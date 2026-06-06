Elisabetta Franchi, de vender ropa en mercados a la élite de la moda italiana: "La feminidad es una fortaleza, no un límite"

A finales de los 90, Elisabetta Franchi tuvo una idea que acabaría cambiando su vida. Después de años observando a las mujeres y tratando de entender qué buscaban realmente cuando se vestían, decidió convertir esa intuición en un negocio.

Hoy, su firma, presente en 78 países, se ha convertido en una de las más reconocibles de la moda italiana, fiel a una concepción muy definida de la elegancia, el lujo y la feminidad. Con motivo de su visita relámpago a Madrid, Magas se cita con ella en su tienda de Serrano.

A las ocho de la tarde, el número 20 de esta calle se transforma durante unos minutos en un auténtico set cinematográfico. Un lujoso coche negro se detiene frente a la boutique. Mujeres vestidas de la firma, flashes, expectación. Y entonces, aparece ella.

La diseñadora italiana llega envuelta en esa mezcla de sofisticación y magnetismo, absoluto control de la imagen y glamour a la italiana que lleva años convirtiendo en parte de su propio lenguaje.

En su segunda visita a la capital, breve y perfectamente coreografiada, viene para reencontrarse con clientas fieles y amigas de la marca en una celebración que, tras un brindis en la flagship, continúa con una cena privada en Manero, uno de los epicentros de la noche social de la capital.

Cuesta imaginarlo observando la escena. Porque antes de construir una de las firmas más relevantes del made in Italy, Elisabetta Franchi, a los 17 años, vendía ropa en un mercado al aire libre, en la Piazzola de Bolonia, la ciudad donde nació y donde sigue residiendo.

Ella no heredó una maison histórica ni una tradición familiar ligada a la moda. Su historia pertenece a otra categoría: la de las mujeres que construyen una empresa desde cero y terminan convirtiéndose en la mejor embajadora de aquello que han creado.

La diseñadora Elisabetta Franchi. Cedida

Ese contraste entre sus orígenes y la persona que hoy encarna su propia marca explica su arrolladora personalidad. Hecha a sí misma, disciplinada, perfeccionista y ferozmente trabajadora, forma parte de esa generación de empresarias para las que el éxito nunca ha sido una consecuencia del azar.

Todo en ella transmite determinación porque incluso cuando habla de moda, en realidad está llegando a algo más profundo: identidad, independencia y confianza.

"Yo nací de la observación. Nunca estudié moda de manera académica; aprendí observando a las mujeres, escuchándolas, intentando comprender qué faltaba realmente en sus armarios y en sus vidas. Y sigo haciéndolo a día de hoy. Observo cómo se mueven, qué tocan, qué buscan frente al espejo. Las clientas te lo cuentan todo, incluso sin hablar", dice.

Quizá por eso le da tanta importancia a visitar las ciudades donde están presentes sus boutiques. En una industria dominada por los datos, las redes sociales y las estrategias globales, ella continúa creyendo en el contacto directo. Escuchar, mirar y comprender a personas reales sigue siendo una de las formas más fiables de anticipar deseos y necesidades.

Fundada a finales de los años 90, la marca Elisabetta Franchi ha experimentado una expansión constante hasta convertirse en una empresa internacional con presencia en casi 80 países, 120 tiendas insignia y una amplia red de distribuidores multimarca.

Con sede en Bolonia, showroom principal en Milán y una facturación cercana a los 170 millones de euros, la firma se ha consolidado como una de las historias de éxito más singulares de la moda italiana contemporánea. Sin embargo, detrás de las cifras existe una filosofía muy personal.

Ella nunca ha querido construir únicamente una marca de ropa. Su objetivo ha sido crear un universo reconocible. Un lenguaje propio. "Si una clienta entra por primera vez en una de nuestras boutiques, encontrará una idea muy definida de feminidad. No sólo ropa, sino un universo coherente, con un sello inconfundible".

Su firma se ha consolidado como una de las historias de éxito más singulares de la moda italiana contemporánea. Cedida

La palabra 'feminidad' aparece constantemente durante la conversación. Pero no como un concepto nostálgico ni como una categoría estética limitada a determinadas prendas o códigos visuales. "Es una fortaleza, no una limitación", afirma con rotundidad. La frase resume una posición que ha mantenido desde los inicios de la marca.

Mientras parte de la industria ha ido reformulando constantemente los discursos en torno a la identidad femenina, ella ha permanecido fiel a una visión muy concreta: la de una mujer segura de su valor y libre para expresar su feminidad sin complejos.

"La mujer Elisabetta Franchi ha crecido conmigo. Hoy es más consciente de sí misma. Quiere sentirse fuerte, elegante y femenina, pero para sí misma", dice. Una reflexión que llega en un momento en el que la conversación sobre el poder femenino ha dejado de centrarse exclusivamente en conquistar espacios para enfocarse también en cómo ocuparlos.

"Creo que por fin tenemos más lugar para liderar sin necesidad de imitar modelos masculinos", afirma. Por eso considera que el discurso sobre el empoderamiento sigue siendo necesario. No como una tendencia pasajera ni como una consigna de marketing, sino como una conversación que todavía tiene recorrido.

El mismo argumento surge cuando le pregunto por lo que significa el lujo para ella. "Es el tiempo dedicado a hacer las cosas bien". Para Franchi, tiene que ver con la calidad, la construcción de una prenda, la investigación de materiales y la excelencia artesanal. Pero también con algo menos tangible: la emoción.

"Un vestido debe hacerte sentir diferente desde el mismo momento en que te lo pones", defiende la diseñadora, que observa con cierta distancia la velocidad que domina actualmente el sector. Las tendencias nacen y desaparecen en cuestión de semanas. Las redes exigen novedades constantes. Las copias aparecen casi de forma instantánea.

Frente a ese escenario, reivindica la paciencia y el saber hacer tradicional: "Sigo creyendo en la artesanía italiana, en el control y en la atención al detalle. Prefiero hacer menos cosas, pero hacerlas bien. El deseo sigue naciendo de la calidad auténtica".

La creativa italiana atiende a Magas en su visita por Madrid. Cedida

Su reflexión conecta inevitablemente con uno de los términos más repetidos en los últimos años: el llamado lujo silencioso. Esa estética depurada que se convirtió en símbolo aspiracional para una nueva generación de consumidores. Ella relativiza el fenómeno.

"Creo que, en realidad, siempre ha existido. Ha vivido un momento de gran protagonismo, pero como todas las tendencias, pasará. Las que permanecerán serán las marcas que llevan ese concepto en su ADN", valora. La respuesta revela una convicción profunda: las modas cambian, pero la identidad permanece.

Quizá sea esa misma convicción la que explica por qué parece poco preocupada por el ruido visual que domina actualmente el mercado: "Cuando tienes un lenguaje propio y preciso, sigues siendo reconocible incluso en medio del caos".

Una frase que podría aplicarse tanto a una marca como a su persona coherente y clara con sus orígenes: "No provengo de una familia privilegiada. Lo he construido todo por mí misma. Eso me enseñó disciplina, determinación, respeto por el trabajo y resiliencia. Nunca olvido de dónde vengo".

Esa memoria sigue siendo uno de los motores que impulsan su trabajo. También una forma de mantener la perspectiva dentro de una industria especialmente proclive a la construcción de personajes.

Tal vez por eso admite que dirigir una empresa que lleva su propio nombre tiene una complejidad añadida: "A veces es difícil separar a la persona de la marca. Pero también es la razón por la que todo resulta tan auténtico y coherente".

En una industria donde muchas firmas buscan desesperadamente una narrativa que las diferencie, Franchi posee una historia real que contar. No necesita inventarla. Quizá por eso sigue implicándose personalmente en el proceso creativo. "Lo hago siempre. Me sería imposible no hacerlo", dice.

La diseñadora atiende a Magas con motivo de su visita a Madrid. Cedida

Y continúa explicando que "las colecciones nacen de emociones. De una película, una mujer observada por la calle, un viaje o un recuerdo. El punto de partida puede ser cualquier cosa. Lo importante es la historia que se construye a partir de ahí".

Sin embargo y a pesar de la seguridad que transmite, también hay espacio para la autocrítica. "Aprendí demasiado tarde que no puedes controlarlo todo. Y que, a veces, tienes que concederte el derecho a parar. Es importante saber cuánto espacio debes dejar para tu vida personal", reflexiona.

Al preguntarle por el legado que le gustaría dejar, tampoco menciona cifras de negocio, desfiles memorables ni celebridades vestidas por la marca, entre ellas Lady Gaga o Angelina Jolie. "Me gustaría demostrar que una mujer puede construir algo grande sin traicionarse a sí misma", defiende.

Cuando la noche avanza y la celebración continúa entre musas, amigos, periodistas de moda y su impecable séquito de comunicación de Italia y España, al ritmo de Volare —una de esas canciones capaces de condensar toda una idea de su país de origen—, resulta fácil comprender por qué Elisabetta sigue siendo el rostro más convincente de su propio universo.

No porque represente un personaje cuidadosamente diseñado para la industria de la moda, sino porque su historia personal y empresarial siguen siendo inseparables.

Después de unos minutos de conversación, una sensación prevalece por encima de todas las demás. Más allá de la diseñadora hay una mujer que ha conseguido algo mucho más difícil: mantenerse fiel a sí misma y defender valores como la identidad, la coherencia, el trabajo, la calidad y el tiempo.

Todos ellos atraviesan su discurso y desembocan en una convicción con la que termina nuestra conversación: "La feminidad no es una limitación. Es una fortaleza".