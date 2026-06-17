Christina Koch, la mujer que conquistó la Luna, ahora se hace con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia

La astronauta durante una rueda de prensa en el Kennedy Space Center. AP Photo

Ingeniera eléctrica y física, Christina Koch hizo historia al permanecer 328 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional y al protagonizar, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres.

Después, su participación en la misión Artemis II reforzó su papel como referente para futuras generaciones y consolidó una carrera que destaca por la innovación, el trabajo en equipo y la apertura de nuevos caminos para las mujeres en la ciencia.

Convertida en uno de los rostros de la nueva era espacial, la ganadora del Premio Princesa de Asturias de la Concordia representa una generación de científicos y exploradores que entienden el universo como un proyecto colectivo de toda la humanidad.

El comienzo

Desde muy joven mostró inclinación por entender cómo funcionan las cosas: no sólo los sistemas tecnológicos, sino también los entornos extremos. Esa doble fascinación —por la ingeniería y por la supervivencia en condiciones límite— sería una constante en su vida.

"De niña me encantaban los sitios que me hacían sentir pequeña, aquello que me llevaba a reflexionar sobre el tamaño del espacio, mi lugar en él y todo lo que había por explorar", tal y como recoge su vídeo de presentación en la página oficial de la NASA.

Su formación académica siguió un camino sólido y deliberado. Se graduó en Ingeniería Eléctrica y Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, un doble enfoque que ya anticipaba su versatilidad.

No se trataba únicamente de diseñar sistemas, también de comprender los principios que los sostienen. Esta combinación sería clave en su posterior trabajo en la NASA, donde la teoría y la práctica están indisolublemente unidas.

"A lo largo de mi carrera ha existido un equilibrio entre hacer ingeniería para misiones espaciales y practicar la ciencia en los lugares más remotos del mundo", declaró.

Un perfil peculiar

Con esto se refiere a que, antes de convertirse en astronauta, acumuló experiencia en algunos de los entornos más hostiles del planeta.

Trabajó en la Estación del Polo Sur Amundsen-Scott, en la Antártida, donde pasó largos periodos aislada en condiciones de frío extremo y oscuridad prolongada.

También en proyectos en Groenlandia y en el Observatorio Mauna Loa, en Hawái. Estas experiencias pusieron a prueba su resistencia física y su fortaleza psicológica.

Aprendió a convivir con la soledad, a gestionar la monotonía y a mantener la concentración en contextos donde el error puede tener consecuencias críticas.

Ese perfil —mitad científica, mitad exploradora— llamó la atención de la NASA, que la seleccionó como astronauta en 2013. Desde entonces, su carrera ha sido un ejemplo de preparación meticulosa.

Su trabajo no es sólo cuestión de conocimientos técnicos: implica dominar habilidades tan diversas como la robótica, la medicina de emergencia, la mecánica orbital e incluso el buceo en condiciones de microgravedad simulada.

Como ingeniera eléctrica, su conocimiento fue clave para supervisar sistemas críticos de la nave Orión. Como astronauta con experiencia en misiones de larga duración, aporta una perspectiva práctica sobre la convivencia en espacios reducidos y la gestión del tiempo en entornos aislados.

En entrevistas previas a la misión lunar del pasado mes de abril, la estadounidense ha señalado que uno de los aspectos más emocionantes de Artemis es su potencial para inspirar. No se trata solamente de llegar más lejos, sino de poner en el foco quiénes participan en ese viaje.

En este sentido, su propia trayectoria es un ejemplo de cómo la diversidad —desde la investigación en la Antártida hasta la vida en la EEI— puede converger en un objetivo común.

Christina Koch hace la primera 'selfie' en el espacio. NASA

También es interesante observar cómo esta profesional representa una nueva generación de astronautas. A diferencia de los pioneros de la era Apolo, muchos de los actuales han crecido viendo lanzamientos por televisión y han tenido acceso a una educación científica más inclusiva.

Esto se traduce en perfiles más interdisciplinarios y en una mayor sensibilidad hacia temas como la sostenibilidad o la cooperación internacional.

El verdadero objetivo

Más allá de los logros individuales, la historia de la ingeniera invita a reflexionar sobre el sentido de la exploración espacial en el siglo XXI.

En un mundo marcado por desafíos globales como el cambio climático, las pandemias o las tensiones geopolíticas, ¿qué papel juega la investigación de estos nuevos límites?

Para ella, la respuesta está en la perspectiva. "Tenemos que responder la llamada de la humanidad a explorar”, señaló en una entrevista para NBC News.

Ver la Tierra desde fuera cambia la forma en la que se percibe el planeta y cómo se entienden las fronteras, los recursos y la responsabilidad compartida.

En última instancia, la trayectoria de Christina Koch no se reduce a haber pasado casi un año en el espacio ni a ser la primera mujer en la Luna. También es una narradora de esa experiencia, una ingeniera y física que entiende los sistemas que hacen todo eso posible y una exploradora que ha aprendido a vivir en los márgenes de lo habitable.

Su brillante trayectoria supone un nuevo capítulo en una historia que sigue escribiéndose, a medio camino entre la Tierra y las estrellas.