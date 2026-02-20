Comienza Magamers, el primer torneo femenino del videojuego League of Legends impulsado por El Español
La competición comienza este mismo fin de semana y terminará en la Ciudad Condal, con una cita prevista para el día 4 de marzo.
Más información: El futuro de los videojuegos se escribe en femenino: las 10 mujeres que triunfan en el mundo 'gamer'
Magamers, el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Vandal, Magas y Crónica Global comienza este fin de semana.
Esta propuesta de carácter inclusivo forma parte del Circuito Tormenta, la competición amateur oficial en España de LoL, League of Legends: Wild Rift y Valorant. Además de la emoción que implica la iniciativa por definición, también hay miles de euros en premios.
La final del campeonato cuenta además con el aliciente de que se celebrará en el Mobile World Congress 2026. A continuación, se detalla un desglose de las fechas, horarios, equipos, el prize pool, y por supuesto, dónde ver la retransmisión.
Fechas y horarios
El torneo, que celebra el talento y la pasión de las mujeres por este videojuego, comenzará con rondas online y terminará con una gran final presencial en el citado evento en la Ciudad Condal.
¿Os habéis apuntado ya las fechas de #MAGAMERS?— Circuito Tormenta (@SomosLaTormenta) February 10, 2026
📅 21 de febrero
• R16 – 17:00
• R8 – 19:00
📅 22 de febrero
• Semifinales – 17:00 y 19:00
📍 Gran Final: 4 de marzo en el Talent Arena
⚡️ https://t.co/bJeQ98pycy pic.twitter.com/WgBaw3EURr
Las partidas en línea tendrán un formato al mejor de tres (BO3 Fearless Draft). Durante la tarde del sábado
(hora peninsular española), los 16 equipos jugarán dos fases de clasificación de las que surgirán ocho equipos. Estos se verán las caras el domingo por la tarde en dos semifinales.
R16: 17:00 horas del 21 de febrero.
R8: 19:00 horas del 21 de febrero.
Semifinal 1: Domingo 22 de febrero - 17:00 horas.
Semifinal 2: Domingo 22 de febrero - 19:00 horas.
El miércoles 4 de marzo se jugará en el Talent Arena del Mobile World Congress de Barcelona la gran final presencial en formato de al mejor de cinco (BO5 Fearless Draft).
Las retransmisiones
Magamers contará con este servicio oficial del Circuito Tormenta a través de su canal de Twitch. El streaming estará respaldado con los comentarios de Katarsis, la veterana de los esports que ha trabajado con FNATIC, Team Heretics y Movistar KOI; y de Jackalsito, caster habitual de la citada competición.
#MAGAMERS TENDRÁ RETRANSMISIÓN OFICIAL 😎@KatarsisEsp y @Jackalsito nos harán disfrutar de la competición femenina de @lol_es del momento.— Circuito Tormenta (@SomosLaTormenta) February 12, 2026
¿Os lo vais a perder? pic.twitter.com/APtIEgkg03
Equipos participantes
Hasta 16 serán los que se vean las caras en la Grieta del Invocador. Son los siguientes:
chicken Burgir
Capitán: Kuromi#9995
Jugadoras: Kuromi€5959, chi chai monchan#9140, Shirαyuki#EUW y origami bird#blue
Staff: Asel#7777
MIA UDIT
Capitán: Kaala#Baloo
Jugadoras: ketamina#7032, MIAAUUUU#1768, Mao Mao#3269, Britney Spearsss#5862,
lucxia07#2637 y mandarinna#8520
La Carry y sus princesas
Capitán: GitanoDelPSOE#5716
Jugadoras: pmc#8249, Luu#2640, Suvyan#7588 y i miss my job#5530
Paraselene
Capitán: Scorpion#2925
Jugadoras: Q Cris#4411, TheMadnessLady#1940, Z0rr4 Mala#6760, Q B0LAS#4871,
CanonSan#4243, vein#9408, KΛI#2804 y Q IISaraxteRII#9637
GAR Lamiak
Capitán: Vcid#6520
Jugadoras: Zorunight 命#7569, XINER9#5235, Jimjuni#2182, sugusazul#5035,
Nemesis2002#5692 y peepoclown IRL#8077
Guerreras
Capitán: Snixx26#6368
Jugadoras: Pausic#9758, Paloma Parra#1487, Tuskustus#5738 y thanatos#9089
Premios
Magamers repartirá un total de 3.000 euros distribuidos de forma que las primeras clasificadas recibirán 2.000 € y las segundas una totalidad de 1.000.
TIRAMOS LA CASA POR LA VENTANA 💣— Circuito Tormenta (@SomosLaTormenta) February 16, 2026
Somos conscientes de las ganas que hay de #MAGAMERS y... no podemos quedarnos atrás.
No pierdas la oportunidad de pelear por 3000 EUROS
⚡️ https://t.co/bJeQ98pycy pic.twitter.com/NiFtfb6Sbv
Además, los participantes de la Gran Final en el Mobile World Congress de Barcelona contarán con el alojamiento cubierto para seis personas por equipo durante la noche previa a la Gran Final del 4 de marzo.