Isabel Gemio le pone poesía a su lucha por las enfermedades raras: "La belleza y el dolor forman parte de la vida"

Belleza y dolor, poesía y solidaridad... y, principalmente, un objetivo claro: lograr que avance la investigación en las distrofias musculares, otras dolencias neuromusculares y enfermedades raras. Todo esto se mezcló y dio lugar a un acto muy especial organizado por la Fundación Isabel Gemio en el Instituto Cervantes de Madrid.

Allí se celebró un encuentro de poetas y escritores que unieron sus voces para apoyar la increíble labor que la periodista lleva haciendo desde hace casi dos décadas. Ella ejerció de moderadora de un coloquio que reunió a Manuel Vilas, Gioconda Belli, Elvira Sastre y Luis Antonio de Villena.

Juntos compartieron reflexiones sobre la relación entre la creación poética, la vulnerabilidad humana, la belleza y el dolor, temas que dieron título al encuentro.

La periodista, durante su intervención en el acto del instituto Cervantes. Cedida

Otros participantes como Ana Rossetti, Ángeles Mora, Diego Doncel, Rocío Acebal, Verónica Aranda, Antonio Praena, Isla Correyero, Ioana Gruia y Carmen Palomo ofrecieron una lectura de poemas que emocionó al público asistente.

Y dejaron reflexiones únicas como "la poesía es resistencia, solidaridad, fundamento de lo que somos y búsqueda del amor”, en palabras de Vilas.

Por su parte, Ángeles Mora abogó por las "palabras especiales para el mundo que queremos tener”; y Rocío Acebal deseó "que el dolor ajeno se sienta acompañado".

Como colofón, hubo una venta y firma del libro La Belleza y el Dolor. Poemas para Soñar y para la investigación, organizada por Visor Libros. La obra también puede ser adquirida a través de la página web de la Fundación.

Foto de familia de los participantes en el evento. Cedida

Isabel Gemio lleva casi dos décadas volcada en esta misión, siempre con la mirada puesta en su hijo Gustavo, que padece distrofia muscular y en todas las personas que enfrentan estas patologías minoritarias.

Un nuevo apoyo a la fundación con un libro de poesía donde la belleza y el dolor son premisa, ¿qué te evoca este titulo?

Lo elegí porque las dos cosas son inevitables. La belleza nos rodea incluso en los malos momentos y en la enfermedad, porque el corazón se ensancha y se crece en la adversidad.

Y el dolor porque forma parte de la vida y más en estas personas con enfermedades incurables. Me gustó y a partir de ahí invitamos a todos los poetas a participar en este acto. Muchos de ellos nos han cedido poemas inéditos para el libro. Yo soy una gran amante de la poesía.

¿Qué esperáis de esta iniciativa?

Nuestra misión es siempre conseguir fondos para proyectos de investigación o para abrir una convocatoria pública como hicimos el año pasado.

Tenemos ese compromiso, pero también buscamos dar visibilidad y concienciar a personas de distintos ámbitos para que conozcan la realidad de las enfermedades minoritarias.

¿Cómo se encuentra Gustavo?

Está bastante estable, dentro de su enfermedad, Se encuentra bien de ánimo y sigue adelante con mucha energía.

En septiembre, se cumplirá un año de tu esperadísimo regreso a la radio con El último tren, ¿qué balance harías?

Disfruto muchísimo el hecho de poder hacer lo que sé y lo que más me gusta, que es comunicarme y darle la palabra a muchas personas que nos hacen reflexionar sobre todo lo que nos está pasando y que también aportan un poco de luz en tiempos oscuros.

Es un privilegio hacer lo que estamos haciendo con libertad. Y me siento muy feliz de empezar una nueva temporada del programa en septiembre.

¿Algún proyecto o sueño para un futuro cercano?

Yo ya no pienso en el futuro, vivo el presente. Ya estamos pensando en las vacaciones, que empezamos el 14 de julio hasta el 31 de agosto.

Hay que vivir el presente, porque mañana no sabemos qué nos va a ocurrir. Atravesamos tiempos de máxima incertidumbre, así que hay que aprovechar la vida.