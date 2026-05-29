De Marilia a Izah y María Toledo: flamenco, neo-soul y pop en la gran noche del liderazgo femenino de Málaga

La música es un vehículo de mensajes, de emociones, un legado eterno que en muchas ocasiones pasa de generación en generación. Cada quien tiene su estilo favorito —o varios—, pero lo ideal es valorarlos todos. De la mezcla surgen cosas mágicas, como sucedió el 27 de mayo en el Castillo de Gibralfaro de Málaga.

Allí se celebró la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo que sirvió como apertura de las candidaturas para la próxima edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Un evento relevante que tuvo su propia banda sonora, en la que hubo un poco de todo. Nombres conocidos y consagrados compartieron protagonismo con jóvenes prometedoras y los acordes se fusionaron para crear un ambiente maravilloso.

La primera en subir al escenario colocado en el interior de la fortaleza fue Izah, una compositora nacida en Manchester con raíces andaluzas y aragonesas cuyo estilo mezcla el R&B, con el jazz, el soul y toques electrónicos.

Izah fue la primera en subir al escenario. Rodrigo Minguez

Su nombre real es Isabel Hernández-Bronchus y empezó en la música desde pequeña tocando el violín y cantando en grupos desde su adolescencia.

También pertenece a esta nueva generación de artistas ASHA, que se hizo muy conocida tras quedar finalista del Benidorm Fest 2026, aunque tiene una larga carrera a sus espaldas. De origen marroquí-español, Hajar Sbihi tiene 29 años y ya a los nueve formaba parte de un coro de canto clásico en su país natal.

La cantante marroquí-española ASHA durante su actuación. Francis González

Su música es también una forma de activismo. A los 12 años participó en un proyecto global de Quincy Jones y RedOne sobre paz en el mundo árabe y a los 18 se trasladó a vivir a España. La cantante de pop urbano lanzó su primer single en 2020, aunque ha compuesto para artistas como Lola Índigo, Danna Paola y Becky G.

Tiene más de 23.000 oyentes mensuales en Spotify.

Marilia interpretó 'Amores de barra'. Rodrigo Minguez

Otra de las invitadas de la noche fue Marilia, de Ella Baila Sola, que interpretó uno de los temas más famosos del mítico dúo, Amores de barra. Un himno para toda una generación que resonó en el Castillo de Gibralfaro para celebrar el talento femenino.

Con 30 años de trayectoria, la artista confiesa que la música es, sin duda, la gran pasión que marca su vida.

Manu Tenorio cantó un tema dedicado a su mujer. Francis González

También puede presumir de llevar mucho tiempo encima de un escenario Manu Tenorio, que presentó en la gala su nuevo single Cómo te pido perdón, escrito para su mujer, Silvia Casas. "Por más que te disculpes al que pide perdón, el dolor se le sigue quedando dentro", comentó entre aplausos.

El broche final de la noche lo puso María Toledo, considerada un icono del flamenco contemporáneo. La cantautora, pianista y compositora hizo la cuenta atrás para la apertura de las candidaturas a la XIV edición de 'las Top 100 Mujeres Líderes' entre palmas y taconeos.

María Toledo, al piano. Francis González

Tuvo dos ayudantes de excepción, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, y Mercedes Wullich, fundadora del prestigioso ranking.

Pero antes deleitó al público con un tema al piano, Rosa María, compuesto por Antonio Sánchez Pecino, padre de Paco de Lucía, y que Camarón de la Isla hizo popular; todo un clásico del género.

Ramón Barranquero y Pilar Campos amenizaron la velada. Francis González

Además, el evento contó con varias activaciones musicales amenizando la llegada de los invitados, los corrillos de la gala y el cóctel. La violinista Pilar Campos, conocida artísticamente como Atenea, natural de Málaga, puso sus notas al servicio del evento. También el guitarrista Ramón Barranquero demostró su talento en directo.

Música para los sentidos para la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo, que una vez más celebró el poder de la unión y la necesidad de visibilizar a más referentes femeninos.