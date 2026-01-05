Nacho Cano nos invita a su fiesta. Nacho Cano quiere que volvamos a ser niños. Dice que antes veías a una chica guapa y la sacabas a bailar lento, dice que hemos perdido el romanticismo y que él, lo que propone, es recuperarlo cada noche. Lo hace en Ibiza Paradise, su show inmersivo en los Cines Callao donde se te mueve sola la butaca para que te lances a jugar como en un club de los 80.

Sonará Queen. Sonará Coldplay. Sonarán The Rolling Stones.

Dice Cano que no vayas al psicólogo: que vayas a Ibiza Paradise. Los músicos y bailarinas salen a la calle, menean la plaza y entran otra vez. Recuerda que los hippies que no querían hacer la guerra de Vietnam se fueron a Ibiza “y empezaron ese movimiento de experimentación con la música, con el sexo, con las drogas, con el rock and roll”: “Los responsables de convertir a Ibiza en la isla de la libertad fueron los hippies”, cuenta el músico.

Nacho Cano: "La mujer en mi vida es muy importante, es el componente magia"

Pero… ¿por qué es en inglés? ¿Eso funciona? “Hombre, tú tienes a Bad Bunny, a Rosalía y a Shakira que venden millones de discos en el mundo entero. ¡Ya el mundo es una mezcla de idiomas y de culturas! Mira Netflix. Los chavales que trabajan ahora conmigo hablan todos inglés perfecto. El inglés y el español están muy cerca, y tiene sentido que este show sea en inglés porque eran ingleses todos los que venían”, reflexiona.

“Esto es un party shows, los diálogos son cortos y está titulado todo en pantalla”, alicata. “Esto es una historia universal, y este proyecto quiere convertir Madrid en el lugar más privilegiado de Europa para españoles y extranjeros”.

Hablamos con Nacho Cano sobre Ibiza, sobre sacar a bailar, sobre las mujeres de su vida y de su obra.

Hablemos de tu memoria sentimental de Ibiza.

Fíjate que Ibiza se sigue construyendo, ¿sabes? Tengo infinidad de recuerdos. De noches, de días. Pero te diría que lo que más me ha impregnado y me sigue impregnando es su naturaleza, el contacto con el mar. El aire tiene una cosa distinta. Yo estoy en la parte del norte…

Magia telúrica.

Mucha. Entiendes que los hippies no eran tontos: tuvieron buen juicio en irse allí.

“He sido seductor desde pequeñito”

¿Tú fuiste hippie?

Un poquito. No exactamente hippie. Es decir, cuando yo me desarrollé musicalmente y todo eso, había una parte de eso… pero yo era otra cosa. Yo le daba más valor a la estética, mucho valor, de hecho. Le dábamos mucho valor a la forma. El hippie es la época anterior, y claro, de eso he bebido, pero lo mío es de los ochenta para adelante.

¿Animal extinto, el hippie?

La gente que va al Burning Man se creen que son hippies (ríe), o querrían serlo, pero los hippies tenían una botella de vino y un trozo de queso y lo compartían entre todos. Con papá y mamá mandando dinero desde Estados Unidos, pero al menos intentaban ser consecuentes con ese tipo de vida.

¿Cuál es la mejor fiesta que has vivido en Ibiza?

He vivido muchas. Pero es que es imposible recordarlas. Eso es así: la mejor fiesta es de la que no te acuerdas, o sea, si te acuerdas es que no ha sido tan buena como dices.

Eso de “si puedes recordarlo, es que no estuviste allí”.

Exacto.

¿Qué hay de tus romances de verano?

Pues también he tenido alguno que otro, sí. Pero Ibiza no es exactamente una isla para el amor romántico, en Ibiza se vive el amor en general… ese es su enorme componente.

¿El amor de los amigos?

No, es que te puedes enamorar una noche y a la noche siguiente también. Es una isla de fluctuaciones de energía muy grandes.

Imagen del nuevo show de Nacho Cano, en los Cines de Callao. Ibiza y sus magias. Sara Fernández.

Quieres generar romanticismo en tu show cada noche.

Sí, porque antes (por ejemplo, en los años ochenta), solamente ese elemento, el elemento de que ponían lento y tú sacabas a bailar a la chica… te pasabas toda la noche preparando la estrategia para ese momento. ¿A quién se lo ibas a decir, y cómo, y de qué manera te ibas a acercar, y qué pasaba…?

La cadencia.

Sí. Ahora es un poco como que le das al botón de “yes” o “no” en el Tinder. Y es como si le dices a la IA que te haga una canción, pues te la hace, pero no estás tú ahí con tus emociones y tu talento buscando entre las notas a ver cómo llegas y lo que le muestras a la gente. Es que lo importante siempre es el camino.

"Antes te pasabas toda la noche preparando la estrategia para sacar a bailar a una chica, ahora es como darle a ‘yes’ o ‘no’ en el Tinder"

¿Qué hay de tu capacidad de seducción, Nacho? ¿Qué tipo de seductor eres tú?

Pues mira, creo que he sido seductor desde pequeñito. A los niños nos llevaban a aprender inglés a Dublín. Fui una vez con nueve años y otra con quince. Y ahí aprendí a sacar a las chicas a bailar. A entender el acercamiento sutil…

¿Te dijeron muchas que no?

No, me decían bastante que sí (ríe). Pero ahí lo que entendí es que nunca llegas realmente a entender el mundo de la mujer. Sólo puedes bailar con ellas. ¿Sabes por qué? Porque es un mundo de muchos mundos.

Nacho Cano recuerda que sacaba a las chicas a bailar y que le decían bastante que sí. Sara Fernández.

Tú siempre has compuesto canciones para que las cantasen voces de mujeres . Y de hecho, dedicaste un disco entero a esa sensibilidad, El lado femenino. ¿Cómo ha ido creciendo y mutando tu relación con lo femenino?

Para mí el mundo de las mujeres es el mundo, el único mundo. Es decir, cuando yo veo sociedades que elimina a la mujer de la ecuación, y su sexualidad, se convierte todo en un valle de sombras, en una cosa fea y oscura. La vida pierde la magia. La mujer en mi vida es muy importante, porque es el componente de magia. No hay magia sin mujeres. Sin mujeres sólo hay partidos de fútbol, pero eso no es magia… es una excitación colectiva en la que gritamos al viento, ¿sabes?

La sensualidad es el plus. Mira, ahora mismo estoy mirando ese cartel que está ahí con Natalie Portman, en Gran Vía. Creo que fue Freud el que descubrió que si ponías una mujer cerca de un producto se vendía más. Sí, sí, sí. La publicidad con mucha inteligencia empezó a incluir mujeres por eso.

Para mí la mujer es la magia a todos los niveles. Como dices, he escrito siempre para mujeres y además mi último musical, Malinche, es en base a una mujer que cambió la historia de América porque fue la madre del mestizaje. Me inspira mucho.

"Haré todo lo que pueda hacer para que la mujer sea más mujer, más importante y femenina, que no feminista"

No controles mi forma de vestir ha sido usado como himno feminista. ¿Te han gustado las mujeres rebeldes, las mujeres con vocación de libertad?

Ah, yo soy un gran fan de las mujeres, y creo que en este momento son las únicas capaces de revertir el elemento de idiotez que domina nuestro país. Entonces, todo lo que yo pueda hacer… para que la mujer sea más mujer… sea más importante y más femenina, que no feminista… pues lo haré. La magia no está en la vida: está en las mujeres.

"El sexo es la vida. Puedes querer tener hijos con una persona que quieres y no te sale, y luego uno salta la valla y te lo hace: esto es así"

En Vivimos siempre juntos, escribiste una frase cojonuda acerca de las relaciones: “Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión”. ¿Qué importancia tiene el sexo en la vida y en el arte? Tus shows, además, tienen una energía erótica muy corporal, de juventud, de vigor.

Es que no puedes hablar de la importancia del sexo en la vida cuando el sexo es la vida. Es decir, la vida viene del sexo. Tú puedes querer tener hijos con todo el amor del mundo con una persona que quieres y no te sale un hijo, y de pronto hay uno que te salta la valla y te lo hace, esto es así.

La vida viene del acto sexual y tú luego lo puedes tamizar del color que quieras, pero lo científico es esto. El germen de la vida es el sexo, tú y yo venimos de un polvo. Ahora hay otra gente que viene de otra manera porque se ha evolucionado mucho, pero tú y yo venimos de un polvo, cien por cien.

¿Qué porcentaje de importancia ha tenido el sexo en tus relaciones?

El sexo, evidentemente, es importante. Y es distinto con cada persona. Es una magia. Y un baile. Y una ecuación, y es místico y es animal. Creo que es un factor determinante a la hora de mantener una relación en el tiempo.

Nacho Cano teoriza sobre el sexo y la vida. Sara Fernández.

¿Quiénes han sido tus grandes mitos eróticos de adolescente hasta ahora? ¿A qué mujeres has deseado y admirado? ¡Incluso conquistado…!

De mi época de la juventud, la mujer que yo tenía ahí como lo más grande era Nastassja Kinski…

¡Esa preciosidad de París, Texas!

Exacto. Y también hizo Cat People, que me encantaba, era muy fan de esa mujer.

"Los hombres no han entendido nada de las mujeres: y las mujeres van entendiendo algo de ellas mismas con el tiempo"

¿Y española?

Alguna que otra me ha gustado mucho, sí, pero no te voy a dar nombres (ríe). Son secretas.

Le has cantado mucho al amor, has escrito mucho sobre él, le has puesto música, le has dado forma. ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender el amor desde que empezaste hasta ahora? Nunca has querido casarte ni pasar por el aro de lo convencional…

Es que lo de casarse… hay que tener mucho valor para casarse y hay que conocerse muy bien a uno mismo y luego querer compartir lo que eres y tener claro que tú quieres eso para tu vida. Para mí no es ninguna tontería. La gente te dice a veces “cásate, pero si eso es un papel”, mira, no, no, no, te estás casando con la familia, con los amigos, con el abogado de esa persona.

Yo he querido ser muy libre para poder hacer lo principal en mi vida, que ha sido siempre mi faceta artística. Yo siempre he mantenido eso como mi prioridad de manera natural. No me he levantado diciendo “quiero tener hijos” nunca. Sí ha habido alguna mujer que me lo ha propuesto…

Cano asegura que es capaz de amar maravillosamente sin pasar por el altar. Sara Fernández.

Hombre, no me extrañaría nada.

Me lo ha propuesto más de una, más de una… pero en ese sentido he sido firme.

¿Ninguna te ha hecho dudar?

(Ríe) No me metas en líos. Sé que hay hombres que tienen deseos de formar una familia y tal, yo no soy como ellos, no ha pasado por mi cabeza nunca.

Amas libremente.

Amas maravillosamente sin tener que casarte.

"El sexo es una magia y un baile y una ecuación, es místico y animal: es fundamental para mantener una relación en el tiempo"

Creo que era Oscar Wilde quien decía que si amas a alguien lo mejor que puedes hacer es no casarte con él.

Sí. Yo, la verdad, no veo la necesidad hoy día de casarse, pero si tú quieres vivir así y tener una pequeña tribu y luchar por ellos, fantástico. Mi tribu es el público, la gente. Tengo una familia enorme. Tengo emociones y las comparto. Es lo que quiero hacer, dedicarme a trabajar en lo que soy bueno y no tener que estar peleándome con gentuza.

Me han contado que sigues llevándote muy bien con Coloma, la que fue tu pareja, a la que le dedicaste 7 de septiembre. Aún seguís quedando en La Parra, vuestro restaurante de aniversario, en esa fecha…

Sí. Yo en general con las personas que he podido considerar que han sido mis novias, porque ha habido un largo tiempo de convivencia, me llevo muy bien. Somos compañeros de la vida, somos amigos.

También te llevas bien con Penélope.

Sí, claro, total. ¿Sabes? Obviamente habrá también alguna mujer a la que yo no le caiga tan bien pero suelo tener una muy buena relación con mis exs y las sigo teniendo en mi vida… pero siempre he procurado tener mi vida privada lo más al margen posible de la luz pública.

Porque creo que en el momento en el que la vida deja de ser privada, pierde parte de la magia, y además, a nadie le interesa realmente, igual que a mí tampoco me interesa la de los demás. Así es como he ido lidiando con todo esto.

Nacho Cano sostiene que los hombres aún no han entendido prácticamente nada de las mujeres. Sara Fernández.

¿Qué crees que es lo que los hombres aún no han entendido de las mujeres?

Los hombres no han entendido prácticamente nada de las mujeres. Y las mujeres van entendiendo algo de ellas mismas con el tiempo. Pero el mundo femenino es el mundo mágico, el mundo de la emoción perramente, el mundo místico en el que todo puede cambiar de un momento a otro… siempre, siempre…

No sé, creo que las mujeres son muy sensibles a los sentimientos y como eso es algo que no se ve, son como las llamadas de teléfono: están pasando miles de millones por el aire, pero tú no las ves… a mí me interesa muchísimo el mundo de la mujer, mucho más que el del hombre, y además el del hombre ya me lo sé, es mucho más básico.

"No veo necesidad hoy día de casarse y ser padre, pero si te hace ilusión tener una pequeña tribu y luchar por ella, fantástico"

Test final sobre tus mujeres inspiradoras. Creo que María Teresa de Calcuta fue importante para ti.

Sí. Yo estuve muchas veces con ella. Era una mujer con una energía y una determinación fuera de lo normal… esos dos eran sus rasgos dominantes, por encima incluso del componente espiritual. Pero obviamente de algún sitio le venía esa cantidad de energía tan brutal que tenía.

Quieres decir que Dios le hacía transfusiones.

Sí, lo que pasa es que dios es muchos dioses. Dios para uno es la Virgen de Guadalupe, para otro es Jesucristo, para otro es…

Nacho Cano actuando en la presentación a los medios de su show Ibiza Paradise. Sara Fernández.

Tú te llamas Ignacio de la Macarena, de hecho.

Sí (ríe), ¿cómo sabes eso? Porque cuando me bautizaron había uno allí de la Cofradía de la Macarena y cuando dijo el cura “¿cómo se llama el niño?”, dijo “éste es Ignacio de la Macarena”, y ya se me quedó. No veas cada vez que entro por la aduana de EEUU (ríe).

Tu madre se llama Emilia de Andrés.

Ay, somos muy parecidos… muy parecidos, muy parecidos. Ella tiene los ojos azules. Qué pena que ninguno en mi casa hayamos heredado esos ojos tan bonitos que ella tiene. Y en la energía también nos parecemos, aunque ella tiene mucho más que yo.

La proteges mucho.

Bueno, es mi madre. He intentado que no le roce ningún daño colateral que puedan procurar hacer los avatares de mi vida.

¿Artista o música?

Siempre me ha gustado mucho Rosalía y el último disco lo valoro mucho, porque es artista, porque investiga, porque es valiente y porque tiene recursos para seguir siendo valiente haciendo arte de verdad.

Se ha salido de lo que se esperaba de ella, de lo que se supone que tiene que hacer, y tiene letra con contenido. Lo tenía más cómodo en un mundo con un poco más de trucos. Y eso es más interesante. “Esto no lo había oído antes y ahora sí”. Eso es ser músico. Provocar que sucedan las cosas.

"Mi mujer favorita de la Historia es Isabel la Católica, fue ella quien descubrió América. Hoy me gusta Rosalía, y a Ayuso, cuanto más la admiro, más la quiero"

¿Mujer histórica que te guste?

Leo mucha Historia. A mí me encanta Isabel la Católica, una mujer valiosísima. ¡Abolió la esclavitud en 1502, cuando en Estados Unidos fue muchísimo más adelante…! Con trescientos y pico años de diferencia. Ella descubrió América, porque ella fue la que financió a Colón en un momento en el que nadie daba un duro.

¿Política?

Isabel Díaz Ayuso, sin duda. Por la meritocracia, porque gana con sus votos, porque compara cómo está Madrid con cualquier otra ciudad… es una mujer que, aparte, hace que yo la admire y la quiera. Porque cuanto más la admiras, más la quieres, ¿eh? Encima en ella hablan los datos.

Mira esta banda de ladrones del PSOE que están yendo a la cárcel. Sus datos de cuánto nos han robado. Sus datos de chanchullos. Esto no es opinable. Te puede gustar o te puede no gustar Ayuso, pero los datos están ahí.

Todo el mundo quiere venir a Madrid, cada día hay un restaurante nuevo mejor que el anterior, es una ciudad súper segura, tiene muchas bondades, tiene infinidad de espectáculos, acerca al turismo, apenas puedes andar por Madrid en estas fechas… y todo eso es en gran parte gracias a ella, y si la dejan trabajar más tiempo, más la va a hacer crecer.