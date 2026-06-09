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El corazón de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, sirve de escenario para la celebración de una noche de esas en las que el talento femenino y los referentes son absolutas protagonistas. La belleza de las palabras sirve de hilo conductor en una cita transformadora.

[Luz Gabás, premio Maga de Magas a la mejor novelista: la maestra de la ficción histórica en épocas de transición]

La cuarta edición de los Premios Maga de Magas se ha celebrado en el Auditorio Abante, reuniendo a cinco mujeres imprescindibles del periodismo y la literatura en una ceremonia inspiradora.

Son Julia Otero, Luz Gabás, Anna Caballé, Julia Navarro y María Senovilla, que este 2026 han resultado galardonadas en las categorías Mejor Creadora de Opinión, Mejor Novelista, Mejor Ensayista, Trayectoria Profesional y Mejor Reportera.

[Julia Navarro, Premio Maga de Magas a la Trayectoria profesional por su capacidad para contar historias]

Junto a ellas, un selecto grupo de invitados de todos los sectores de la sociedad. La primera parada de la cita: pasar por el photocall instalado a la entrada, donde siempre se dan momentos de ilusión y nerviosismo. Esta vez, no ha sido diferente.

Entre posado y posado, los corrillos que se forman entre las asistentes genera interesantes conversaciones e intercambio de opiniones. Por el escenario del Auditorio Abante han ido pasando tanto las premiadas, como los encargados de entregar la escultura creada ad hoc por el estudio de Marc Morillas.

[Anna Caballé, premio Maga de Magas a la Mejor Ensayista: la biógrafa por excelencia sin censuras ni pudor]

Se trata de una pieza con forma de estela de cometa que simboliza el impacto del talento femenino y la fuerza de la palabra como herramienta de transformación. El galardón, además, está dotado con 10.000 euros —de ahí que se los considere los 'Pulitzer femeninos en español'—-

Los encargados de depositarla en manos de las protagonistas de la velada han sido Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; Juan Abarca, presidente en HM Hospitales; Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL; y el jurista, empresario y académico Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

[Julia Otero, Premio Maga de Magas a la Mejor Creadora de Opinión: la voz serena que invita a reflexionar en la radio]

Discursos emotivos y mucha emoción en una gala que pone el acento en la importancia de visibilizar el talento femenino. Como colofón, el tradicional cóctel en la terraza, con vistas al Retiro.

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    Las galardonadas de los Premios Maga de Magas: la periodista Julia Otero, la periodista y escritora Julia Navarro, la escritora Luz Gabás, la reportera María Senovilla y la ensayista Anna Caballé.

    Nieves Díaz
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    Luz Gabás, Premio Maga de Magas a mejor novelista

    Nieves Díaz
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    La estilista y creadora de contenido Erea Louro

    Diego Radamés
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    De izda. a drcha.; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Beatriz Gonzalez-Cristóbal, miembro del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL; Gadea de la Viuda, directora general de Abante y presidenta de su Fundación; Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL; Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real y su esposa, Pilar Solís Martínez-Campos

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    Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', experta en orden y limpieza y creadora de contenido

    Diego Radamés
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    Ana Velayos, CEO y cofundadora de OLE Tecnología; Alejandra Caro, directora de Gravitta y patrona de la Fundación Academia de la Moda Española; Esmeralda Delgado, directora de Talento de Gravitta; y Álvaro I. Sánchez de Lara, socio de Gravitta

    Nieves Díaz
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    Julia Navarro, Premio Maga de Magas a la Trayectoria Profesional

    Nieves Díaz
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    Los invitados a los Premios Maga de Magas 2026 a su llegada al Auditorio Abante

    Diego Radamés
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    La periodista y escritora Nativel Preciado

    Nieves Díaz
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    Julia Sizova, Country Manager de Comscore para España y South EMEA, y la escritora Nativel Preciado

    Diego Ramadés
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    Rosa Sánchez de la Vega, periodista y escritora

    Nieves Díaz
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    Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL; Charo Izquierdo, directora de Magas; Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

    Nieves Díaz
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    La periodista y escritora Marta Robles

    Nieves Díaz
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    La ganadora en la categoría de Mejor Ensayista, Anna Caballé; Julia Navarro, premiada por su Trayectoria; la periodista y escritora Nativel Preciado; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Vanessa Montfort, novelista y dramaturga; y la galardonada como Mejor Novelista, Luz Gabás

    Nieves Díaz
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    Las escritoras Carmen Posadas, Marta Robles y María Zabay

    Nieves Díaz
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    Julia Otero, Premio Maga de Magas 2026 en la categoría de Mejor Creadora de Opinión

    Nieves Díaz
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    Silvia Hernández, directora de Clientes Estratégicos y Globales de Microsoft Ibérica

    Diego Radamés
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    Priya Jayant, destacada educadora, líder comunitaria y fundadora de la Asociación de Mujeres Indias de Madrid, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle

    Nieves Díaz
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    Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid

    Nieves Díaz
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    María Luisa Gutiérrez, productora de cine y empresaria española

    Nieves Díaz
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    Aránzazu García de la Casa, redactora jefe de Magas

    Nieves Díaz
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    Alicia García, directora general de Casa Decor, y Joana Bonet, directora de 'Magazine La Vanguardia' y jurado de Maga de Magas

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    El diseñador de moda Marcos Luengo y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle

    Nieves Díaz
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    Ana Núñez, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL

    Nieves Díaz
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    Gadea de la Viuda, directora general de Abante y presidenta de su Fundación, ha abierto la ceremonia

    Nieves Díaz
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    Charo Izquierdo, directora de Magas y maestra de ceremonia de la gala

    Diego Radamés
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    Anna Caballé, Premio Maga de Magas en la categoría de Mejor Ensayista, durante la gala

    Diego Radamés
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    Julia Otero, durante su discurso tras la recepción del galardón

    Nieves Díaz
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    Juan Abarca, presidente en HM Hospitales, ha entregado el galardón a la escritora Luz Gabás

    Nieves Díaz
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    Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, junto a la escritora Julia Navarro

    Nieves Díaz
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    Las ganadoras de los Premios Maga de Magas 2026

    Nieves Díaz
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    Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK

    Diego Radamés