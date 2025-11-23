Cruz Sánchez de Lara recibe el Premio UU Comunicación Innovadora en un homenaje al emprendimiento en femenino

Hoy, viernes 21 de noviembre, Madrid ha celebrado una década de inspiración. 10 años de mujeres que han convertido las ideas en futuro, los desafíos en impulso y la innovación en una forma de estar en el mundo.

La X edición de los Premios UUPRIZE 2025, que entrega la W Startup Community, se ha desarrollado en la Real Academia de Ingeniería para rendir homenaje a ese talento femenino que, silenciado durante demasiado tiempo, en la actualidad marca el pulso del emprendimiento nacional e inspira a jóvenes y niñas a seguir pavimentando el camino.

Entre las galardonadas, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas, Mascotario y Destinos, que ha recibido su distinción en la categoría de Comunicación Innovadora de la mano de Luis María Ansón, miembro de la Real Academia Española.

La cita, en la calle de don Pedro, ha sido el perfecto aperitivo previo al fin de semana. El acto ha sido un punto de encuentro donde emprendedoras, instituciones, inversoras y líderes del ecosistema innovador han hecho acto de presencia para conmemorar a las reconocidas, pero también para seguir creando de forma conjunta y tendiendo puentes.

Y es que este encuentro va más allá del acto en sí de la entrega, supone la confirmación de que el mapa del emprendimiento en España está cambiando, y lo está haciendo con nombre de mujer.

En los últimos años, las iniciativas femeninas han logrado que la presencia de startups fundadas por ellas haya crecido del 6% en 2022 al 10% en 2024. Un aumento sostenido que refleja una evolución clara: estos perfiles ya no solo ocupan el espacio, lo definen.

Lideran equipos, imaginan soluciones y se abren camino en sectores tradicionalmente dominados por voces masculinas. Andalucía, Madrid y Cataluña concentran el 72% de estos proyectos, dibujando tres polos de energía creativa que impulsan una nueva forma de dirigir.

En esta edición se han entregado 15 galardones que reconocen la excelencia de iniciativas lideradas por mujeres. Proyectos que destacan por su visión, su impacto y su capacidad de redefinir lo posible.

Premio UU ODS 17 Liderazgo Innovador Space | Michela Muñoz Fernández - Program Executive NASA programa Mars Sample Return

| Michela Muñoz Fernández - Program Executive NASA programa Mars Sample Return Premio UU ODS Intraemprendimiento Internacional | Almudena Justo - Directora del Fujitsu International Quantum Center



| Almudena Justo - Directora del Fujitsu International Quantum Center Premio UU Intraemprendedora | Victoria Gómez – AI Leader IBM Spain, Portugal, Greece & Israel



Victoria Gómez – AI Leader IBM Spain, Portugal, Greece & Israel Premio UUPRIZE ODS 13 Sostenibilidad | Silvia Tomillo – CEO AGMGLOBAL (Agrimetricsglobal.sl)

| Silvia Tomillo – CEO AGMGLOBAL (Agrimetricsglobal.sl) Premio UU ODS 14 Sostenibilidad y Energía | Caterina Coll Lozano - Fundadora y CEO PERSEO BIOTECHNOLOGY

| Caterina Coll Lozano - Fundadora y CEO PERSEO BIOTECHNOLOGY Premio UU ODS 3 Salud, Bienestar y FoodTech | Lucía González - Cofundadora de Nexyra



| Lucía González - Cofundadora de Nexyra Premio UU ODS 4 Educación y Juegos | Elena Ibáñez – Proyecto de Ética e IA Fundación Hermes – Fundadora Singularity



| Elena Ibáñez – Proyecto de Ética e IA Fundación Hermes – Fundadora Singularity Premio UU ODS 3, 5 Salud e Igualdad | Clelia Morales y Blanca Fernández – Fundadoras OLIRA CARE



Clelia Morales y Blanca Fernández – Fundadoras OLIRA CARE Premio UU ODS 16, 17 Justicia y Alianzas - Buena Gobernanza | Andreea Mara Luncan – CircularScore

| Andreea Mara Luncan – CircularScore Premio UU ODS Ciberseguridad y Defensa | Carlota Escolano (CEO) - Ciberin Foresight

| Carlota Escolano (CEO) - Ciberin Foresight Premio UU ODS 9 Quantum Computing | Pilar Troncoso – Fundadora Qcentroid



| Pilar Troncoso – Fundadora Qcentroid Premio UU Innovación y Juventud Inversiones | Cristina Diezma – M&A Energy Sector REPSOL



| Cristina Diezma – M&A Energy Sector REPSOL Premio UU Liderazgo Innovador en Deporte | Theresa Zabell – Doble medallista olímpica - Fundadora de ECOMAR



| Theresa Zabell – Doble medallista olímpica - Fundadora de ECOMAR Premio UU Comunicación Innovadora | Cruz Sánchez de Lara – Abogada y activista por los derechos humanos y sostenibilidad

| Cruz Sánchez de Lara – Abogada y activista por los derechos humanos y sostenibilidad Premio UU Institución Apoyo Emprendimiento Femenino | Jaime Domínguez Abascal. Lo recoge Dña. María Vallet-Regí Vicepresidenta RAING

Los premios cuentan con el apoyo de la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia de Medicina, dos instituciones que avalan el potencial transformador del talento femenino dentro de la innovación, la ciencia y el liderazgo social.

Pero UUPRIZE es más que este evento en sí. Es una invitación a conectar. A tejer alianzas entre emprendedoras, inversoras y agentes del ecosistema. La aspiración es clara: que cada una de las premiadas tenga en este encuentro una red de apoyo que impulse la magnitud de su proyecto, que amplifique su voz y que abra puertas a nuevas oportunidades.

En el centro de todo está W Startup Community, una asociación sin ánimo de lucro que se ha convertido en un referente mundial del entrepreneurship femenino.

Más de 3.000 mujeres forman parte de esta red global construida desde España, cuyo funcionamiento se basa en un valor fundamental, a veces escaso, y profundamente transformador: la generosidad. Líderes que donan su tiempo para acompañar a otras, compartir experiencias, enseñar lo que saben y sostener lo que nace.

Su misión es ambiciosa y necesaria: reducir la brecha digital de género, ofrecer formación certificada mediante tokens y dar visibilidad a historias reales de aquellas que están impactando positivamente en su entorno. Vidas y hazañas que merecen ser contadas, escuchadas y replicadas.

W Startup Community también trabaja para construir un espacio donde se hable sin miedo de los obstáculos que han acompañado a muchas de estas personas a lo largo de su trayectoria emprendedora. En muchas ocasiones esta experiencia profesional se presenta como un camino de rosas y no suele ser así, aunque resulte muy gratificante.

Las conversaciones que se generan también abordan los desafíos del ámbito digital y se busca originar impacto social, impulsar el diálogo entre academia, investigación, instituciones, corporaciones y consejos de administración, a la par que situar a la mujer en el centro de ese diálogo tecnológico.

La X edición de los Premios UUPRIZE 2025 no solo ha celebrado las iniciativas galardonadas, sino la visión de las mismas. La de un futuro donde el talento femenino no necesita de justificaciones. Ahora ellas no piden el espacio, lo crean.