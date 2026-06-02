Carla Campra, actriz: "Nos toman por niñatos, pero en mi último rodaje los jóvenes eran los más profesionales"

La actriz Carla Campra atraviesa uno de los momentos más interesantes de su carrera. Con proyectos como Sagrada Familia o su reciente participación en Los secretos de la cortesana, la intérprete se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes con más proyección del panorama audiovisual español.

Durante Desalia 2026, el evento organizado por Ron Barceló, Campra reflexiona sobre los desafíos de abrirse camino en la industria, los prejuicios que todavía existen hacia los actores jóvenes y el debate sobre la presencia de influencers en eventos culturales como los Premios Goya.

La actriz reconoce que hacerse un hueco en el sector sigue siendo complicado, especialmente para quienes llegan sin conocer los mecanismos internos de la profesión.

"Entrar en la industria no es nada fácil", explica. Aunque considera que actualmente existen más oportunidades gracias a las plataformas y al aumento de producciones, cree que los comienzos continúan siendo complejos para cualquier intérprete.

Sin embargo, hay una idea que le gustaría desmontar. La de que la juventud está asociada a una menor profesionalidad.

"Nos toman por niñatos, pero en mi último rodaje los jóvenes eran los más profesionales", afirma.

Campra recuerda que durante su último proyecto el propio equipo técnico les trasladó su sorpresa al comprobar el compromiso de los actores más jóvenes.

"Nos decían que habían alucinado porque la gente joven era súper profesional", explica. "Íbamos a hacer nuestro trabajo, no a hacer el tonto".

Los prejuicios hacia los actores jóvenes

Para la actriz, uno de los principales problemas cuando se empieza no es tanto la falta de talento como el desconocimiento del funcionamiento de la industria.

Representantes, castings, procesos de selección o dinámicas de trabajo forman parte de un ecosistema que muchos jóvenes descubren sobre la marcha.

Carla Campra. Ron Barceló

Aun así, considera que las nuevas generaciones llegan cada vez más preparadas.

La intérprete cree que existe una tendencia a asociar juventud con falta de experiencia o madurez, aunque su experiencia personal demuestra precisamente lo contrario.

Más allá de los desafíos profesionales, Campra también tiene claro cuáles son algunos de los nombres con los que le gustaría coincidir en el futuro.

Entre sus directores soñados menciona a Guillermo del Toro y a Juan Antonio Bayona, dos cineastas cuyas películas admira desde hace años.

"Me gusta trabajar con directores que se involucran emocionalmente con los personajes", explica.

La actriz considera fundamental que exista una relación de confianza entre intérprete y director, especialmente porque actuar implica colocarse en una posición vulnerable.

"Hay directores que saben exactamente dónde tocar para sacar lo que necesita el personaje en cada momento", asegura.

En cuanto a compañeras de profesión, destaca a Susana Abaitua como una de las actrices españolas que más admira.

Si amplía la lista al ámbito internacional, menciona a Anya Taylor-Joy y a Meryl Streep entre sus grandes referentes.

Influencers en los Goya: "Hay muchos que saben de cine"

Uno de los debates más comentados de los últimos años dentro del sector audiovisual gira en torno a la presencia de influencers en eventos como los Premios Goya.

La actriz reconoce que entiende las dos posiciones que existen dentro de la polémica.

Por un lado, comprende que algunos profesionales del sector puedan sentir que determinadas invitaciones deberían destinarse prioritariamente a personas vinculadas directamente con la industria cinematográfica.

"Estamos celebrando el cine, que es algo a lo que dedicamos nuestra vida", explica.

Sin embargo, también considera que los creadores de contenido pueden desempeñar un papel positivo acercando la cultura audiovisual a las generaciones más jóvenes.

"A mí me parece bien porque es una forma de acercar al público joven al cine", señala.

Lo que sí matiza es que existen perfiles y perfiles dentro del universo digital.

"Hay muchísimos influencers que hablan de cine, saben de cine y tienen criterio", afirma.

Por ello cree que la discusión no debería centrarse en la figura del influencer en sí misma, sino en seleccionar perfiles que realmente aporten valor dentro de ese contexto cultural.

Durante la conversación también surge el tema del posicionamiento público de los artistas ante asuntos sociales y políticos.

Campra considera que expresar determinadas opiniones implica asumir riesgos, independientemente del país o la industria en la que se trabaje.

"Siempre va a haber gente que te critique", reconoce.

Aun así, defiende la importancia de mantenerse fiel a las propias convicciones.

"Hay temas que hablan de derechos humanos y eso no debería ni entrar en discusión", afirma.

Carla Campra. Ron Barceló

La actriz también recuerda con especial cariño su experiencia en Sagrada Familia, una de las series más comentadas de los últimos años.

Define el proyecto como una experiencia "muy disfrutona" y destaca tanto el aprendizaje profesional como los vínculos personales que surgieron durante el rodaje.

"Conocí gente a la que hoy quiero mucho", recuerda.

Más allá de los focos, las alfombras rojas y los estrenos, Campra también desmonta algunos mitos asociados a la profesión.

"Hay quien piensa que ser actriz es una vida de glamour", comenta.

La realidad, asegura, es bastante diferente.

"En los rodajes te arrastran por el suelo, te llenan de barro o de repente acabas llena de maquillaje. Las alfombras rojas no son nuestra profesión", explica.

Cuando se le pregunta qué le ayuda a encontrar la calma en los momentos más difíciles, no duda demasiado en la respuesta.

"Dormir, mis amigos y mi perro", concluye entre risas.

Tres elementos sencillos que, lejos de los focos y la fama, siguen siendo sus refugios favoritos.