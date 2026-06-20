Murciélagos, fobias y traiciones sangrientas marcan los relatos de la inolvidable velada de 'Los Misterios de La Alhambra II'

En julio de 2025, Magas encerró a cinco damas del crimen en el Generalife y les encomendó una misión: emplear sus dotes literarios para dar forma a distintos relatos de misterio inspirados en la monumental ciudad palatina andalusí —que fue residencia de los sultanes nazaríes, corte del reino de Granada y de los reyes castellanos— en la que se encontraban.

Este año, las escritoras Nativel Preciado, Cristina Higueras, Espido Freire y Marta Robles, junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y Lifestyle y autora de títulos como Las gobernadoras (Espasa, 2026), volvieron con los deberes hechos, dispuestas a recitar sus cuentos en el Cuarto Real de Santo Domingo.

La noche arrancó a las 20:00 horas, con un photocall por el que desfilaron personalidades del panorama cultural, empresarial e institucional. Tras este despliegue ya convertido en ritual imprescindible de cada acto que organiza esta revista, el público tomó su asiento y Charo Izquierdo, directora de Magas, hizo lo propio con la palabra como maestra de ceremonias.

"Muchísimas gracias por acompañarnos", se dirigió a los asistentes, dedicando unas palabras especiales "a Granada, a su Ayuntamiento y, especialmente a su alcaldesa Marifrán Carazo, sin quien esta velada literaria no habría visto la luz". Y añadió, con una sonrisa: "Gracias por querer tan bien a Magas. Nosotras también te queremos".

La propia regidora tomó la palabra para refrendar este idilio, celebrando un encuentro de mujeres que calificó como "un día de cultura, de escritura" en una capital que ya ostenta con orgullo el título de Ciudad de la Literatura declarada por la UNESCO.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, da la bienvenida al acto. Esteban Palazuelos

Carazo recordó con emoción aquel reto que se organizó exactamente un año atrás bajo las estrellas del Generalife, inspiradas por la estela de Washington Irving y sus célebres cuentos, agradeciendo a las novelistas el haber aceptado el desafío en un tiempo récord y haber volcado tanto cariño sincero en sus textos.

Ya entrada la noche, el calor que anticipa la llegada del verano a la ciudad dio una agradecida tregua a los asistentes, y la atmósfera se fue impregnando de expectación. En el jardín del palacete almohade, los últimos libros publicados por las autoras lucían dispuestos para ser firmados; un reclamo irresistible para los lectores que quisieran llevarse su propio tesoro de la velada.

Tras este recibimiento, Charo Izquierdo explicó el porqué de esta segunda edición de los Misterios de La Alhambra. Para hacerlo, retrocedió en el tiempo, "un año primero y dos siglos después", para ser más concretos. La idea de celebrar una cita única en sus características como esta se gestó en un almuerzo entre Sánchez de Lara, Posadas y Robles.

"Se unieron deseo y oscuridad. Cruz deseaba traer a EL ESPAÑOL y Magas a esta Granada que tanto ama. Marta, con su mente de escritora de género negro, urdió una idea fascinante: reunir a cinco escritoras en el Generalife", contó, con la idea de "recuperar el espíritu de Villa Diodati", donde en 1816 tuvo lugar un suceso fascinante.

Ese verano, relató, "las tormentas continuas encerraron a Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, John Polidori y Claire Clairmont", en una suerte de retiro forzoso que acabaría llevando al nacimiento literario de Frankenstein. "Los Misterios de La Alhambra debían emular a aquel grupo de amigos escritores y poetas, en una charla sobre novela negra y terror".

Charo Izquierdo ejerció como maestra de ceremonias. Esteban Palazuelos

El 14 de julio de 2025, recordó, estuvo "plagado de confesiones", y aunque de allí no emergieron criaturas fantásticas, "sí lo hicieron los propios monstruos de cada una de las escritoras que allí se reunieron". Azuzadas por Marta Robles, conductora de aquel acto, "cada una plagó de sus experiencias y miedos una larga y perfumada noche en el Generalife".

Una deuda por saldar

La cita "quedó desbordada por el ansia de misterios", dijo, bajando el tono y dando paso al vídeo resumen que devolvió al público a aquella cita entre acequias y sombras, entre territorios reales e imaginados. En el microdocumental se revivieron aquellas horas de confidencias donde las escritoras hablaron de amor, de muerte y de los personajes que las inspiraban.

Fue allí donde Sánchez de Lara esbozó el relato de un antepasado suyo, prometiendo terminar un libro que hoy, bajo el título de Las gobernadoras, ya es una realidad que traía cumplida bajo el brazo. Lo propio hizo Marta Robles con Amada Carlota (Espasa, 2026), aquella novela de la que habló con ilusión antes de publicarla en septiembre y que ha resultado ser un éxito.

En cualquier caso, aquellas horas cómplices de las que ya se cumple un año no parecieron suficientes para recoger todo lo que las escritoras guardaban en su interior, sin saberlo.

"Así que Marta volvió a urdir ese más allá de escritora. Pidió a sus compañeras que escribieran un relato de 600 palabras, en el que aquel lugar y ellas mismas fueran las protagonistas, una historia negra que cerrara el círculo", dijo Izquierdo. Un desafío literario con un hilo conductor muy especial: en todos los relatos debía habitar una misma criatura nocturna.

Se trata del murciélago, ese misterioso habitante de las sombras al que ya se había referido Nativel Preciado en la edición anterior. Un año después de aquella indicación, cumplieron su compromiso. Todas. "Y ese es el motivo por el que hoy nos hemos reunido aquí para escuchar los relatos", añadió la directora de Magas.

Cinco autoras, seis historias

Acompañándola, las escritoras aguardaron su turno con los folios en las manos. Algunas ni siquiera habían llegado a leer sus relatos desde que los escribieron. Espido Freire, Premio Planeta —la más joven en hacerse con el galardón en 1999, a sus 25 años— y referente de literatura infantil y juvenil fue la primera en aparecer, aunque de una forma especial.

'Los Misterios de La Alhambra II' retransmiten la lectura del relato de Espido Freire. Esteban Palazuelos

Debido a un compromiso que la trasladó a Irlanda, la escritora no pudo personarse en la cita, pero, aunque no en cuerpo, sí quiso estar presente en alma, llegando al público a través de un vídeo. Presentó un relato de tintes góticos y psicológicos que arranca sumergiendo al espectador en la mente confusa de un joven músico acosado por terribles delirios y pesadillas vívidas.

A continuación, Charo Izquierdo llamó a Cristina Higueras. Esta subió al escenario, como ya hizo el año pasado, demostrando por qué es por muchos considerada una referencia de la novela negra y encandilando a los presentes con una interpretación magnética, indudablemente reveladora de su carrera como actriz.

Cristina Higueras lee su relato frente a los asistentes. Esteban Palazuelos

En su relato, titulado El eco de lo que fuimos, un aparente retiro literario en El Carmen de los Mártires se transforma en una inquietante trama para ella misma y las cuatro autoras —Cruz, Espido, Nativel y Marta— que la acompañaban en La Alhambra: "Fue un error aceptar esa invitación. Lo percibí en cuanto atravesamos la Puerta de los Siete Suelos para entrar en la Alhambra".

El suspense da un vuelco cuando descubren un pasadizo secreto en el Patio de los Arrayanes donde "allí no había historia, había tecnología avanzada", revelando pantallas que las muestran vigiladas mientras duermen. La intriga se vuelve máxima cuando su propio alter ego detecta un chip bajo su oreja, iniciando una huida cuyo desenlace se publicará la próxima semana en Magas.

Tras ella, la palabra fue de Nativel Preciado. La escritora conquistó el Cuarto Real con una propuesta sorprendente: un relato puramente negro pero cargado de un finísimo sentido del humor. Los asistentes se rieron rindiéndose ante la maestría de una autora que sabe cómo entrelazar la ironía, la sonrisa y el misterio a partes iguales.

Nativel Preciado toma la palabra. Esteban Palazuelos

Su cuento, Maldición en La Alhambra, arranca con la protagonista quejándose con sorna del encierro nocturno: "Maldita la hora en la que Marta tuvo la idea de encerrarnos aquí... Es tarde para huir. Los guardias han cerrado todas las puertas". La trama avanza por pasadizos oscuros evocando la fobia real de Nativel hacia el murciélago hasta desatar un clímax fatal.

Marta Robles, como gobernanta de este viaje, tomó el relevo en el escenario y demostró por qué lee de manera tan portentosa. En su impecable dicción, en su fuerza y en el manejo del suspense se hizo notar la brillante periodista radiofónica y televisiva que siempre ha sido, envolviendo el ambiente en una atmósfera de lo más especial.

Marta Robles en 'Los Misterios de La Alhambra II'. Esteban Palazuelos

Deslumbró con una doble propuesta iniciada con La noche en la que morimos todas, donde el Generalife "se ofrecía como un corazón palpitante entre la piedra y el perfume de la tarde que se extinguía", desnudando los secretos de las propias autoras. La intriga creció con su segundo relato, Las que escriben en la oscuridad.

En este, una madrugada sin luz se rompe cuando una grieta se abre en el patio milenario: "De ella emerge una criatura. Es un murciélago gigantesco con ojos humanos... Su aliento quema como los de los dragones". Tras concluir este intrigante misterio que se publicará en unos días, la escritora bromeó con complicidad: "Como veis, las he hecho malas a todas".

Cerró las lecturas Cruz Sánchez de Lara, a quien la maestra de ceremonias reconoció por su "voluntad, empeño y capacidad para creer en la magia y en los misterios", cualidades que necesita cualquiera que desee promover encuentros como este, como el del año pasado, que curiosamente tampoco habría podido hacerse de no ser por un hombre: Fernando Marías.

Cruz Sánchez de Lara, durante la lectura de 'Lo más granado de La Alhambra', su relato para la ocasión. Esteban Palazuelos

Fue el escritor, otro gran admirador de Villa Diodati y de la belleza literaria que se oculta en los monstruos, quien en el pasado unió a todas las protagonistas, hoy convertidas en compañeras de encuentros y confidentes. La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, buena amiga del autor, le recordó sobre el escenario junto a Charo Izquierdo.

Después, Sánchez de Lara se adueñó del atril para desgranar su propio cuento, poniendo el broche de oro narrativo a las lecturas. En este relato titulado Lo más granado de La Alhambra, cuenta que el monumento "respiraba como un animal antiguo bajo un cielo de ceniza", mientras las torres velaban una noche en la que el agua "repetía memorias que parecían de sangre".

La trama desvela un macabro plan de su personaje para absorber el talento de sus compañeras: "Marta se desplomó y un corte invisible abrió su cuello. La sangre brotó en un hilo perfecto y tiñó la fuente... Hoy yo beberé de vosotras lo más granado". Un sacrificio cuyo apasionante final se mantendrá a buen recaudo hasta la llegada de las historias completas a Magas.

Una noche de cuento

Al escuchar a las autoras se descubre que, además de magníficas escritoras, son formidables lectoras capaces de mutar en actrices sobre las tablas. Se lo pasaron en grande escuchándose unas a otras en una corriente de absoluta complicidad donde, a pesar de la distancia geográfica, Espido Freire estuvo todo el tiempo en el pensamiento y el corazón de todas.

"Los Misterios de La Alhambra II han llegado a su fin, pero ya saben que no hay dos sin tres. No sé qué se les ocurrirá hoy a Marta Robles y a Cruz Sánchez de Lara. ¡Tiemblo", advirtió la directora de Magas, ganándose las carcajadas de los invitados, para quien la noche no se daba en ningún caso por terminada.

Izquierdo aprovechó el broche final para dar las gracias "a las instituciones y empresas que nos han permitido estar aquí": al Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, Granada Capital Europea de la Cultura 2031, Fecsa, Alcana, ALSA, Conde de Benalúa y Amarga y Pica, La Cueva de 1900, De Luna Hotels, Molina Olea, Movviendo/Granada Visión y la promoción Premium de horno de vidrio de Sinerva", se despidió sobre el escenario.

Con los aplausos aún resonando en las paredes nazaríes, invitó a la alcaldesa Marifrán Carazo a subir al escenario para inmortalizar el encuentro en una afectuosa foto de familia junto a las escritoras. Y, entonces sí, tras la despedida oficial, el jardín del Cuarto Real de Santo Domingo abrió paso al disfrute compartido.

Foto de familia tomada durante el acto; de fondo, los logos de los patrocinadores que han hecho posible esta cita. Esteban Palazuelos

La firma de libros de las protagonistas se despojó de protocolos y se convirtió en un encuentro totalmente informal que se prolongó durante el propio cóctel. Entre las mesas, las autoras estamparon dedicatorias y compartieron confidencias con los lectores minuciosos mientras se servía el exquisito refrigerio.

Ya en un ambiente más relajado y rebosante de complicidad, se pudo ver charlando a figuras del panorama social y cultural granadino, como la diseñadora Pilar Dalbat, quien confesó a Magas esa misma noche que, desde que ha conocido el trabajo de esta revista, ha decidido trabajar siempre con mujeres.

Esta emocionante cita regaló incluso notas divertidas como la protagonizada por la propia alcaldesa, Marifrán Carazo, al coincidir luciendo exactamente el mismo vestido que una de las invitadas; una simpática anécdota que reflejó la cercanía y la falta de encorsetamientos de la noche.

Charlas y brindis se prolongaron hasta el final de la noche, bajo el cielo al que un día miraron Isabel la Católica, Mariana Pineda, García Lorca y otras figuras que perviven en la memoria de la ciudad. Una noche inolvidable de literatura, de reencuentros y, sobre todo, de algo que no debe quedar desterrado al superar la infancia: la imaginación.

Porque, en realidad, todo este encuentro comenzó como un sueño: el de la alcaldesa de situar a Granada en el lugar que le corresponde, manifestando la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 que tanto persigue como una de las finalistas a la convocatoria.

Una ambición que Magas apoyó activamente el año pasado a través de una semana especial dedicada al liderazgo femenino en la ciudad y que, con citas como Los Misterios de La Alhambra II, demuestra a España entera que los sueños, si se persiguen con tesón y un poquito de magia, se cumplen.