Mira Nair, la madre del nuevo alcalde de Nueva York: una premiada directora que llevó el cine indio a los Oscar

El nuevo alcalde de Nueva York ha roto barreras importantes: es el más joven desde 1982 y el primer musulmán en ostentar el cargo. El entorno íntimo de un político también es clave en su perfil, especialmente para gran parte de la tradicional sociedad americana, y también aquí Zohran Mamdani marca la diferencia. Conocemos a su esposa, la ilustradora Rama Duwaji, pero la mujer más famosa de su familia es, sin duda, su madre: Mira Nair.

Nacida el 15 de octubre de 1957 en India, es una de las directoras de cine más reconocidas de su país de origen, con premios importantes como el León de Oro de Venecia por La boda del monzón (2001) y la Cámara de oro de Cannes por su primer trabajo, Salaam Bombay! (1988). Este filme la llevó además a ser candidata a los Óscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

Más allá de Bollywood, el trabajo de Mira es independiente, de gran calado social y político. El racismo, los matrimonios concertados, los problemas de la migración y los conflictos religiosos y de clase son el hilo conductor de muchos de sus proyectos en la gran pantalla.

Mira Nair, en 2012 junto a Kate Hudson, Liv Shreiber y Riz Ahmed. Gtres

Ha trabajado con grandes nombres en sus cintas: Denzel Washington en Mississippi Masala; Hillary Swank y Richard Gere en Amelia, sobre la vida de la aviadora Amelia Earhart; o Kate Hudson, en El fundamentalista reticente.

Sin duda, su activismo y sus valores están muy presentes en la vida y en la carrera política de Zohran Mamdani, hijo de su segundo matrimonio con Mahmood Mamdani, académico y profesor en Columbia. Mira estudió Sociología en la Universidad de Delhi (India) y luego emigró a Estados Unidos, donde cursó Imagen y Sonido en Harvard.

Es fiel a sus raíces y suele vestir el tradicional sari y el bindi, ese punto rojo que en la cultura india simboliza la energía espiritual y también el estado de mujer casada. Reparte su tiempo entre la ciudad de los rascacielos y Kampala (Uganda), tierra natal de su esposo y lugar donde nació su único hijo, ahora edil de Nueva York.

En ambos países desarrolla su labor como activista en la defensa de los derechos humanos, la protección de la infancia y el empoderamiento de quienes no tienen tantas oportunidades. En 1988 fundó Salaam Baalak Trust para ayudar a niños de la calle en India y en 2005 el Maisha Film Lab, destinado a formar cineastas de África Oriental.

Su posicionamiento político es firme y los expresa sin cortapisas, algo que sin duda ha heredado Zohran. Si el alcalde ha hablado con dureza del "genocidio" en Gaza, mucho antes su madre ya se negó a participar en un festival de cine israelí y prometió no pisar ese país mientras que el "apartheid" que sufren los palestinos no haya desaparecido.

A Mira Nair le interesa contar historias y no tanto el cine comercial. De hecho, rechazó dirigir Harry Potter y la Orden del Fénix, un gran taquillazo de cine, porque prefirió encarar otro proyecto, El buen hombre, basada en el libro homónimo de Jhumpa Lahiri, que narra la historia de una pareja india que emigra desde Calcuta a Nueva York con el desafío que eso supone.

Utiliza el arte y la cámara para mostrar su visión del mundo, remover conciencias y cambiar en la medida de lo posible la realidad. Su papel como madre y como cineasta ha marcado no sólo el carácter del alcalde de Nueva York, también su ideario político. Un hijo de inmigrantes que lidera una de las ciudades más importantes de Estados Unidos para transformar la corriente antiextranjeros liderada por Donald Trump desde la Casa Blanca.

Todo esto se reflejó en un documental que se emitió el pasado 10 de noviembre titulado Zohran Mamdani y Mira Nair: entre mundos, entre luces. En muchas entrevistas y durante su campaña, el alcalde de Nueva York ha destacado los valores que le ha transmitido su madre.

En una reciente entrevista con el Hindustan Times, Mira aseguró: "Creo que puede participar activamente en el mundo para generar un cambio. Le interesa muchísimo”. También reflexionó sobre su origen multicultural: "Nació en Uganda y se crio entre India y Estados Unidos. Se siente como en casa en muchos lugares. Se considera ugandés e indio a la vez. Es un chico muy inteligente. En casa sólo hablamos hindi”.

Y mientras el nuevo hombre fuerte de Nueva York comienza su mandato, Mira Nair sigue apoyándole y construyendo un nuevo mundo a través del arte que, según sus propias palabras, "sirve para hablar a la gente". Ella y su nuera, la ilustradora de origen iraní Rama Duwaji, son las mujeres inspiradoras que le acompañan.