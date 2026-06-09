El corazón de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, sirve de escenario para la celebración de una noche de esas en las que el talento femenino y los referentes son absolutas protagonistas. La belleza de las palabras sirve de hilo conductor en una cita transformadora.

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La cuarta edición de los Premios Maga de Magas se ha celebrado en el Auditorio Abante, reuniendo a cinco mujeres imprescindibles del periodismo y la literatura en una ceremonia inspiradora.

Son Julia Otero, Luz Gabás, Anna Caballé, Julia Navarro y María Senovilla, que este 2026 han resultado galardonadas en las categorías Mejor Creadora de Opinión, Mejor Novelista, Mejor Ensayista, Trayectoria Profesional y Mejor Reportera.

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Junto a ellas, un selecto grupo de invitados de todos los sectores de la sociedad. La primera parada de la cita: pasar por el photocall instalado a la entrada, donde siempre se dan momentos de ilusión y nerviosismo. Esta vez, no ha sido diferente.

Entre posado y posado, los corrillos que se forman entre las asistentes genera interesantes conversaciones e intercambio de opiniones. Por el escenario del Auditorio Abante han ido pasando tanto las premiadas, como los encargados de entregar la escultura creada ad hoc por el estudio de Marc Morillas.

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Se trata de una pieza con forma de estela de cometa que simboliza el impacto del talento femenino y la fuerza de la palabra como herramienta de transformación. El galardón, además, está dotado con 10.000 euros —de ahí que se los considere los 'Pulitzer femeninos en español'—-

Los encargados de depositarla en manos de las protagonistas de la velada han sido Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; Juan Abarca, presidente en HM Hospitales; Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL; y el jurista, empresario y académico Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

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Discursos emotivos y mucha emoción en una gala que pone el acento en la importancia de visibilizar el talento femenino. Como colofón, el tradicional cóctel en la terraza, con vistas al Retiro.