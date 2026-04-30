Proyecto Cartier: una iniciativa para reconocer y apoyar a la mujer emprendedora que cumple 20 años

La entrega de premios de la edición de 2024, en la ciudad de Shenzhen (China).

Como un compromiso audaz y una iniciativa financiada íntegramente por Cartier para reconocer y apoyar a mujeres emprendedoras prometedoras.

Así se inició en 2006 Cartier Women’s Initiative, un importante proyecto que hoy ya supone una apuesta sólida con un claro propósito: las mujeres pueden redefinir el futuro si reciben los medios para liderar, innovar y crear.

Con el lema Lighting the path (Iluminando el camino), Cartier celebra el 20º aniversario de esta ambiciosa iniciativa, que ha ido ganando peso y compromiso con el paso de los años ampliando su alcance y fortaleciendo sus cimientos.

Del 16 de abril al 16 de junio estará abierta la convocatoria de inscripciones de las nuevas candidatas para la edición Cartier Women’s Initiative 2027. Cedida

Y cuya mayor fortaleza reside en la solidaridad, la experiencia compartida y la inspiración mutua que unen a sus miembros.

Además, 2020 fue especialmente importante con la introducción de un programa de becas de un año de duración, pasando así del reconocimiento a la aceleración.

Dos décadas emocionantes e intensas que se establecen también como homenaje a esas mujeres que impulsan el cambio con valentía, creatividad y convicción. Aquellas que a lo largo del tiempo se han convertido en una comunidad global y en una fuerza transformadora con gran impacto.

Y ponen el foco en una evidencia: sus logros trascienden fronteras y generaciones. Sus experiencias dan forma a un futuro mejor, más inclusivo y resiliente que impulsa el progreso e inspira al ecosistema en general a avanzar con un compromiso en beneficio de todos.

Los principios por los que se rige Cartier Women’s Initiative son un valor seguro: empoderar a agentes de cambio, crear oportunidades, mantener un compromiso con el crecimiento y apostar por el concepto de comunidad.

Todo esto a través de un programa de 10 premios –nueve regionales y uno temático–, que reconocen y apoyan a mujeres emprendedoras de impacto de todo el mundo y que utilizan los negocios como fuerza positiva.

Está abierto a empresas dirigidas o propiedad de ellas, en cualquier país y sector en el que pretendan lograr un impacto social y/o medioambiental, aportando soluciones adecuadas a los retos más prioritarios a los que nos enfrentamos en el mundo actual.

El jurado lo forman cuatro miembros voluntarios, entre los que se encuentran empresarios, inversores, participantes anteriores, filántropos, expertos académicos y líderes del sector.

La ceremonia de entrega de Cartier Women’s Initiative Awards 2026 se celebrará el próximo 10 de junio de 2026 en Bangkok (Tailandia), y las tres premiadas de cada categoría recibirán una financiación de 100.000, 60.000 y 30.000 euros.

Además, las 30 galardonadas se beneficiarán de un programa de becas de un año de duración, visibilidad en los medios de comunicación, oportunidades para establecer contactos y acceso permanente a la dinámica comunidad de Cartier Women’s Initiative.

La convocatoria 2027 estará abierta para nuevas inscripciones del 16 de abril hasta el 16 de junio.

Las finalistas españolas

Amaia Rodríguez fue finalista en 2024 con su empresa Gravity Wave. Cedida

Amaia Rodríguez. En 2024 lo logró con su empresa Gravity Wave, dedicada a la limpieza del plástico marino para convertirlo en muebles y productos duraderos y sostenibles.

Un movimiento global que une compañías, personas y administraciones para luchar contra la contaminación de los océanos y transformar los residuos plásticos en materiales de alto valor.

Andrea Barber lo logró en 2021 con Rated Power. Cedida

Andrea Barber. En 2021 quedó primera finalista europea con Rated Power, una compañía tecnológica con una loable misión. Por un lado, digitalizar la industria de la energía renovable.

Por otro, maximizar el potencial de la energía limpia con un producto de software como servicio (SaaS) que descubre las formas más inteligentes de diseñar plantas de energía solar y automatiza su ingeniería.

Luz Rello fue seleccionada en 2018 con Change Dyslexia. Salomé Sagüillo

Luz Rello. En 2018 salió seleccionada con Change Dyslexia, cuyo objetivo es eliminar el fracaso escolar y reducir el abandono escolar causado por la dislexia, garantizando que ningún niño se quede atrás.

También romper las barreras de detección mediante el uso de inteligencia artificial con su herramienta educativa Dytective, que mejora notablemente la lectura y la escritura.

María Gómez de Palacio triunfó con Womenalia en 2013. Cedida

María Gómez del Palacio. En 2013 triunfó con Womenalia, dedicada a impulsar el desarrollo profesional, el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres para alcanzar su máximo potencial. Y fomentando su presencia en puestos directivos y sectores tecnológicos.

Actúa como una red de networking y formación.