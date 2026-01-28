Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo revolucionan el pódcast literario: "Los autores se dan codazos por venir"

Casi medio millón de escuchas en las diferentes plataformas, tres temporadas —la última se estrenó en noviembre— y presente en el ranking de los pódcast más exitosos de literatura de España: la presentación de ¿Te quedas a leer? es rotunda. Detrás de esta aventura, Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo, aunque no es la única que protagonizan.

Antes de hablar de libros, ya se sentaban junto a otras dos amigas, Nata Moreno y Celia Pastor, para divertir a la audiencia en Señoras con visón, que empezó su andadura en 2022 y aún continúa. De una cosa a la otra, en la actualidad combinan las disquisiciones sobre el 'tangapelo' o la autoestima a los 40 con sus originales entrevistas a los escritores del momento.

Ahora, las que responden preguntas para Magas son ellas. La charla comienza con una curiosidad, la productora El Terrat había pensado sólo en una de ellas para ponerse al frente de este proyecto, pero propusieron hacerlo juntas y se aceptó. Se conocen desde hace más de 20 años y eso hace que la conexión cree un ambiente mágico con los invitados.

Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga son amigas desde hace más de dos décadas. Sara Fernández

"Sabíamos que íbamos a funcionar muy bien", dicen. Para Goenaga, el proyecto fue un 'caramelito': "Yo siendo muy madre, porque tengo 3 hijos y muchos trabajos, que mi tarea fuera leer libros es lo que más ilusión me hizo".

"Además, me encanta charlar con los autores no sólo de su obra, también de lo que hay detrás, los vicios que tienen a la hora de escribir, etc. Y luego hacer un pódcast literario desde el humor como este es un placer", destaca la actriz.

Las cifras avalan el auge de estos formatos. La audiencia global supera los 580 millones de oyentes mensuales, y en España, el 94% de la población los consume, según el Observatorio iVoox.

El true crime (casos reales) y los que versan sobre desarrollo personal y bienestar, tecnología y cultura son los más populares.

¿Cómo de necesario consideráis que es un pódcast como el vuestro para acercar la literatura a personas que no están demasiado interesadas en ella?

Esti: Creo que ¿Te quedas a leer? lo que hace es quitarle esa importancia, entre comillas. A veces la gente que no lee la mira con mucho respeto, la ponen como en un altar y piensa que jamás será algo que le entretenga. Todo lo que sea restarle liturgia siempre está muy bien. Lo mismo pienso con la información política, hay que darla desde ese lugar.

Barbara: Exacto. Además, suceden cosas muy bonitas. Vienen escritores a los que admiras y de pronto conectas con ellos, como nos pasó con Eduardo Mendoza, que empezó diciendo que él no era gracioso y fue uno de los más divertidos que han pasado por el programa. A través de este formato pueden verlos de otra manera y llegar a todo tipo de público.

¿Y los invitados también se sorprenden del tono?

E: Al principio, los autores llegaban pensando quizá que les iban a entrevistar como otras veces y de repente al rato se daban cuenta de que el ambiente es completamente distinto, que nadie espera que sea el más listo de la habitación, que no le vamos a hacer preguntas de gran importancia. Entonces se van relajando y cuando terminamos se van superbién.

B: Ahora ya se dan codazos por venir y lo hacen bastante contentos. Les choca, de forma positiva, porque planteamos su participación de forma diferente.

De todos los escritores y escritoras que han pasado por vuestros micrófonos hasta ahora, ¿cuál os ha llamado más la atención?

E: De todos te enamoras un poco... Es verdad que con algunos yo tenía una especial ilusión, como Carolina Iglesias o Ángel Martín, porque ya los seguía, pero la que nos conquistó completamente fue María Dueñas. Tuvimos un flechazo con ella.

También os visitó recientemente la pareja de los Planeta, Juan del Val y Ángela Banzas. Muy divertido el encuentro... y sin tensiones pese al revuelo que ha causado el tema. ¿Cómo fue?

E: ¡No podemos meternos en polémicas, no era el lugar! Y eso que a mí me gusta hacerlo... (bromea).

B: Exacto, no es el sitio para eso. Queremos que los autores vengan tranquilos y contentos a pasarlo bien. No es un programa que vaya en ese tono, sino que tratamos de sacar lo más bonito y divertido de los que se sientan a los micros.

¿Hay libros buenos y malos o depende de gustos?

E: Yo creo que sí, hay unos estándares mínimos que los diferencian. Pero luego te pueden enganchar algunos que son claramente malos, con personajes mal dibujados, un argumento regular, un final abrupto... Igual que te gusta la comida basura, ¿no?

B: Lo más difícil es llegar al público, es como hacer magia. Hay escritoras que publican muchísimo y venden una barbaridad. ¿Si son mejores o peores sus propuestas? No lo sé, pero el éxito está ahí y eso me parece de aplaudir.

Esti Gabilondo es actriz, guionista y directora de programas. Sara Fernández

¿Leéis en papel o libro electrónico?

B: ¡Papel! Somos muy antiguas.

E: Es que yo no concibo la lectura sin tomar notas en los márgenes, así que tiene que ser físico.

Hacéis un pódcast literario, pero entre las mujeres también están muy de moda los de true crime, ¿dónde creéis que reside el éxito?

E: Yo soy superfán y los escucho en casa por la mañana, hasta el punto de que mis hijas a veces me piden que por favor quite "esa porquería sobre vísceras y gente decapitada" a la hora del desayuno.

¿Por qué triunfa tanto? Sinceramente, creo que tiene que ver con que nos gusta saber cuáles son los límites de la naturaleza humana, necesitamos entender hasta dónde somos capaces de llegar realmente. No pienso que sea solo morbo, que a veces también.

Aunque suene loco y un poco a psicología barata, considero que también juega el instinto de supervivencia: queremos saber lo que les ha pasado a otros, cuáles son los posibles peligros, para aprender y poder anticiparnos si nos pasara a nosotros.

Si a eso le sumas la componente de suspense, reto y juego para adivinar quién fue el malo y cómo lo consiguió, tienes la mezcla perfecta.

¿Os gustaría hacer alguno de este estilo?

E: Sí, me encantaría, pero hay tanto y tan bien hecho, que no sabría por dónde abordarlo para no repetir fórmulas.

Al margen de ¿Te quedas a leer?, sus presentadoras —ambas con un pasado ligado a la interpretación— siguen con su otro pódcast, Señoras con visón, y tienen sus propias carreras. Estíbaliz Gabilondo actualmente dirige un programa nuevo en RTVE Play y, como ella misma confiesa, no le queda mucho tiempo para más: "Casi no veo a mis hijas".

Bárbara Goenaga tiene su firma de joyas, una de las preferidas de Letizia. Sara Fernández

Por su parte, Bárbara Goenaga, alejada ya desde hace un tiempo de su faceta como actriz, presenta en ETB1 la tercera temporada de un talent show musical llamado Ztanda y sigue muy volcada en su marca de joyas que, además, se ha convertido en una de las favoritas de la reina Letizia. "Es lo que más tiempo me quita y también lo que más feliz me hace", confiesa.

¿Tu faceta de intérprete ya es pasado?

Pues si quieres que te sea honesta, decidí dejarlo hace ya unos años, aunque no suela comentarlo. No es que no trabaje porque no me llamen, es que rechazo la ficción. Llevaba desde los tres años trabajando delante de las cámaras y sobre las tablas y llegó un momento en el que me apetecía hacer cosas diferentes.

Es una profesión maravillosa, pero no me permitía ser yo misma y tener las riendas de mi camino, como me pasa por ejemplo con el diseño de joyas o siendo presentadora, que es algo que me encanta.

Al principio, cuando decidí dejarlo, nadie entendía nada, pero estoy contenta de haber seguido mi instinto y de las decisiones que he tomado.

Hablando de tu firma de joyería, la reina Letizia le ha dado una visibilidad tremenda eligiendo algunos de tus pendientes. ¿Cómo lo estás viviendo?

Es una de las grandes suertes de mi vida. De repente, que la Reina saque tus joyas y llegues a gente a la que antes no accedías es increíble. Ella se lo toma como un trabajo y lo hace muy bien, sólo puedo estar agradecida.

Y eso se notará en las ventas...

Muchísimo, porque abres el espectro del público que es lo mejor. Hace 12 años que empecé con la firma y hasta ahora casi toda la gente que llegaba a ella era porque me conocía por mi carrera de actriz. Cuando Letizia se puso mis pendientes, cambió todo y se me empezó en esta faceta realmente. Es maravilloso.

Me ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí y que de pronto haya algo que te ponga en tu sitio es magnífico. Somos muchas marcas las que le agradecemos su labor. Me llegan mensajes de todo el mundo y eso no hubiera sido posible sin ella.