Marina Rivers, influencer: "Critican que vayamos a los Goya, pero si te invitan tú también irías"

La creadora de contenido defiende el papel de los influencers en la cultura y reflexiona sobre su trabajo durante Nevalia, el evento organizado por Ron Barceló.

Las redes sociales han cambiado la forma en la que se comunica, se consume contenido y también la manera en la que las marcas conectan con el público. En ese nuevo ecosistema digital, figuras como Marina Rivers se han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la generación Z en España.

Con millones de seguidores en redes sociales y una presencia cada vez mayor en televisión y eventos culturales, la influencer se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes del momento. Durante Nevalia, el evento organizado por Ron Barceló, Rivers reflexiona sobre su profesión, las críticas al mundo influencer y su reciente paso por los Premios Goya.

Aunque para muchos su trabajo es algo relativamente nuevo, la propia Rivers lo ve con naturalidad. "Esta gente lleva más años que la pana", comenta entre risas. La creadora de contenido compagina su actividad en redes con sus estudios de Derecho y Economía, dos ámbitos que, en apariencia, poco tienen que ver con el mundo digital.

Sin embargo, para ella esa mezcla tiene sentido. Explica que mantener intereses distintos le permite explorar caminos diferentes y demostrar que una persona no tiene por qué limitarse a una única vocación. Sus estudios le apasionan tanto como la comunicación, y por eso intenta mantener ambos mundos siempre que puede.

"Muchas veces elegimos un camino y parece que ese tiene que ser el único", explica. "Pero los hobbies también pueden convertirse en un trabajo sin que tengas que renunciar a otras cosas que te gustan".

El debate sobre si ser influencer es un trabajo

El crecimiento del mundo digital también ha traído consigo críticas y dudas sobre la profesión de creador de contenido. Todavía hay quien considera que ser influencer no es un trabajo real.

Rivers responde a esa idea de forma directa. "Negar que esto es un trabajo es como negar que el cielo es azul", afirma. Para ella, la definición es sencilla: si haces algo y te pagan por ello, se trata de una actividad profesional.

Eso sí, reconoce que es un trabajo privilegiado. Pero recuerda que existen muchas profesiones similares que también se basan en la imagen o en la marca personal.

"Los futbolistas, los cantantes o las modelos también generan ingresos con publicidad", explica. "Eso ha existido siempre. La diferencia es que ahora hay gente que se dedica exclusivamente a crear contenido".

Además, cree que el público consume mejor la publicidad cuando llega a través de personas a las que sigue y con las que se identifica. Según explica, las campañas en redes sociales pueden resultar más naturales que los anuncios tradicionales.

"La publicidad personal es mucho más fácil de consumir", señala. "A veces ves contenido porque te gusta el creador y ni siquiera te importa que haya una marca detrás".

La influencer también destaca el trabajo creativo que hay detrás de cada publicación. Asegura que muchos creadores están desarrollando nuevas formas de contar historias dentro de la publicidad.

"Hay gente que hace publicidades buenísimas en redes", comenta. "Te cuentan una historia y al final descubres que era un anuncio".

Su experiencia en los Premios Goya

Uno de los momentos más comentados de su trayectoria reciente fue su presencia en la alfombra roja de los Premios Goya, donde participó en la cobertura digital junto a Inés Hernand y Nuria Roca.

Para Rivers, la experiencia fue tan inesperada como divertida. Reconoce que el contraste entre el tono solemne de la gala y el estilo desenfadado de su cobertura generó momentos muy curiosos.

"Fue una de las experiencias más random y más divertidas de mi vida", recuerda.

Las tres creadoras optaron por un formato más cercano y espontáneo, haciendo preguntas inesperadas a los invitados o comentando situaciones del momento con humor.

Según explica, ese estilo conecta especialmente con el público joven, que busca una forma diferente de acercarse a eventos culturales tradicionalmente más formales.

"El cine y la cultura pueden convivir con algo más ligero", explica. "Hay gente que quiere ver la gala de forma seria y otros prefieren un contenido más relajado".

La presencia de influencers en este tipo de eventos generó debate en redes sociales. Algunos usuarios criticaron que creadores digitales participaran en la alfombra roja de los premios del cine español.

Rivers responde a esas críticas con una reflexión clara. "Critican que vayamos a los Goya, pero si te invitan tú también irías", afirma.

En su opinión, el debate debería centrarse en las instituciones que deciden las invitaciones y no en quienes las aceptan.

"Si alguien piensa que no deberíamos estar allí, debería criticar a quien invita", explica. "Si te invitan a un evento así, ¿por qué no vas a ir?".

El vídeo viral sobre Andorra

Otro de los momentos más comentados de su actividad reciente fue un vídeo publicado en redes sociales en el que ironizaba sobre el debate en torno a Andorra y los creadores de contenido.

La idea surgió precisamente a partir de las críticas que había recibido. En lugar de evitar el tema, Rivers decidió abordarlo desde el humor.

"Todo el mundo se estaba riendo de mí por eso", recuerda. "Y pensé: ¿y si me río yo también?".

El resultado fue un vídeo cargado de ironía que rápidamente se volvió viral. Aunque pensaba que el tono humorístico sería evidente, muchas personas llegaron a tomárselo en serio.

"Creía que nadie en su sano juicio se lo iba a creer", explica entre risas. "Pero al final hubo gente que sí".

Para la influencer, el episodio demuestra que el humor puede ser una forma eficaz de responder a la polémica.

"Hay que abrazar un poco la risa", señala. "Si la gente está enfadada, también podemos reírnos todos un poco".

Rivers asegura que, en internet, las críticas forman parte inevitable del juego. Y concluye con una idea que resume su visión del mundo digital.

"Que hablen", dice. "Siempre es lo importante".