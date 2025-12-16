Mabel Lozano: "El día que no me duela ver la esclavitud sexual tendré que hacer documentales de croquetas"

Se conocen desde hace muchos años, se quieren y se admiran mutuamente. Por eso este último episodio del pódcast En marcha con Nuria March es muy especial tanto para la conductora del mismo como para la invitada. Mabel Lozano lleva dos décadas liderando su propia cruzada contra la trata, a través de sus libros y documentales.

Y, pese a todo ese trabajo, reconoce sentirse decepcionada porque esa lacra, lejos de ir a menos, aumenta. "Convivimos con esclavas sexuales, que están ahí enfrente, al lado nuestro. Y cada vez va a más. Los chavales jóvenes se han incorporado en ese mercado de comprar seres humanos. Es terrible", dice.

Nuria interviene abordando un tema crucial: "El otro día escuchaba en el telediario que el 30 o el 40% de los casos de prostitución y abusos sexuales empieza con fotos en internet. Veo que hay padres que cuelgan fotos de sus hijos y eso es un peligro".

Nuria March posa con Mabel Lozano.

"La prostitución ha migrado a las fronteras digitales. La de la calle ya es residual, ahora está en la web. Las chicas blanquean plataformas tipo OnlyFans, porque piensan que es su cuerpo, es su derecho, que van a ganar mucho dinero y no se dan cuenta de que supone una entrada solapada a la prostitución", explica la cineasta y escritora.

Pone sobre la mesa lo peligroso que es desconocer que una vez que subes un vídeo a esas apps, este permanece ahí para siempre: "Es decir, no lo recuperas. Entonces dejamos una huella digital para lo bueno y para lo malo. Lo que ocurre es que hay mucha desinformación".

Y a continuación lanza una pregunta directa a March: "¿Tú has hablado con tu hijo de sexualidad de una manera normal, a su demanda?". Y ella contesta claramente que sí. Esto sirve para introducir otro tema relevante.

"Tienen un móvil desde los ocho, nueve, diez años... Entonces hay que informarles sobre sexualidad y relaciones afectivas, sobre todo porque están viendo pornografía y después van a practicarlo. El porno también es un incentivador de la prostitución", dice Lozano.

Ella utiliza el cine, el arte en general, los artículos de opinión y los libros para contar esta realidad, pero reconoce que tiene "mucha frustración porque después de 20 años dices 'qué hemos conseguido', pues la incorporación de muchos chavales al mundo de la prostitución debido a la pornografía".

Falta educación y también compromiso por parte de las instituciones: "Lo que le pedimos al Gobierno es esa legislación que vista de derechos a las mujeres. Cuando hablamos de prostitución, nuestro imaginario nos lleva a un cuerpo desnudo, pero en realidad están desnudas de derechos".

Nuria March lanza otra cuestión: "¿Quién es más culpable, el que consume la prostitución o los cabecillas de esas redes?". La respuesta es clara, ambos por igual. "Es la ley de la oferta y la demanda, si no se piden, no se captan. Por lo tanto, el que busca sexo de pago tiene la misma responsabilidad que el que se lucra de la venta y cosificación de un ser humano", dice la autora de libros como Ava o El proxeneta.

Es habitual que se hable de aquellas que se prostituyen 'voluntariamente' y aquí Mabel hace también una precisión necesaria. Muchas de ellas aceptan porque "no tienen alternativa. Cuando tú naces, por ejemplo, en el eje cafetero o en el centro de Paraguay y no puedes alimentar a tus hijos... Aquí no hay voluntariedad sino necesidad y precariedad".

Lozano clama que se necesita una ley integral contra la trata que les dé alternativas y también educar a los jóvenes para que se den cuenta de que no puedes comprar a un ser humano. "La prostitución en general tiene rostro de mujer muy joven, con menores a su cargo, que no ha tenido alternativas ni elección y que está ahí porque realmente quiere darles de comer. Punto", asegura.

Las que lo hacen porque quieren, añade, supone un porcentaje muy pequeñito, pero la realidad es que en España la mayoría son inmigrantes buscando una oportunidad.

Se nota al escucharla hablar cuánto le preocupa el tema. "El día que no me duela ver a estas mujeres y lo que está ocurriendo, esa continuidad de la esclavitud, me tendré que dedicar a otra cosa, a hacer documentales de croquetas o de cocina, que me encanta", confiesa con una pizca de humor.

La conversación sigue rememorando su juventud y el lujo que supone seguir vivas, porque la invitada del pódcast recuerda que tuvo cáncer de mama y lo superó definitivamente a principios de 2025.

"Me gusta hablarlo para quitarle el estigma. Pero también te digo una cosa importante. El que tiene un infarto no es un superviviente de infarto, ni el que tiene un ictus... Bueno, pues yo ya no soy una superviviente de nada. Me han dado de alta y reclamo que no me perpetúen en el sistema. Tengo derecho al olvido", explica.

De su labor contra la trata, Mabel confiesa que siempre se queda con los seres humanos: "He encontrado mucho dolor en estos 20 años, pero también a las personas más extraordinarias y generosas e inspiradoras".