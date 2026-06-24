Las afganas juzgan la visita de los talibanes a Bruselas: "Todo acercamiento es una traición al sufrimiento de las mujeres"

La Unión Europea (UE) lleva varias semanas siendo objeto de duras críticas tras conocerse que una delegación del Gobierno de facto talibán había sido invitada a una reunión técnica en Bruselas, noticia que las propias autoridades del país ya confirmaron y que desató una oleada de reacciones en la comunidad internacional.

Pese a la esperanza de las organizaciones feministas y de derechos humanos de que la visita no llegase a producirse, esta ha tenido lugar. El martes, 23 de junio, miembros del régimen y de la UE se han citado para hablar, entre otros asuntos, de la posible reanudación de los servicios consulares para afganos, según el portavoz de Exteriores Abdul Qahar Balkhi.

"Los servicios de la Comisión y Suecia copresidieron hoy una reunión de nivel técnico con representantes técnicos de las autoridades de Afganistán responsables del retorno y la readmisión", confirmaba ayer a Europa Press un portavoz comunitario, indicando también que en esta habrían participado una quincena de Estados miembros.

Se sabe que en la cita no ha participado España, cuyo Gobierno central ha denunciado en múltiples ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas desde la toma de Kabul. Paralelamente, días antes de la reunión, el 20 de junio, Madrid acogió una protesta en apoyo de las mujeres de Afganistán en la que participó Khadija Amin.

La periodista, que en 2021 figuraba entre las más de 2.000 personas evacuadas por el Estado español en un operativo de emergencia coordinado entre los Ministerios de Defensa y Exteriores, hoy es una de las voces más firmes contra la represión ejercida por el grupo fundamentalista.

Khadija Amin presentaba el informativo matinal en la televisión nacional de Afganistán hasta la toma de Kabul en 2021. Cedida Khadija Amin

La autora de Sin velo. Una mujer libre contra los talibanes (Debate, 2026) se pronuncia sobre la cita. "Hoy estaba leyendo los informes sobre la reunión y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro", lamenta la informadora, que hace cinco años pasó de dar los buenos días en la Radiotelevisión Pública de Afganistán para convertirse en refugiada.

Asegura estar "profundamente decepcionada" ante el encuentro, con el que esperaba que la Comisión diera un paso atrás en nombre del sentido común. "¿Cómo es posible que Europa olvide que allí se ha privado a las niñas de su derecho a la educación?", cuestiona en declaraciones a esta revista.

El drama de las afganas

En los últimos años, las mujeres del Emirato Islámico han visto cómo se ha restringido su acceso a la formación, a través de decretos que limitaban su enseñanza a partir de los 12 años y prohibiciones que excluían al 78% de ellas de la escolarización y el trabajo, según el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025 de Amnistía Internacional.

A la parálisis formativa se suma la pérdida de la libertad de movimiento. En la actualidad, no pueden salir a la calle sin la presencia de un mahram, el hombre de la familia encargado de velar por su seguridad y su honor. Tal exigencia bloquea su acceso a necesidades críticas, pues no pueden, por ejemplo, acudir solas a un centro médico.

Además, este mayo, se conoció que el Gobierno de facto había promulgado una normativa de derecho familiar que agravaba aún más el drama del matrimonio infantil en el país, tipificando nuevas circunstancias en las que se pueden consumar estas uniones.

Uno de los puntos más controvertidos del reglamento era el artículo 7, que dicta que el "silencio" de una chica virgen que haya alcanzado la pubertad se interpretará como consentimiento, así como otros en los que se amplía la autoridad concedida a padres y abuelos para concertar los casamientos de menores.

En este contexto, el acercamiento con Bruselas ha caído como una jarra de agua fría sobre las activistas que rechazan las actuaciones del régimen. En palabras de Amin, "durante estos cinco años hemos alzado nuestra voz en todas las circunstancias, pero no hemos sido escuchadas".

Igualmente rotunda ha sido Arezo Golsari, que antes de huir del país ya había luchado contra múltiples barreras sociales y, además de jugar al fútbol, solía ser la presidenta de la federación femenina de este deporte. Cuando los talibanes tomaron el control, huyó a España en busca de un futuro mejor para la hija que estaba esperando.

"Expresamos nuestra más profunda preocupación y enérgica objeción al Parlamento Europeo y a todas las instituciones o personas que hayan facilitado su invitación, reconocimiento o legitimación", expresa en apoyo de su comunidad y, en concreto, de los más de 22 millones de mujeres que viven en ella.

La activista les insta "a que reconozcan su responsabilidad moral y humana" y critica que "todo representante que decida dialogar o negociar con los talibanes hoy debe ponerse, aunque sea por un instante, en el lugar del pueblo de Khorasan, Afganistán".

Se dirige directamente a los representantes políticos para pedirles que, "si son mujeres", se imaginen "como madres, hermanas o hijas privadas de sus derechos humanos más básicos". "Si son hombres", prosigue, "deben pensar en ellas e imaginarlas viviendo tal represión".

"El silencio es complicidad"

"Los talibanes no sólo violan flagrantemente los derechos humanos, sino que también son enemigos del conocimiento, la educación y la libertad", dice. Porque mediante la opresión femenina sistemática, el cierre de escuelas y universidades y las restricciones a la mitad de la sociedad, denuncia, "están cometiendo crímenes de lesa humanidad".

Una joven afgana con un libro de texto. Osman Khayyam Unicef

También critica que "cualquier acercamiento político o diplomático a este grupo, sin reconocer estas realidades, constituye una traición al sufrimiento de millones de mujeres y familias". Por ello, no duda en afirmar que "el silencio ante la opresión es, en sí mismo, una forma de complicidad".

Se trata de la primera vez que la UE acoge al grupo desde el regreso del régimen al poder en 2021. Actualmente, ningún país del bloque comunitario reconoce a los talibanes, de ahí que su visita haya sido interpretada por múltiples oenegés y afganos —uno de los colectivos más numerosos de solicitantes de asilo en la UE— como una apertura al grupo.

Golsari hace un llamamiento a la comunidad internacional "para que pongan fin a esta evidente injusticia, abandonen la política de apaciguamiento hacia los talibanes y se solidaricen firmemente" con el pueblo oprimido.

Afganas y españolas también se están movilizando a través de campañas en rechazo a la visita. Una de ellas la lidera People HELP bajo el lema 'No en mi nombre'. Su presidenta, Mònica Moya, asegura que desde la oenegé se han enviado comunicaciones a los eurodiputados condenando la cita.

Lamenta que "se amparen en una cuestión técnica" para justificar el viaje de la delegación —a cuyos miembros se expidieron visados de un día sólo válidos para Bélgica—. "¿Es técnico enviar a personas a la muerte, el maltrato y las torturas?", ha cuestionado, en relación a las conversaciones para facilitar las deportaciones de migrantes del país.

En efecto, el motivo del encuentro, impulsado por la presión de Estados miembros como Alemania y Suecia, era coordinar los canales operativos para ejecutar la repatriación y devolución de ciudadanos que hayan cometido delitos en suelo europeo.

"Hablemos del fondo de la cuestión y no de sutilezas lingüísticas —expresa—. Si mandan a alguien allí, exigimos seguimiento, fe de vida y de trato". De no ser así, "Europa será cómplice, más aún, de lo que está pasando [en el país]".

Amin, Golsari, Moya y más de una treintena de personas se inscriben en We Raise Our Voices For Afghan Women, una red internacional formada por organizaciones y activistas "que nace de la necesidad de dar una respuesta coordinada a la constante erosión de los derechos de las mujeres en Afganistán", explican desde la comunidad.

Rechazo categórico a la visita

Esta ya dirigió una carta abierta a los miembros del Parlamento Europeo expresando su alarma ante los "graves interrogantes políticos, jurídicos y éticos" que plantean las discusiones Bruselas-Kabul.

Magas ha tenido acceso al documento, del cual piden una respuesta antes del próximo debate parlamentario sobre cooperación migratoria.

"No puede ignorarse el significado político y simbólico que implica abrir canales de interlocución con un régimen responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres y las niñas", expresa.

El grupo solicita a los europarlamentarios que "exijan plena transparencia a la Comisión" e información pública y detallada sobre los objetivos de las reuniones, así como que "ejerzan sus funciones de control democrático" y que "rechacen cualquier invitación o interlocución" con los mismos.

Una imagen tomada con un dron muestra la sede de la Comisión Europea, conocida como el edificio Berlaymont, en Bruselas, Bélgica. Yves Herman Reuters

También les insta a que "defiendan el principio de no devolución y la protección internacional", "refuercen la protección de las mujeres y niñas afganas" y que "incorporen sus voces en cualquier política europea" relativa al país.

"No estamos ante una cuestión meramente protocolaria ni administrativa —dice la organización—. Estamos ante una decisión con profundas implicaciones para la credibilidad de la Unión como espacio comprometido con los derechos humanos, la igualdad y el Estado de derecho".

El comunicado reza reivindicando que la resistencia de las mujeres tenga la solidaridad, protección y coherencia política que merece.

Por ello, concluye, "les pedimos que actúen con urgencia, responsabilidad y firmeza para garantizar que los principios fundacionales de la UE prevalezcan sobre cualquier consideración coyuntural de política migratoria".