Angelina Jolie, sobre su papel más personal en 'Alta Costura' : "Ha sido tan íntimo que no sentí que fuera una película"

Hace 13 años a Angelina Jolie le diagnosticaron que tenía un 87% de riesgo de padecer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovario como portadora del gen BRCA1.

Al haber vivido la prematura muerte de su madre a causa de esta última enfermedad y de su abuela, también víctima del cáncer, la célebre actriz decidió someterse primero a una mastectomía doble y posteriormente a la extirpación de los ovarios.

Jolie lo mantuvo en secreto hasta que se recuperó de la primera operación. Fue entonces cuando escribió para The New York Times un artículo de opinión titulado My Medical Choice (Mi elección médica).

Muy lejos de acallar rumores y de apagar noticias sensacionalistas, su intención al publicar esa demoledora y reveladora pieza era clara: usar su fama para llamar la atención y crear conciencia.

"Espero que otras mujeres puedan beneficiarse de mi experiencia", decía refiriéndose al temor que causa la sola mención de la enfermedad y el sentimiento de impotencia que se vive.

La actriz exhortaba en especial a aquellas con antecedentes en la familia de cáncer de mama u ovario, a informarse, a consultar con oncólogos, para así "tomar decisiones informadas", apuntaba.

Angelina Jolie interpretando a Maxine Walker. Avalon

Tal fue el eco de ese artículo, que se generó a nivel mundial el controversial Efecto Angelina Jolie, el cual se refiere a un incremento significativo en el número de mujeres que empezaron a solicitar las pruebas genéticas para detectar los genes (o mutaciones de ellos) BRCA1 y BRCA2.

Pese a las polémicas desatadas, la estrella logró más sensibilización y que se hablara del tema, impulsando el acceso a la información y prevención de este tipo de patologías.

Como la vida misma

Conociendo la historia personal de la intérprete, se puede entender su absoluta entrega en la recientemente estrenada Couture (Alta costura), de la cual es protagonista y productora.

Se trata de una película que entreteje tres historias de mujeres durante el apogeo de la Semana de la Moda de París.

Escrita y dirigida por Alice Winocour, Angelina interpreta a Maxine Walker, una cineasta independiente de Nueva York que suele hacer cintas de terror de bajo presupuesto y llega a París para dirigir un cortometraje que será la apertura del desfile de una casa de haute couture de renombre.

Maxine no lo tiene fácil, pues intenta equilibrar el trabajo con la maternidad a distancia y su proceso de divorcio.

Atendiendo una llamada de alarma de su médico, Walker acude a un oncólogo en París que le traslada el resultado de su reciente biopsia.

Entonces, el especialista procede a recomendarle que se someta lo más pronto posible a una doble mastectomía debido al estado avanzado de la enfermedad.

Este personaje fue escrito por Alice Winocour especialmente para Jolie, con la esperanza de que la estrella hollywoodense aceptara el reto.

La directora francesa (conocida por Próxima y Memorias de París) sabía que la oscarizada actriz le daría la profundidad y la verdad necesaria. No se equivocó, pues la crítica ha alabado su interpretación.

Pero más allá del desempeño actoral, nos preguntamos ¿qué pasa cuando la historia personal se funde con una ficción?, ¿de qué está hecha la fortaleza de esta mujer que está dispuesta a rememorar el dolor y a profundizar en él?

"Es una película muy personal", contó Angelina Jolie a la revista Variety cuando Couture tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, para luego llegar al Festival Internacional de Cine de San Sebastián: "Fue tan íntimo que en mi mente probablemente sea la única película que no se sienta como tal".

Durante todo el rodaje, la actriz llevó un collar de su madre, Marcheline Bertrand (fallecida a los 56 años), el cual contiene sus cenizas.

En esa misma entrevista, la protagonista de largometrajes como Sr. y Sra. Smith (Doug Liman, 2005) se refirió a lo reconfortante y necesario que es tener conversaciones reales y compartir sentimientos con una comunidad. Más que dolor, afirma que experimentó una sanación en el set de rodaje.

"Una de cada tres personas tiene cáncer" apuntó, "la mayoría de la gente ha estado en un hospital con un ser querido, de manera que todos habían perdido a alguien".

La actriz estadounidense junto al actor Louis Garrel en un fotograma de 'Alta Costura'. Avalon

Pero no es ningún secreto que el cine nunca le ha bastado a esta headliner para poner el foco en temas relevantes.

Además de haber sido Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha creado Kids in Need of Defense (KIND) y la Fundación Maddox —lleva el nombre de su primer hijo adoptado en Camboya—, cuyo objetivo es la reducción de la pobreza en Asia y la protección de los recursos naturales.

Jolie ejerce un activismo real y vivo que no se queda en una pose o en un mero nombramiento honorífico. Con Couture (Alta costura), en cierta forma, también lo profesa.

Este es un tema que no pierde relevancia. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas femeninas más frecuentes. Anualmente se detectan más de 2,2 millones de nuevos casos.

La entrega de Angelina es total. La portada de la primera edición francesa de la revista Time publicada el pasado diciembre retrata precisamente a la actriz mostrando la cicatriz de su doble mastectomía preventiva.

"El cáncer femenino tiene algo muy particular. Obviamente nos afecta a nosotras y a cómo nos sentimos como mujeres", comentaba la actriz estadounidense en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentó esta película.

"Fueron mis decisiones", se refería a la doble mastectomía y la extirpación de los ovarios, "no digo que todas lo tengan que hacer de esa manera, pero es importante tener la posibilidad de poder elegir. Y no me arrepiento". La fortaleza de Angelina Jolie no tiene límites.