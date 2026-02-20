Comienza Magamers, el primer torneo femenino del videojuego League of Legends impulsado por El Español

Magamers, el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Vandal, Magas y Crónica Global comienza este fin de semana.

Esta propuesta de carácter inclusivo forma parte del Circuito Tormenta, la competición amateur oficial en España de LoL, League of Legends: Wild Rift y Valorant. Además de la emoción que implica la iniciativa por definición, también hay miles de euros en premios.

La final del campeonato cuenta además con el aliciente de que se celebrará en el Mobile World Congress 2026. A continuación, se detalla un desglose de las fechas, horarios, equipos, el prize pool, y por supuesto, dónde ver la retransmisión.

Fechas y horarios

El torneo, que celebra el talento y la pasión de las mujeres por este videojuego, comenzará con rondas online y terminará con una gran final presencial en el citado evento en la Ciudad Condal.

Las partidas en línea tendrán un formato al mejor de tres (BO3 Fearless Draft). Durante la tarde del sábado

(hora peninsular española), los 16 equipos jugarán dos fases de clasificación de las que surgirán ocho equipos. Estos se verán las caras el domingo por la tarde en dos semifinales.

R16: 17:00 horas del 21 de febrero.

R8: 19:00 horas del 21 de febrero.

Semifinal 1: Domingo 22 de febrero - 17:00 horas.

Semifinal 2: Domingo 22 de febrero - 19:00 horas.

El miércoles 4 de marzo se jugará en el Talent Arena del Mobile World Congress de Barcelona la gran final presencial en formato de al mejor de cinco (BO5 Fearless Draft).

Las retransmisiones

Magamers contará con este servicio oficial del Circuito Tormenta a través de su canal de Twitch. El streaming estará respaldado con los comentarios de Katarsis, la veterana de los esports que ha trabajado con FNATIC, Team Heretics y Movistar KOI; y de Jackalsito, caster habitual de la citada competición.

Equipos participantes

Hasta 16 serán los que se vean las caras en la Grieta del Invocador. Son los siguientes:

chicken Burgir

Capitán: Kuromi#9995

Jugadoras: Kuromi€5959, chi chai monchan#9140, Shirαyuki#EUW y origami bird#blue

Staff: Asel#7777

MIA UDIT

Capitán: Kaala#Baloo

Jugadoras: ketamina#7032, MIAAUUUU#1768, Mao Mao#3269, Britney Spearsss#5862,

lucxia07#2637 y mandarinna#8520

La Carry y sus princesas

Capitán: GitanoDelPSOE#5716

Jugadoras: pmc#8249, Luu#2640, Suvyan#7588 y i miss my job#5530

Paraselene

Capitán: Scorpion#2925

Jugadoras: Q Cris#4411, TheMadnessLady#1940, Z0rr4 Mala#6760, Q B0LAS#4871,

CanonSan#4243, vein#9408, KΛI#2804 y Q IISaraxteRII#9637

GAR Lamiak

Capitán: Vcid#6520

Jugadoras: Zorunight 命#7569, XINER9#5235, Jimjuni#2182, sugusazul#5035,

Nemesis2002#5692 y peepoclown IRL#8077

Guerreras

Capitán: Snixx26#6368

Jugadoras: Pausic#9758, Paloma Parra#1487, Tuskustus#5738 y thanatos#9089

Premios

Magamers repartirá un total de 3.000 euros distribuidos de forma que las primeras clasificadas recibirán 2.000 € y las segundas una totalidad de 1.000.

Además, los participantes de la Gran Final en el Mobile World Congress de Barcelona contarán con el alojamiento cubierto para seis personas por equipo durante la noche previa a la Gran Final del 4 de marzo.