los titulares rara vez hablan de evolución o madurez sino que las tildan con adjetivos como "irreconocible" o "descuidada" o directamente preguntan "qué le ha pasado".

El caso de Nicole Kidman ilustra bien esta tensión. Durante años, ha sido objeto de comentarios constantes sobre su rostro: si ha abusado del bótox, si ha perdido expresividad, si su imagen ha cambiado demasiado...

Nicole Kidman en una alformbra roja. Gtres

Sin embargo, cuando aparece con una estética más natural, el discurso no necesariamente se suaviza: se desplaza hacia una crítica diferente, pero igualmente exigente. El mensaje implícito es claro: no hay forma correcta de envejecer siendo mujer en el foco público —ni fuera de él—.

Otro ejemplo recurrente es el de Madonna. Pionera, transgresora, figura clave de la cultura pop durante décadas, su legado artístico queda a menudo eclipsado por el debate sobre su apariencia.

Cada vez que aparece, genera una oleada de opiniones sobre cirugías, filtros o decisiones estéticas. Lo que en un hombre podría interpretarse como reinvención, en ella se lee como negación de los años transcurridos.

A contracorriente

Incluso aquellas que han optado por abrazar el paso del tiempo sin ocultarlo se enfrentan a críticas. Andie MacDowell, que decidió dejar de teñirse el cabello y lucir sus canas, fue inicialmente celebrada como símbolo de autenticidad.

Pero esa ovación vino acompañada de una etiqueta: la de "valiente", como si aceptar la propia imagen natural fuese un acto extraordinario en lugar de una opción legítima y cotidiana.

Andie MacDowell en la pasarela de la Semana de la Moda en París 2025. Gtres

La palabra valentía aparece con frecuencia en estos contextos, y no es casual. Revela que el estándar dominante sigue siendo otro: el de la intervención, el retoque y la lucha contra el tiempo.

Las mujeres que no participan en esa lógica son percibidas como excepciones, no como parte de una diversidad posible.

En el trabajo

La industria audiovisual tampoco es ajena a esta desigualdad. Durante décadas, las oportunidades laborales para actrices han disminuido significativamente a partir de cierto número de velas en la tarta.

Mientras que sus colegas masculinos continúan encabezando proyectos y protagonizando historias románticas incluso con décadas de diferencia respecto a sus parejas en pantalla.

La madurez en los hombres se considera compatible con el deseo; la femenina, en muchos casos, no.

Esta brecha se refleja también en los guiones. Los personajes femeninos suelen quedar relegados a roles secundarios. Ellos, en cambio, siguen siendo protagonistas activos, complejos y sexis.

En España, la conversación ha ido ganando presencia en los últimos años. Figuras como Emma Suárez o Ángela Molina han hablado abiertamente sobre la presión estética y la invisibilización que puede llegar con la edad.

Angela Molina en el estreno de 'El Homenaje', en Madrid. Gtres

El contraste con sus compañeros de profesión es evidente. Actores de su misma generación continúan recibiendo papeles relevantes sin que su aspecto físico sea objeto de análisis constante. Nadie se pregunta si deberían "arreglarse" o "rejuvenecer"; su presencia se da por válida en sí misma.

Mundo de retoques

Las redes sociales han intensificado esta dinámica, creando un espacio donde la opinión se multiplica y se acelera. Cada fotografía publicada por una celebridad se convierte en un campo de evaluación inmediata.

Los comentarios sobre el físico —especialmente en ellas— son omnipresentes y rara vez neutrales.

A esto se suma la proliferación de filtros, aplicaciones de retoque y estándares visuales cada vez más homogéneos. La imagen que se considera "aceptable" está profundamente mediada por herramientas digitales que distorsionan la percepción de la realidad.

En este escenario casi distópico, el paso de los años y su efecto sobre el cuerpo se percibe prácticamente como una anomalía.

"Hay una tendencia de asociar declive con el envejecimiento femenino, mientras que en el caso masculino equivale a sabiduría y éxito", escribe la terapeuta Kaytee Gillis para Psychology Today.

George Clooney durante un 'photocall'. Gtres

Además, afirma que el sexo femenino experimenta presión para verse joven en todas y cada una de las etapas de la vida. La salud mental y emocional es la que paga el precio por esta obsesión de mantener la supuesta "juventud eterna".

Sin embargo, también han surgido movimientos de resistencia. Actrices como Kate Winslet han criticado abiertamente el uso excesivo de retoques en la industria, negándose a que sus imágenes sean alteradas de forma significativa.

Otras, como Frances McDormand han hecho de la autenticidad una bandera, alejándose deliberadamente de los códigos tradicionales de glamour.

Pregunta incómoda

Estas posturas, aunque minoritarias, están contribuyendo a ampliar el marco de lo posible. Plantean una cuestión delicada pero necesaria: ¿por qué el envejecimiento femenino sigue siendo un problema que hay que resolver?

La respuesta no es sencilla, pero tiene raíces profundas. "Está ligada a una cultura que ha vinculado históricamente el valor de las mujeres a su apariencia, y especialmente a su juventud", señala Gillis.

También ha premiado la frescura y penalizado la experiencia cuando se trata de cuerpos femeninos.

En cambio, los hombres han sido asociados con cualidades que se consideran acumulativas: poder, sabiduría y prestigio. Su envejecimiento encaja en ese relato; el de ellas, en muchos casos, lo desafía.

Emma Suárez durante la premiere de 'Fragmentos'. Gtres

Romper este doble rasero implica también revisar los criterios con los que se evalúa el atractivo, el éxito y la relevancia.

Significa dejar de tratar las canas como símbolo de distinción en unos y de descuido en otras. Es aceptar que el paso del tiempo no es un enemigo que hay que combatir, sino una etapa más de la experiencia humana.

Quizá el verdadero cambio llegue cuando dejemos de hablar de "envejecer bien" como una categoría estética y empecemos a entenderla como una cuestión de libertad.

Es tener el poder de decidir cómo mostrarse, cómo cambiar –o no– y, sobre todo, cómo existir fuera de un juicio constante.

Hasta entonces, la alfombra roja seguirá siendo un espejo imperfecto: uno en el que ellos se reflejan con indulgencia y ellas con exigencia. Y en ese reflejo, más que la edad, lo que se revela es la desigualdad.