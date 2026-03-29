100 años de Cayetana de Alba: la duquesa grande, flamenca y rebelde que cambió la imagen de la nobleza española

Cayetana Fitz-James Stuart y Luis Martínez de Irujo, XVIII duques de Alba, en el Imperial Ball de Nueva York. Anónimo, 1959 Cortesía Fundación Casa de Alba

"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero". Machado, que vivió entre sus paredes, no exageraba.

Cuando atraviesas el Palacio de Las Dueñas y el aire huele a azahar viejo y piedra caliente, y de pronto estás dentro, entre tapices y columnas mudéjares que han visto pasar a reyes, escritores, pintores, duques y poetas, sientes que no estás ante otra exposición histórica más.

Cayetana. Grande de España es una celebración rica y compleja del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart Madrid (1926-Sevilla, 2014), la XVIII Duquesa de Alba, y lo hace sin contemplaciones: con casi 200 piezas.

Como bien apunta su hija y comisaria de la exposición, Eugenia Martínez de Irujo: "No queríamos una muestra estática; el objetivo es que el visitante sienta su fuerza y su presencia en cada rincón, porque Dueñas era, por encima de todo, su refugio de libertad".

Desde obras de arte hasta vestidos de alta costura, fotografías inéditas y correspondencia personal, trazan una biografía tan poliédrica como contradictoria.

Historia, arte, pasión

No es un recorrido plano por una vida intensa. Es un viaje por cinco secciones que retratan a la Duquesa en su pensamiento; su visión de España, su manejo del legado y su mirada hacia el patrimonio que heredó y transformó.

Retrato de la exposición 'Cayetana. Grande de España'. Cedida Fundación Casa de Alba

Hay elementos que parecen salidos de un armario emocional: vestidos de Dior y piezas de alta costura que no sólo hablan de la historia de la moda sino también de la identidad de quien las vistió.

Cristina Carrillo de Albornoz, cocomisaria de la exhibición, destaca esa capacidad para romper moldes: "Poseía una modernidad intuitiva arrolladora. En estas salas vemos cómo trataba por igual un lienzo de Zuloaga que un objeto cotidiano; para ella, el arte no era una imposición del título, sino una forma de expresión vital".

Ya lo dijo la propia Cayetana: "He sido una mujer moderna antes de que se inventara la palabra".

Lo más interesante es que la exposición no está encerrada en vitrinas de museo. Está integrada en la arquitectura del Palacio de Las Dueñas, la que fue su residencia favorita en Sevilla, ese refugio donde celebró bodas, fiestas y tardes de tertulia, y que ahora se convierte en parte esencial de su relato póstumo.

Sevilla no es un dato geográfico. Fue su elección. Fue la ciudad que la Duquesa, con una mezcla de orgullo histórico y vocación de pertenencia, eligió como parte de su identidad cultural. Allí bailó, vivió, amó y murió. No se puede entender a Cayetana sin ese fondo vibrante de feria.

Tradición y modernidad

Una de las aportaciones más potentes de esta muestra, y la que quizá todavía no se ha contado lo suficiente, es cómo ella convirtió la nobleza en plataforma cultural y no en un espectáculo pomposo-aristocrático.

Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba en su viaje de novios en Estados Unidos. Anónimo, 1947 Cortesía Fundación Casa de Alba

Cuando hablamos de la Casa de Alba, pensamos en títulos, salones y grandes cuadros colgados de paredes recargadas de siglos de historia. Pero ahora, y detrás de todo eso, hubo una estrategia para abrir el patrimonio al público, profesionalizar su gestión y convertir la conservación en acción política y social.

La muestra detalla cómo ese compromiso fue lo que llevó a restaurar, catalogar y poner en valor no sólo objetos valiosos, sino también archivos y espacios que ahora funcionan como sitios de memoria compartida.

Desde la Fundación Casa de Alba subrayan que esta labor no fue sólo de conservación, sino de revitalización: "Ella entendió antes que nadie que el patrimonio sólo sobrevive si se abre al mundo y se hace accesible para las nuevas generaciones".

Esa lógica cultural demasiado moderna para su tiempo es una de las claves del porqué de esta exposición.

Entre cartas y confidencias

Las cartas que se exhiben son uno de los tesoros más íntimos del recorrido. No son mera correspondencia social; son puentes entre espacios políticos, culturales y personales.

En ellas se percibe a una Cayetana que negocia, que media y que defiende causas más allá de su vida cotidiana. Hay cartas con amistades internacionales, intercambios con reputados artistas y gestos de apoyo a causas públicas que revelan la intensidad con la que vivió su vida y su rol.

Es como si esa figura casi mitológica quedara en carne y hueso frente a nosotros: estratégica, sensible, consciente de su lugar en el mundo pero también dispuesta a transformar expectativas.

La moda y el flamenco

La exposición no rehúye su faceta como icono de estilo. Más bien, la potencia como parte de un lenguaje cultural. Alta costura, flamenco, toreo, fotografía, performance social…

Cristina Carrillo de Albornoz y Eugenia Martínez de Irujo, comisarias de la exposición. Cedida Fundación Casa de Alba

Cayetana no coleccionaba moda como adorno, sino que la vivía como una forma de hablar del mundo, de posicionarse ante él y de traducir su personalidad en imágenes que, incluso hoy, nos remiten a discursos de identidad, estética y poder.

Y lo del flamenco no es anecdótico. Los expertos que han colaborado en el archivo documental de la muestra coinciden en que su defensa activa de esta forma de arte fue un gesto pionero para una aristócrata de mediados del siglo XX: Cayetana no era una espectadora del baile, era una protectora y una partícipe.

Elevó el arte popular a las mismas paredes donde colgaban los grandes maestros italianos. Nunca invitó al público sólo a ver cultura, sino a experimentarla. Bailaoras, guitarras, plazas, ferias: toda esa energía se siente en la exposición.

Esta también estrena la Sala del Patio del Aceite, un espacio restaurado en el propio Palacio de Las Dueñas que servirá de plataforma para muestras temporales y programación futura.

Este gesto, el convertir un palacio histórico en un centro activo de producción cultural, sintetiza bien la filosofía de Cayetana: no preservar un pasado sellado, sino abrirlo a la discusión y a la experiencia del presente.

La herencia emocional

Caminar por esta exposición no es un viaje de nostalgia polvorienta. Es entrar en un diálogo con alguien que vivió con intensidad su tiempo y su herencia. Cayetana no fue perfecta. Fue excesiva, contradictoria, compleja. Y ahí radica el atractivo de verla desde hoy, no sólo como aristócrata legendaria, sino como un agente cultural volátil y disruptivo.

Su vida fue un continuo replanteamiento entre hacer y ser, entre tradición institucional y modernidad, entre historia y performatividad social. Eso es lo que la exhibición pone en evidencia y lo que, como visitante, te hace repensar qué significa conservar el patrimonio.

Eugenia Martínez de Irujo evocó la responsabilidad que asumió con apenas 27 años: la custodia de un patrimonio inabarcable. Tras tres años de meticulosa preparación, la comisaria subraya que esta muestra busca capturar la dualidad de su madre, esa mezcla de espíritu internacional y devoción absoluta por las tradiciones del sur.

Detalle de la exposición. Cedida Fundación Casa de Alba

Por ello, el Palacio de Las Dueñas es el escenario imprescindible, el lugar donde mejor resuenan sus pasiones por el flamenco, los caballos y la Feria. Tras su paso por Sevilla, el objetivo es que la exposición viaje al Palacio de Liria en Madrid.

El peso de ser Grande

Al final, la pregunta que queda flotando es simple: ¿qué significa realmente ser 'Grande de España'? No es la montaña de títulos ni los salones opulentos. No es ser poderosa porque una hereda. Cayetana Fitz-James Stuart transformó la nobleza en plataforma cultural. En puente entre generaciones. En narrativa.

Y eso, en una España con memoria fragmentada y debates constantes sobre su identidad, es más revolucionario de lo que parece.

Cayetana. Grande de España, abierta al público hasta el 31 de agosto, desde el corazón de su Sevilla, desde el Palacio que fue suyo, no sólo celebra un centenario; nos invita a redescubrir una forma de entender la tradición.

Al salir de Las Dueñas, el olor a azahar y piedra caliente permanece, pero la perspectiva ha cambiado. Ya no es sólo el palacio de los versos de Machado, sino el escenario donde una mujer decidió que su linaje no sería una jaula y lo convirtió en un trampolín.

Homenaje a Cayetana en el Palacio de Las Dueñas. Cedida Fundación Casa de Alba

Cayetana no sólo habitó la historia; la despeinó, la bailó y la trajo de la mano hasta el siglo XXI. Al final, la exposición nos revela que su mayor patrimonio no fueron los Goya, ni los Dior, ni los títulos, sino la coherencia de una vida que se negó a ser estática.

Porque, como bien advierte su epitafio, la verdadera grandeza no reside en lo que se hereda, sino en la valentía de vivir de principio a fin.