Tamara Gorro desvela todos los secretos de su espectacular look en la fiesta del X Aniversario de El Español

Los ecos de la gran fiesta del X Aniversario de EL ESPAÑOL aún resuenan en la memoria de los invitados. Fue una gran noche donde las palabras... y la moda se convirtieron en hilo conductor de un mensaje claro: "El periodismo del futuro".

Y para plasmarlo sobre la alfombra roja, el dress code marcado era Future Chic, un concepto que Tamara Gorro entendió a la perfección luciendo uno de los mejores looks de la noche.

Sobre la red carpet del Palacio de Cibeles de Madrid, donde tuvo lugar el evento, la empresaria y colaboradora de televisión estrenó un increíble corsé metalizado y un original bolso que se ajustaban perfectamente a la tendencia.

Además de plasmar su manera de ver el estilo requerido, ponía en el primer plano del foco mediático a las dos firmas emergentes de Barcelona que están detrás de los diseños: Bibian Blue y Papi y Mami.

La primera es muy conocida en ámbitos alternativos y creativos por sus elaborados corpiños de aires retro, burlesque y vintage; sus vestidos de fiesta y novia; sus prendas hechas a medida y una estética que mezcla lo clásico con lo moderno, con mucha atención al detalle y un toque muy teatral o artístico.

Tamara posa en el Palacio de Cibeles con su corsé de Bibian Blue y el bolso de Papi y Mami. Davit Ruiz

La segunda, autora del accesorio, mezcla diseño, tecnología avanzada e impresión en tres dimensiones. Además, apuestan por la producción local y lo sostenible, ya que trabajan bajo demanda y en tiradas limitadas.

Fue una velada mágica que Tamara Gorro preparó a conciencia. En esta entrevista, la protagonista nos desvela en primera persona todos los secretos de su estilismo, desde el proceso de elección a las anécdotas, y comparte su reflexión sobre el momento actual que vive España en el plano de la comunicación…

Por supuesto, también nos felicita por la segunda edición del Bookazine de Magas.

Bordaste el Future Chic… ¿Cómo preparaste el look?

Bueno, no soy una experta en moda, pero me encantó el concepto. Reconozco que estaba bastante nerviosa, y se lo dije a Cruz —habla de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL—.

Quería ir bien, pero sin pasarme ni quedarme corta. Así que iba mirando piezas y se las iba mandando. A ella le gustaban todas y me decía: "Tamara, es future chic, tranquila, lúcete".

Lo fui buscando yo misma, como siempre me gusta hacer, mirando propuestas en Pinterest y cosas así. Primero contemplé un mono metálico con perlas y me fui viniendo arriba. Busqué por la palabra galáctico y lo deseché, no quería parecer la Lady Gaga de España.

Fue entonces cuando vi la idea del corsé y se lo trasladé a mi equipo. Dimos con el showroom Marc Juan Comunicación, que es maravilloso, y me mandó la pieza de Bibian Blue. Pero, ¿te cuento algo? La que visteis no está completa.

¿Cómo es eso?

La original llevaba cuello y hombreras y estuve hasta el último momento pensando si llevaba esa pieza o se la quitaba. Al final opté por lo segundo porque no quería pasarme. Pero sí le di todo el protagonismo al corpiño con una parte de abajo totalmente neutra: un pantalón negro. Otro toque fue la coleta postiza.

Y el bolso también era muy futurista, similar y de la misma firma del que llevó Emma García en la fiesta. Otro descubrimiento fashion…

Sí, y está hecho con impresión 3D. Emma y yo estuvimos a punto de coincidir también en la prenda principal del look, porque me iba a poner una parecida a la suya en dorado, pero se me veía un poco el pecho y yo todavía no he llegado a ese punto. Me encantan las transparencias que son muy moda, pero no me atrevo.

Apostando por estas dos marcas, más nicho, lo haces por la innovación y también ayudas a darlas a conocer.

Totalmente. Yo en realidad no soy nadie, pero si puedo aportar ese punto… A mí me gusta dar oportunidades a personas que están empezando o a medio camino, a las que innovan, como estas firmas. Evidentemente, también me visto en grandes diseñadores que me gustan, pero se tienen que dar a conocer estas piezas espectaculares, tanto el corsé como el bolso.

A todos nos gusta que nos apoyen en nuestros inicios. Yo, en mi contenido para redes, llevo prendas de 15, de 20 euros… No me importa, no siempre tienes que ir con una gran etiqueta detrás. Son pequeños comercios que me hacen un favor cediéndome la ropa y yo se lo devuelvo, porque a lo mejor venden siete vestidos. Nos ayudamos.

En este caso, ¿qué feedback has tenido de los creadores del look para el X Aniversario de EL ESPAÑOL?

El showroom nos ha hecho llegar un audio llorando de la emoción. Es muy gratificante.

Hablemos ahora de la celebración, ¿cómo viviste el evento y qué te parecieron los mensajes de Pedro J. Ramírez?

Yo era seguidora del periódico desde antes de entablar amistad con Cruz Sánchez de Lara. No soy periodista, pero llevo 17 años en el mundo de la comunicación y a mí me gusta la libertad de expresión y la verdad, que no se nos oculte nada, porque cuando no estaba en el medio era una ignorante y creía sólo lo que leía.

Me quedo con el mensaje de Pedro J. Ramírez en el evento de que van a seguir siendo libres pese a todo. También me gustaría destacar la parte de detrás del diario, como hago con mis empresas.

Está formado por un gran equipo de profesionales y sin ellos que son los que buscan, los que informan, no tiraría para adelante. No es la ideología particular de Pedro ni de Cruz, es el conjunto de personas que lo forman.

Y hablando de libertad, tú, como creadora de contenido y colaboradora televisiva, ¿sientes que puedes opinar sin cortapisas?

No, no me siento libre, sino cohibida y censurada en cierto modo. Voy a ser muy sincera, el problema no es la gente que te comenta si le parece bonito o feo el corsé, siempre que haya respeto.

Me refiero más a los problemas que puedas tener por compartir tus ideas. A buen entendedor… Yo nunca he tenido filtros, pero ha llegado un punto que no se puede decir lo que uno piensa.

Quiero seguir trabajando para que a mi familia no le falta de nada y no quiero verme envuelta en problemas por ciertos estamentos de poder. Tengo muy buena relación con gente de todos los ámbitos profesionales, pero no soy libre.

La empresaria posa durante la fiesta de EL ESPAÑOL. Davit Ruiz

Al final los creadores de contenido os habéis convertido en creadores de opinión también, así que os movéis en un terreno pantanoso…

Es complicado. La Ley Influencer a mí me cataloga como un medio de comunicación, pero EL ESPAÑOL no es Tamara Gorro en redes sociales, sino un medio especializado. Yo no me dedico a eso.

Está claro que no se puede incitar al odio o hacer según qué materiales que puedan afectar a menores, pero que no pueda dar mi opinión…

Pues recogiendo el guante… ¿Puedes darnos tu opinión sobre el Bookazine de Magas que se presentó en la fiesta del aniversario?

Eso es ya punto y aparte… Se nota mucho cuando hay un gran trabajo detrás. La calidad, el contenido, las fotos… y esas grandes mujeres que aparecen en sus páginas y de las que podemos aprender. Y no sólo personajes públicos, también personas anónimas como las bomberas…

Además, habéis apostado por el papel y el Bookazine es algo precioso. ¡Yo lo tengo puesto de decoración en mi casa! Y en la oficina también para cuando vienen clientes, porque me gustan estos formatos.