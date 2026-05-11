Uri Sabat fue una estrella de la radio: ya había hecho carrera en Europa FM y estaba reventando números en Los 40, cuando, dice, cambió “la filosofía de la emisora” y de un día para otro se encontró sin programa. Dice que no sabía que hacer, que estaba abandonado de la mano de Dios. Tenía 37 años y una hija. Algún amigo le había traicionado antes y ahora lo hacía la industria. El mundo puede ser un lugar luminoso y al día siguiente, vil.

Decidió entonces montárselo solo. Ya saben: si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo.

Hoy sopla 44 años, ha vuelto a ser padre, se casó con una músico, Miriam Nervo, y su podcast La fórmula del éxito tiene un millón de suscriptores en Youtube. Todo vuelve a marchar sobre ruedas pero en un coche que conduce él mismo.

Ya no depende de nadie, sólo de la voz experta de sus invitados, de sus pesquisas acerca de la felicidad y de su inteligencia como ‘preguntador’. Ama la pregunta. Siente que mediante la pregunta, se avanza en el camino hacia otro aunque siempre hay camino de vuelta. La pregunta también retrata.

Decía Quintero que la entrevista consiste en “conducir al otro gentilmente a lo que es”. Hermoso, ¿no?

Sabat acaba de publicar el libro La fórmula del éxito (Planeta), donde detalla su viaje mental y físico hacia la claridad. Allí donde vemos mejor a los demás. Y más honestamente, también, a nosotros mismos.

¿Qué es el éxito y para qué sirve? ¿Por qué parece un concepto tan capitalista?

Lo primero es decir que para mí el éxito no tiene ideología: es un concepto que va precedido a la felicidad y que tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. Todos tenemos que trabajar para tener una vida mejor. El éxito va relacionado con tres aspectos universales: los típicos y tópicos “salud, dinero y amor”. Porque cuando alguien es afortunado en una de esas tres cosas, o en dos, pero con una carencia importante… tiene un problema en su vida.

Yo entrevisto a gente que ha hecho cosas increíbles y que ha tenido éxito en esas tres variables de la vida. Podemos mejorar en la alimentación, en el deporte, en las finanzas, podemos organizarnos mejor, podemos relacionarnos mejor. Intentamos aprender cosas que no nos han enseñado en la escuela, probablemente. No tiene nada que ver con lo material ni con lo capitalista.

Sabat habla de la salud, el dinero y el amor como clásicos pilares esenciales a atender. Raúl Amores.

Pero inevitablemente, parece que el éxito dura poco en un mercado como éste, un mercado de usar y tirar. Te cogen, te aúpan, te sueltan. Se pone de moda otro. O te cancelan.

Bueno, el éxito lo puedes ver en alguien que tiene 70 años y puede jugar con sus hijos o sus nietos: el éxito es poder levantarte un día sin un dolor que te machaca. O haber podido poner solución a eso. Para el que está postrado en una cama sin poder moverse, hacer un viaje es el éxito. Cada uno lo valoramos de diferente manera. Yo creo en una visión interdisciplinar del éxito y de la vida.

Lo esencial es adaptarse a las circunstancias. Yo cuando hacía radio y tenía éxito, todo me iba bien… y cuando lo dejé y aquello se acabó, asumí que mi situación era diferente y no me dejé llevar por el momento de desesperación de perder un trabajo o una pareja. Intentas buscar las herramientas… sobre todo, sociales, de gente de tu entorno.

Eso me lo enseñó Mario Alonso Puig: todo está en las relaciones sociales, en el acceso a la humanidad, en estar con otros… para poder salir de momentos difíciles y no encerrarse en uno mismo.

“El éxito es ver a alguien de 70 años que puede jugar con sus hijos o sus nietos: es levantarte sin dolor”

¿Te has sentido fracasado alguna vez? ¿Cómo se sale de ahí?

No, porque la vida son etapas y no siempre se gana. Entiendes lo bueno porque sabes lo que es lo malo. Y entiendes lo malo porque sabes lo que es lo bueno, todo va en contraposición. No puedes pensar que todo el rato estarás ganando ni estarás perdiendo. Las cosas que son un éxito terminan. Y las cosas que son un fracaso terminan.

¿Por qué triunfa tu podcast? ¿El ser humano se cura hablando? ¿Es nuestra nueva forma de psicoterapia?

Hablar las cosas está guay y poder compartirlas también: te hace ver el mundo de otra forma. A veces pensamos de una manera porque no conocemos otra forma de pensar o de expresarnos y creo que el hecho de poder sentarte a hablar con un experto está genial… en mi caso, he podido sentarme con expertos de todo tipo, desde una cirujana (que fue la que me abrió la espalda y me curó de una hernia discal) a un cocinero como Ferrán Adriá o a un futbolista como Iniesta o a una enfermera que acompaña a la gente en los últimos momentos de su vida: ella cuenta que la gente se arrepiente siempre de lo que no ha hecho. De no haber estado más tiempo con los suyos, de haber estado demasiado tiempo trabajando… siempre es el tiempo… el tiempo es lo que no podemos comprar.

¿Tú vas al psicólogo? ¿Cómo cuidas tu cabeza?

Me sacian mis preguntas. Voy armando mi forma de pensar y de ser y voy detectando lo que me resta. Hablo con Pablo D’Ors. Hablo de meditación… aunque es algo que yo no sé hacer aún, algo que me cuesta trabajo. Hacer deporte es importante, también mentalmente, no sólo físicamente. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado ha sido el tema del dormir, del poder dormir bien: te ayuda a tener más energía, a pensar con claridad, a tener mejor humor… es un catalizador de buenas sensaciones.

Yo lo he conseguido poniéndome el despertador para irme a dormir, no para levantarme. Tengo hijas pequeñas. Las pongo a dormir pronto y yo me duermo pronto, a las nueve y media o las diez. Pruébalo. Tu cuerpo se habitúa a esas ocho horas. Te alejas del móvil. Y cuando te levantas, tampoco lo coges en un rato. Estiras un poco… son pequeñas cosas.

Uri Sabat habla de que dormir con la pareja es mejor para la salud que dormir solo. Raúl Amores.

¿Duermes con tu pareja? Mira que hay gente que dice ahora que para priorizar el descanso hay que dormir separados.

Yo cuando podemos sí, claro. Con niños pequeños a veces yo las acuesto y me quedo dormido ahí… hay cosas, pero dormir con tu pareja es algo fantástico para descansar bien, mucho mejor que dormir solo, y estás más relajado. Es importante tener una buena intimidad.

Ahora somos tan saludables que me pregunto si no estamos llevando una vida demasiado aburrida. ¿No había que salir por la noche y conocer gente, vivir historias, para tener cosas que contar? Aunque se comiese peor y se bebiese más de la cuenta o se fumase. Eso hacía que pasaran cosas… ¿no? ¿Ya no vamos a ser nunca más gamberros?

Pienso mucho en las relaciones sociales, porque son importantes y no hay que descuidarlas. Hay que poner conciencia a las cosas. Esto se ha estudiado: la gente más longeva es la que tiene más relaciones sociales, hay abuelas y abuelos que toman su copa de vino o de whisky todos los días con sus amigos, socializando… y el entorno es importante para mejorar y alargar la vida. No todo es hacer cosas perfectas. Esto te eleva el cortisol. No es todo o nada.

Aristóteles decía que hay un concepto llamado “eudaimoina”, que es la virtud del punto medio, la mesura. No es que no te tomes una copa ni que te tomes 150.

Los artistas nos han hecho romantizar el exceso o entenderlo como algo propio de la búsqueda.

Sí, hay algo de esa búsqueda en la creatividad… del hecho de que pase algo… pero también hay trabajos monótonos en los que personas, por su monotonía, se hinchan a cubatas. El otro día hablaba con Álex González de la perfección de salir a tomarse una copa de vino con los colegas. Pero hay distintas sociedades: yo he vivido mucho tiempo en Londres y ahí si no te tomas una copa de vino es como “¿qué te pasa? ¿Te estás medicando? ¿Estás embarazada?”…

"Yo me pongo el despertador para dormir, no para levantarme: dormir bien te ayuda a pensar, a tener energía y humor"

Hombre, ¡anda que aquí! Se margina un poco a la gente que no bebe, ¿no?

La gente un poco más joven, por lo que me encuentro, tiene hábitos más saludables. No beben, no salen. Nuestros abuelos bebían más que nuestros padres. No lo sé. Cada uno encuentra su punto.

Hablemos de las mujeres de tu vida. Tu madre. ¿En qué te pareces y diferencias de ella?

Mi madre es la mejor del mundo, como decimos todos. Me ha apoyado siempre en todas mis decisiones arriesgadas. Es la única entre sus hermanos, tiene un carácter fuerte, te sostiene, siempre ha estado en los momentos más importantes de mi vida, como cuando me operaron la espalda. Tengo un carácter dominante como el de ella. Pero soy más creativo.

Sabat recuerda con nosotros a su primera amiga y a su primer amor. Raúl Amores.

¿Recuerdas tu primera amiga? ¿Y tu primer amor?

Mi primera amiga la hice cuando tenía seis años. Una vecina de mi pueblo, Marta. Jugábamos juntos, nos disfrazábamos de indios y vaqueros… y mi primer gran amor, Cristina, un amor de colegio. Luego, claro está, la mujer de mi vida.

¿Cómo ha cambiado tu forma de entender el amor desde que eras adolescente hasta ahora?

El amor siempre es el mismo pero cambia con las edades: cuando tienes 15 piensas que tu novia es el amor de tu vida, pero seguramente no lo será… ¡o sí, quién sabe! El concepto de amor va cambiando a los 25, a los 40, a los 60… el amor se cultiva y se macera y tiene diferentes formas de expresarse.

¿Qué hay del sexo?

También dependiendo de la época de tu vida es importante y capital o no tanto. La pasión muta. Va cambiando y te enamoras de otras sensaciones físicas que pueden ser diferentes.

¿Cantante favorita?

He trabajado toda la vida en la industria musical. Mi música favorita es la que hace mi mujer, que es músico, pero hay muchas cantantes que me gustan: Shakira, Dua Lipa, Rosalía, Bad Gyal, Billie Ellish. Rihanna. Miley Cyrus.

"He vivido en Londres y ahí si no te tomas una copa de vino te dicen si te pasa algo, si te estás medicando o si estás embarazada"

Comunicadora o periodista favorita.

Pedroche, tiene espontaneidad y valentía, me gusta, es buena tía, es profesional, es polémica muchas veces… porque habla de la copa menstrual o porque hace no sé qué con los pies… o porque sale con un vestido de nochevieja, ¡yo qué sé! Qué más da, ella hace lo que quiere y es valiente. Tiene una familia preciosa que me gusta.

Escritora favorita.

Elisabeth Benavent, que además es amiga.

Mito erótico.

Rihanna. Marta Sánchez me encantaba.

Política favorita.

Carmena.

Personaje histórico femenino favorito.

Muchas, muchas… ahora que vengo de México, me viene a la cabeza Frida Kahlo. Por su arte, por el amor, por la traición. Por la vida.