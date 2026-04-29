Marián Mouriño, presidenta del Celta, más allá del césped: "Vivimos marcando objetivos y olvidamos los KPIs internos"

Hoy en día, hablar de fútbol en femenino en España no es sólo mencionar a los grandes nombres del balompié, sino poner la mirada también en directivas como Marián Mouriño, la presidenta del Celta de Vigo que está cambiando las reglas de juego.

La empresaria, cuyas raíces se encuentran por distintos puntos del globo —de México a Madrid, pasando por Estados Unidos y, por supuesto, a la ciudad gallega que hoy es su casa— se ha convertido en un referente de la liga nacional por el proyecto que está liderando. Ella menciona el nombre de su equipo y de toda la idiosincrasia celtista con orgullo.

No obstante, para llevar adelante la propuesta que encabeza es fundamental reforzar el concepto de bienestar. Reafirmar el equilibrio, buscar la pausa en el camino. Y eso lo ha encontrado, en parte, tras su estancia en las instalaciones de SHA, el hogar para quienes buscan optimizar su salud.

Hay lugares que no sólo se visitan, sino que también se sienten, ¿qué buscabas y qué encontraste en SHA?

Buscaba hacer un parón de esta forma frenética de vida que llevamos los que tenemos responsabilidades tan grandes como la mía. Dedicarme un rato a mí misma, a ver cómo estaba, a que me ayudasen a analizarme.

Por supuesto, también vine a valorar mi estado físico y anímico y a que me mimasen un poco. Eso es lo que tenía en mente y eso es lo que encontré.

¿Fuiste a desconectar o también a reconstruirte?

Las dos cosas. Fui en busca de esa desconexión. Pero cuando vas pasando por todos los médicos, los estudios que te van haciendo, los masajes y todos los tratamientos, te das cuenta de que necesitas replantearte la alimentación, el sueño y el nivel de estrés que manejas.

Entonces es algo que también se torna en reconstrucción y valoración de tus hábitos para empezar a cambiar algunos.

Marián durante su DPA – Diagnóstico Preventivo Avanzado. Cedida

En una industria tan exigente como es la del fútbol profesional y además con tanta exposición, ¿cuándo entendiste que parar también forma parte del rendimiento?

No lo entiendes hasta que te llega la oportunidad de ir a un sitio como el SHA. Como vivimos en esta vorágine de trabajar toda la semana —aparte, este año estamos en Europa—, y no sólo con los partidos del primer equipo, tenemos una agenda muy complicada.

En esta situación es difícil parar, pero la pausa de los partidos de las selecciones me ha llevado a hacerlo durante tres días y ha sido una experiencia muy buena. Es en ese momento cuando tomas conciencia de la necesidad y de lo que supone.

A razón de esa alerta casi constante que supone tener una posición como la tuya, al margen de esta oportunidad, ¿ha habido algún momento en el que el cuerpo y la cabeza te hayan pedido una pausa real?

Lo cierto es que es algo en lo que no piensas. Intento en el día a día tener rutina para mí: hacer algo de ejercicio dos o tres días a la semana o ir al fisio. Vas buscando esos descansos en tus rutinas diarias, pero un parón como tal no lo había planteado y me ha venido genial. Y hay que tener esos pequeños gestos para poder afrontar todos los retos.

Si aunamos la experiencia del SHA con tu posición, ¿podría hablarse de que el bienestar ya no es un lujo, sino casi que una estrategia de liderazgo?, ¿lo ves así en un sector tan escéptico como el tuyo?

Vivo rodeada de gente que tiene que rendir en el campo de fútbol, los jugadores y jugadoras, pero también del staff que los acompaña para que lo consigan. Para mí, el cuidarte y llevar una vida sana no es algo lejano, con lo cual, en parte, ya tengo esa mentalidad.

Sitios como SHA te hacen ver que, efectivamente, no es un tema de lujo, sino de que con este ritmo que llevamos tenemos que, de vez en cuando, tomarnos un tiempo para parar y hacer introspección.

Se lo he explicado a la gente de aquí, a mi equipo de dirección, con un ejemplo muy claro: son nuestros KPIs internos. Los que gestionamos empresas vivimos valorando y marcando objetivos a todo lo que se hace, pero nos olvidamos de los nuestros. Esto supone observar cómo van tus propios indicadores.

Y más allá de lo físico en sí, ¿qué hábito concreto te has traído de la experiencia y piensas obligarte a sostener en el tiempo?

Hacer algo más de ejercicio semanal, que me cuesta un poco por los horarios y los ritmos. Tengo que incidir con la disciplina en cuanto a eso y a la alimentación. Y, por supuesto, ir buscando y logrando el equilibrio.

También me gustaría poder encontrar de forma real esos huecos para la reflexión, los momentos de estar con una misma, de calmar el estrés, físico y mental. Tener tiempo para practicar hobbies...

Marián Mouriño tiene una agenda frenética. En su estancia en SHA ha encontrado la pausa necesaria. Cedida

¿Crees que en el deporte español aún cuesta integrar la cultura del bienestar en los altos cargos?

No, por lo que comentaba de que vivimos rodeados de gente que tiene que rendir. Estamos muy acostumbrados a hablar con doctores y con fisios, a ver lesiones y su prevención... Así que sí tenemos ese concepto en mente.

Otra cosa es que nos demos tiempo para ello o que sepamos el valor que tiene o lo que supone algo como SHA. No tenía ni idea de que tenía 17 años de historia. Me sorprendió bastante.

¿Cuál es el paso necesario entre ser consciente de lo que supone tener ciertas pautas de wellness y dar el paso para dirigirse a ellas?, ¿qué elemento es la clave para poder mimetizarse con la idea que traslada SHA?

Defiendo mucho el boca a boca. No creía en esta experiencia hasta después de estar allí y ahora la comento con gente a la que le podría encajar. Cada vez estamos más orientados a nuestros cuidados, a las desconexiones. Que te recomienden lugares así, que la gente no conoce o no está tan en el radar, es esencial.

¿Y cree que la experiencia de haber pasado por las instalaciones de SHA va a tener alguna implicación a la hora de tomar decisiones difíciles en momentos de presión mediática o deportiva?

Al final, que tú estés bien contigo misma te ayuda a dar esos pasos con más calma, con más reflexión. Quizás el impacto no sea tan directo en ese sentido, pero sí es fundamental mantenerte bien y el haber tenido esa experiencia.

El liderazgo femenino sigue abriéndose camino en la industria deportiva. ¿Qué papel juega como mujer el autocuidado en ese proceso? Nuestras necesidades son diferentes a las de los hombres por una cuestión biológica.

Toda la exposición, además pública y mediática de la mujer, siempre tiene más exigencia que la del hombre, aunque hoy en día ellos también cuidan mucho su imagen. Pero es cierto que nosotras tenemos esa autoexigencia de estar perfectas, de tener bien el pelo, la cara, el maquillaje, cómo nos vestimos...

En mi caso, no me siento más o menos valorada por ello pero, como decía, sí que es importante que tú te sientas bien contigo misma y que estés en equilibrio. Eso es lo que haces que proyectes de una manera u otra, igual que sucede a la hora de tomar decisiones.

Unos momentos de relax en SHA. Cedida

Después de esta pausa más que consciente, ¿qué versión tuya es la que vuelve de SHA?

Una renovada. La verdad es que volví contenta porque mis KPIs no están mal, con lo cual voy cumpliendo objetivos. Obviamente se puede mejorar, porque nunca nos vemos con el peso ideal ni con la masa muscular que quisiéramos, pero bueno, me considero muy equilibrada. Me vino bien la estancia para afrontar esta temporada frenética.

En un entorno donde todo se mide en resultados, ¿cómo ves para ti el éxito personal ahora?

Para mí es sinónimo del triunfo del equipo. El grupo está enganchado con su ciudad, con su propia identidad, llena un estadio de fútbol... En cada partido sientes que estás en algo muy, muy identificado con el entorno y también con el fútbol femenino, con ese aire diferente que quisimos darle a la propuesta.

No busco para nada el éxito personal, sino el del proyecto que llevo, que lidero. Este año está siendo tan bonito... Estoy muy contenta con lo que se está viviendo en Vigo con el celtismo.

¿Hay algo de tu vida anterior ya que has decidido conscientemente dejar atrás?

Puede ser el no desayunar, que yo siempre salgo de casa corriendo y eso es algo que está fatal. Me he concienciado de que tengo que tomarme el tiempo de hacerlo. La primera ingesta del día ha de ser sana para tu cuerpo y tener energía y vitaminas.

Este hábito ya lo estoy cambiando, ya lo tengo adoptado.

Cuando hablamos hoy en día de bienestar y longevidad, no sólo se busca vivir más, sino vivir mejor. ¿Qué tres pautas extraes de tu estancia en SHA que lleven a ese destino?

Es algo que lo refuerza el disfrutar de lo que estás haciendo, el hecho de que lo que tengas entre manos no resulte una carga o que no te deje seguir adelante. Si se da eso, no estás en el camino correcto.

Además, tienes que rodearte de gente que te aporte cosas buenas y que entiendan tu proyecto y tus procesos. Es importante también que ellos tengan hábitos saludables y que estén en ese equilibrio. Que no te dejen desviarte de poder llevar de forma sana el proyecto que quieras liderar.