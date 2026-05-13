Paz Padilla, María Porto, el artista Gonhdo y Johanna Müller en el 'photocall' de los I Premios Castizos. Jesús Umbría y Diego Ramadés

Escribió el poeta prerrenacentista Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Han transcurrido varios siglos desde entonces y, sin embargo, seguimos inclinándonos hacia la nostalgia.

En gran medida somos lo que fuimos, lo que experimentamos y lo que nos dejó huella. El lugar donde ocurren las cosas también importa. Y ahí reside, precisamente, la relevancia de Madrid.

Hace casi 50 años, la capital de España estalló en júbilo, luz y libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco y atravesó durante la década de los 80 lo que se conocería como la Movida madrileña.

¿Es el neochulapismo la nueva movida madrileña? Así respondieron los invitados a los I Premios Castizos

Bandas y artistas como Alaska, Nacha Pop, Los Secretos, Radio Futura o Tequila marcaron la época. Locales míticos de Malasaña, como El Penta, La Vía Láctea o Rock-Ola, funcionaron como centros de encuentro.

La moda fue clave en la movida, donde quedaba reflejado el espíritu arriesgado de quienes querían romper con todo: colores intensos, peinados extravagantes, maquillaje exagerado y una actitud absoluta de vivir el momento.

Aquel boom —de cultura, cine, teatro, arte, literatura, moda y música— está a punto de cumplir medio siglo, y el Madrid que hoy se despliega ante nuestros ojos —libre, bullicioso, hedonista, vibrante— conserva algo de aquel espíritu; el tiempo dirá hasta qué punto.

Si por algo se caracterizó la movida madrileña fue por su revolución, por la colaboración de unos y otros, por la ayuda altruista hacia el mismo objetivo. La transgresión en algunos aspectos sumaba puntos.

Por ello, ante la semana grande de la ciudad, la de su patrón San Isidro, Magas y EL ESPAÑOL entregaron el pasado 11 de mayo los I Premios Castizos. Y a sus invitados les propusieron lucir un dress code con vínculos directos con la tradición, pero con un giro de tuerca: el neochulapismo.

Con este escenario, la pregunta es inevitable: ¿es el neochulapismo la nueva movida madrileña? Para responder a esta pregunta, esta revista ha hablado con algunos de los galardonados de la noche: la actriz y presentadora Paz Padilla; la empresaria hostelera Johanna von Müller-Klingspor, el productor DJ Nano y la pareja creadora de contenido formada por Tomás Páramo y María García de Jaime.

También compartieron su visión ante las cámaras la directora de la revista, Charo Izquierdo; la vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Cruz Sánchez de Lara; la galerista María Porto; la diseñadora de moda flamenca y de invitada Raquel Bollo o la divulgadora científica Marián 'Boticaria' García.

“Me llama la atención que haya tenido que venir esta generación a enseñarnos a reivindicar lo propio, la esencia”, apunta la editora de Magas y Lifestyle.

En este sentido, Johanna von Müller-Klingspor subraya que “Madrid es energía, vibración, música, cultura, gastronomía y muchas cañitas en la calle”.

La capital de España conserva aún mucho de aquella movida madrileña, según las palabras de los galardonados e invitados a estos I Premios Castizos.

María García de Jaime y Tomás Páramo aseguran presumir de su tierra cuando viajan fuera de España y les preguntan de dónde son.

“Hace unos años, cuando viajabas al extranjero, la gente preguntaba qué era mejor: ¿Barcelona o Madrid? Ahora directamente todo el mundo sabe que es Madrid», afirma la creadora de contenido.

Su pareja y padre de sus hijos añade: “Madrid es ese lugar del que a veces necesitas salir, pero siempre quieres volver”.

Y si hay alguien que sabe de movida y música, ese es el productor y mixer DJ Nano, quien explica: “En Madrid estamos viviendo un momento espectacular. Todo el mundo quiere estar aquí y eso, por supuesto, es por su modernidad, su ambiente y su cultura”.

Como cierre, esta revista preguntó a sus entrevistados con qué palabra definirían la ciudad a la que celebramos. “Bullir”, dice Marián ‘Boticaria’ García; “Vida”, indica Paz Padilla y “Casa”, concluye María García de Jaime.

Y como firmó el dramaturgo Luis Quiñones de Benavente, en su Baile del invierno y del verano: Pues el invierno y el verano / en Madrid solo son buenos / desde la cuna a Madrid / desde Madrid al cielo.