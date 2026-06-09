Del 'thriller' a la ciencia ficción: 10 libros escritos por mujeres que arrasan en la Feria del Libro de Madrid 2026

Libros en la Feria del Libro de Madrid. Unsplash

Entre las muchas novedades editoriales, reediciones y encuentros con autores, las escritoras ocupan un lugar central en una edición marcada por la diversidad de voces, géneros y perspectivas.

Narradoras, ensayistas, periodistas y poetas presentan títulos que dialogan con algunos de los grandes temas de nuestro tiempo: el poder, la memoria, la identidad, la violencia, los afectos, la libertad y la transformación social.

Seleccionar únicamente 10 títulos entre la enorme oferta disponible es un ejercicio necesariamente subjetivo. Sin embargo, estas obras destacan por su calidad literaria, su relevancia temática y la conversación pública que han generado.

Permiten tomar el pulso a la literatura escrita por mujeres en la actualidad y que merecen un lugar destacado en cualquier recorrido por la Feria del Libro de Madrid que sigue activa hasta el 14 de junio.

Animales difíciles, de Rosa Montero

Pocas escritoras españolas cuentan con una trayectoria tan sólida como ella. En Animales difíciles, regresa al universo de la detective Bruna Husky para ofrecer una nueva incursión en la ciencia ficción, el thriller y la reflexión filosófica.

La novela combina una trama de suspense con cuestiones tan relevantes como la inteligencia artificial, la manipulación política y la fragilidad de la condición humana.

Montero mantiene intacta su capacidad para construir personajes complejos y para formular preguntas incómodas sobre el futuro de nuestras sociedades.

Se trata de una lectura ideal para quienes buscan entretenimiento sin renunciar a la profundidad intelectual.

'Animales difíciles', de Rosa Montero.

Las jefas, de Esther García Llovet

Se trata de una novela breve, divertida y mordaz ambientada en un lujoso resort de la Costa Blanca.

A través de un grupo de mujeres adineradas, excéntricas y aburridas que se lanzan a pequeñas estafas y aventuras absurdas, García Llovet construye una sátira muy afilada sobre el dinero, el ocio, el turismo de lujo y la España contemporánea.

Con un estilo rápido, irónico y lleno de humor negro, es una lectura original que combina crítica social y entretenimiento.

'Las jefas', de Esther García Llovet.

Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica

Ganadora del Premio Planeta 2024 y convertida en una referencia de la novela histórica española, esta autora firma con Victoria una obra ambiciosa que transporta al lector a una Europa marcada por las consecuencias de la guerra.

Sánchez-Garnica combina una exhaustiva documentación con una narrativa ágil y emocional. A través de personajes memorables, reconstruye un momento decisivo del siglo XX y reflexiona sobre la supervivencia, la esperanza y la capacidad humana para rehacerse tras la devastación.

Para los amantes de la novela histórica, es una de las apuestas más seguras de la feria.

'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica.

El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro

La novelista continúa demostrando su extraordinaria capacidad para conectar historia y emoción en un libro que examina las consecuencias humanas de los grandes conflictos políticos.

Navarro aborda el desarraigo, la pérdida y la búsqueda de identidad a través de personajes atrapados por las circunstancias de una época convulsa. Como es habitual en su obra, la investigación histórica se pone al servicio de una narración accesible y profundamente humana.

El resultado es una lectura absorbente que invita a reflexionar sobre la memoria y las cicatrices que dejan los enfrentamientos ideológicos.

'El niño que perdió la guerra', de Julia Navarro.

Esperando al diluvio, de Dolores Redondo

La reina del thriller español, ofrece una obra que mezcla investigación criminal, atmósferas inquietantes y una construcción narrativa impecable.

Inspirada en hechos reales, sigue la pista de un asesino en serie en un contexto marcado por la tensión social y política. Redondo demuestra una vez más su talento para crear escenarios envolventes y personajes psicológicamente complejos.

Es una recomendación obligada para quienes buscan una lectura adictiva y llena de suspense.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Țîbuleac

Aunque publicada hace algunos años, la novela de la periodista moldava sigue conquistando nuevos lectores y figura entre las recomendaciones recurrentes de libreros y críticos.

La historia narra la compleja relación entre un adolescente y su madre durante un último verano compartido. Lo que podría parecer un relato íntimo se transforma en una exploración profunda del dolor, el perdón y el amor.

La intensidad emocional y la belleza de su escritura hacen de este título una experiencia literaria inolvidable.

'El verano que mi madre tuvo los ojos verdes', de Tatiana Tibuleac.

Las gobernadoras, de Cruz Sánchez de Lara

Entre las novedades más comentadas figura Las gobernadoras, de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

La novela propone una reflexión sobre el liderazgo femenino y el ejercicio del poder a través de una narración que combina elementos de ficción, análisis social y observación política.

Sánchez de Lara construye un relato donde las mujeres ocupan el centro de la toma de decisiones, alejándose de los estereotipos tradicionales para explorar las complejidades del mando, la responsabilidad y la influencia.

La novela sitúa a Málaga como un escenario esencial de una red familiar, diplomática y política que contribuyó al nacimiento de Estados Unidos, reivindicando además el papel femenino cuya influencia fue determinante aunque apenas aparezca en los relatos oficiales de la historia.

Además de ocupar un lugar destacado en la historia de la independencia del país de las barras y las estrellas, mantienen un vínculo muy especial con la autora, ya que es descendiente directa, en séptima generación, de Isabel de Saint-Maxent.

El resultado es una trama que dialoga con debates contemporáneos sobre igualdad, representación y participación de ellas en los espacios de poder.

'Las Gobernadoras', de Cruz Sánchez de Lara.

Los divagantes, de Guadalupe Nettel

La mexicana es una de las autoras más respetadas del panorama literario hispanoamericano. En Los divagantes ofrece una colección de relatos que examinan las incertidumbres de la vida contemporánea.

Las historias transitan por territorios como la maternidad, la pareja, la soledad y la búsqueda de sentido. Nettel posee una extraordinaria capacidad para detectar las grietas de la experiencia cotidiana y convertirlas en literatura.

Cada relato funciona como una ventana hacia las contradicciones de nuestro tiempo.

'Los divagantes', de Guadalupe Nettel.

El infinito en un junco, de Irene Vallejo

Aunque no es una novedad reciente, el ensayo de esta literata se ha convertido en un clásico contemporáneo y sigue siendo una de las recomendaciones más sólidas para cualquier visitante de la feria.

Vallejo reconstruye la historia del libro desde la Antigüedad hasta nuestros días con una mezcla magistral de erudición y divulgación. El texto celebra el poder de la lectura y la transmisión del conocimiento a lo largo de los siglos.

Pocos ensayos han logrado acercar la cultura clásica al gran público con semejante éxito y elegancia.

'El infinito en un junco', de Irene Vallejo.

La mujer incierta, de Piedad Bonnett

La poeta y novelista colombiana plantea una reflexión lúcida sobre la identidad femenina, la edad, la vulnerabilidad y la construcción del yo.

Con una escritura precisa y profundamente humana, Bonnett examina los cambios que atraviesan las mujeres a lo largo de la vida y cuestiona las expectativas sociales que condicionan sus decisiones.

Es una obra de enorme sensibilidad que confirma la vigencia de una de las grandes voces de la literatura latinoamericana.

Pluralidad de voces

La presencia de estas escritoras refleja una realidad cada vez más evidente: la literatura escrita por mujeres no constituye un género ni una categoría homogénea, sino un universo diverso de estilos, intereses y sensibilidades.

Lo que une a estas obras no es una temática común, sino la calidad de sus propuestas y su capacidad para dialogar con los lectores desde perspectivas originales. Son libros que interpelan, emocionan y ayudan a comprender mejor el mundo contemporáneo.

Para quienes recorran las casetas de El Retiro en busca de lecturas memorables, estos 10 títulos constituyen una excelente hoja de ruta. Algunos invitan a viajar por la historia; otros exploran el futuro o se adentran en los rincones más íntimos de la experiencia humana.

Todos comparten una misma virtud: demostrar que la literatura femenina vive uno de los momentos más ricos, influyentes y creativos de su historia reciente.