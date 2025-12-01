Loles León (75), sobre cómo consiguió trabajo con Pedro Almodóvar: "Estuve 6 años llamándole por teléfono"

"Siempre quise ser chica Almodóvar", dijo en su día Penélope Cruz. Ese universo femenino de cantantes, toreras, vecinas, porteras, criadas, escritoras, madres o monjas del director español que, a través de una imagen, contribuyeron al impacto de la representación femenina en la cultura y el cine español e internacional.

El título de chica Almodóvar es uno de los más codiciados, pero solo algunas pueden presumir de él porque el camino no es fácil. Hay quienes lo consiguieron tras años de audiciones frustradas o papeles diminutos. Otras, como Loles León, tuvieron que llamar durante seis años al teléfono del director para que este finalmente le hiciera un hueco.

"Él me dice que no lo cuente, para no dar ideas", dice la actriz de Mujeres al borde de un ataque de nervios y Aquí no hay quien viva. Sin embargo, y precisamente, de ello ha hablado en el último programa de Madres: desde el corazón, de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara.

La historia de Loles León

María Dolores León, más conocida como Loles León, es una de las actrices más queridas y conocidas de la cinematografía y televisión española. A sus 75 años y con más de medio siglo de trayectoria, la catalana también es muy valorada por su carácter pionero al visibilizar temas tabú como la sexualidad y la menopausia en la edad adulta.

A pesar de su increíble carrera, llegar hasta ahí no ha sido fácil. "A los once años ya despachaba churros en el puesto de mis padres", ha recordado en varias entrevistas, una experiencia que, según ella, le enseñó a trabajar duro y a desenvolverse con soltura entre la gente.

Sin embargo, lejos de la churrería de sus padres, León realmente venía de una infancia marcada por el espectáculo: con dos años ya bailaba encima del mostrador del bar al que acudía su padre a cantar, un cantaor amateur que transmitió a su hija un amor precoz por las tablas.

Con esa mezcla de vocación temprana y con el conocimiento previo de lo que es el trabajo duro, la catalana supo que, si quería conseguir su sueño, tenía que perseguirlo.

Es por eso que, según le contó a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL en el programa que presenta, "estuvo durante seis años llamando a Pedro Almodóvar", uno de los cineastas españoles más reconocidos internacionalmente.

"Yo estuve seis años llamando constantemente al teléfono de Pedro Almodóvar, aunque él me ha dicho que no cuente esto en voz alta para no dar ideas. Le dejaba mensajes en el contestador, le cantaba, le acosaba y, por fin, me dio una cita", recuerda.

Loles León cuenta cómo consiguió llegar a trabajar con el director Pedro Almodóvar: "Estuve seis años llamándole por teléfono"

Aquella cita no fue fácil, especialmente por la ubicación y la economía de la actriz en ese entonces. “Tuve que pedir dinero para coger un talgo y viajar por la noche a Madrid. Cuando le conocí, le dije que sus películas no triunfarían hasta que yo saliera en ellas. Esas cosas que yo decía", cuenta entre risas.

Sin embargo, la anécdota tiene algo de épico: su insistencia funcionó. Poco tiempo después, Almodóvar le dio un primer papel: Pepa, en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y más tarde como Lola, en Átame, película con la que el director fue nominado al Óscar a mejor película extranjera.

Para ese entonces, su carrera no había hecho más que empezar. Durante los próximos años, la catalana sería nominada a tres premios Goya, ganaría el Fotogramas de Plata a la mejor actriz de televisión, dos premios ACE... y, recientemente, la Creu de Sant Jordi 2025 y la Medalla al Mérito Cultural del Ajuntament de Barcelona, además de los premios Meninas 2025 por su compromiso contra la violencia de género.

Unos premios que, además, tienen el doble de mérito siendo madre soltera. Loles León es madre de un hijo, Bertoldo Gil León, al que llamó así en honor a Bertolt Brecht, dramaturgo alemán que promovía la conciencia social a través del teatro.

La actriz Loles León se sincera con Cruz Sánchez de Lara para contar su experiencia como madre soltera y su faceta como abuela



Ya puedes ver un nuevo programa de #MadresDesdeElCorazón

El padre del niño, un director de teatro, se alejó pronto, y el romance terminó en una ruptura que dejó a Loles frente a uno de sus momentos más difíciles: criar sola. "Él me preguntó si iba a abortar y le dije que no, que yo quería ser madre y que no sería ni la primera ni la última que lo hacía soltera", recuerda en la entrevista.

Loles León comenzó entonces una vida como madre soltera junto a Bertoldo, a quien tuvo que mantener ella sola, primero en Barcelona y después en Madrid, dado que el padre no le pasaba ninguna manutención.

"En aquel momento, los hijos de madres solteras no podían ir a los colegios públicos, así que tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero prestado para meterle en uno privado, donde el pensamiento era mucho más libre. Pero bueno, lo más duro para mí fue querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder, porque tenía que trabajar", ha confesado la intérprete.

Hoy también es abuela de un niño de 13 años, Telmo, "la luz de su vida" e hijo de Bertoldo, con quien el camino tampoco ha sido fácil. La actriz ha hablado públicamente de la difícil situación de custodia que han atravesado durante años, que le impidió ver a su nieto y que la actriz ha calificado como un "infierno".

Es por eso, que la catalana aprovechó la conversación con Cruz Sánchez de Lara para denunciar por primera vez el problema de la custodia de Telmo. "No puedes dejar a un hijo solo con un progenitor. No le puedes quitar sus dos pilares, porque se cae. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un pequeño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna", denuncia.

Es la primera vez que habla públicamente del asunto: "Aquí se juzga y se reparte mal. Yo llevo 12 años con este tema. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido Telmo". Y tras ese desahogo, aparece la sonrisa amplia que la define. "Es el regalo que me ha dado la vida, la persona que me mantiene con energía".