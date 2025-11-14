Sólo 3 de cada 10 fuentes en los informativos son mujeres: "La televisión sigue dando la palabra sobre todo a ellos"

Desde que los informativos llegaran a España en 1956, estos han servido como reflejo y agente moldeador de la sociedad española. Han acompañado al país en algunos de los momentos más relevantes de su historia moderna, desde la llegada de la Transición y su amenaza con el 23-F hasta el gol de Andrés Iniesta que dio la victoria a La Roja en el histórico mundial de 2010.

Las cámaras de los reporteros también han plasmado la realidad de millones de personas anónimas, siendo estos, en muchas ocasiones, los primeros en personarse en escenarios marcados por el drama como la dana que asoló Valencia en 2024 o los incendios forestales que este año han calcinado más de 390.000 hectáreas en todo el territorio nacional.

Hay una frase que se repite con frecuencia en las facultades de Periodismo y es la de que un comunicador vale lo que valen sus fuentes. Los testimonios, además de ser la base que da sentido y autoridad a cualquier noticia, tienen un rol clave: reflejan los problemas, los hábitos y las desigualdades estructurales que persisten en la ciudadanía, entre ellas, la de género.

Sobre esta última arroja luz precisamente el último estudio Mujeres en las noticias publicado en octubre desde el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión. Elaborado por siete investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), traza una radiografía de la presencia de la mujer en las noticias entre 2018 y 2024.

El informe distingue entre varias capas. Por un lado, las personas que aparecen mencionadas en las noticias. Por otro, las voces que salen a cámara con una declaración propia. Ahí es donde se hace más visible el sesgo. "Lo que más llama la atención son las fuentes, quién tiene realmente la palabra", subraya Rubén Fernández-Costa, uno de sus coautores.

La cantante Rosalía durante el 'photocall' previo a la entrega de Los 40 Music Awards Santander 2025. Jorge Gil Europa Press

Tras analizar más de 10.000 piezas de más de 200 informativos de las cinco cadenas españolas que lideran la parrilla —TVE1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta—, el estudio concluye que la representación de ellas en los noticieros sigue siendo "significativamente inferior" a la de los varones, pese a que la población es mayoritariamente femenina.

24,4 millones de mujeres y a 23,4 millones de hombres conforman la sociedad, pero en las noticias "vemos un desequilibrio muy claro" que no lo refleja, afirma Fernández-Costa. "En el análisis cuantitativo, detectamos que apenas algo más de 3 de cada 10 fuentes a las que se entrevista en las coberturas eran mujeres", detalla el periodista y profesor de la UCM.

Mientras buena parte de la investigación en comunicación va desplazándose a las plataformas digitales, el Observatorio insiste en mirar a la televisión lineal. Los datos respaldan esa insistencia: según el Eurobarómetro publicado en octubre, el 73% de los españoles, a la hora de informarse, elige hacerlo en medios tradicionales como esta, la radio o la prensa.

Esta, a su vez, es la preferida por los mayores de 25 años. El CIS confirma que sigue siendo la principal fuente informativa del país y la que mayor confianza genera, sobre todo en situaciones de crisis y otras noticias de gran relevancia. "Cuando sucede algo verdaderamente importante, no acudimos únicamente a las redes", expresa Fernández-Costa.

"Incluso entre los jóvenes de 15 a 24, el 50% se informa a través de la tele o mediante sus repeticiones en internet", añade el experto, de ahí la necesidad que él y sus compañeros encontraron de medir quién habla, de quién se habla y en qué contexto para evaluar la calidad de las noticias actuales y si estas responden o no a lo que se espera de una sociedad democrática.

Quién tiene la palabra

El grupo investigador observó que la media de declaraciones a cámara femeninas era entre 2018 y 2023 del 36,8%, muy por debajo de la presencia masculina, que alcanza el 63,2%. En la práctica, este reparto supone que haya una mujer por cada tres varones hablando cada vez que se abre micrófono en los telediarios de mayor audiencia.

Cuando se mira "de quién se habla", el mapa tampoco juega a favor de la igualdad. De las 10 personas sobre las que más se informó en los telediarios españoles en esos años, siete fueron hombres y tres mujeres. En la lista de nombres femeninos más recurrentes aparecen principalmente políticas y figuras asociadas a grandes polémicas o casos judiciales.

La Reina Letizia habla con una afectada por la dana en Paiporta, el 3 de noviembre de 2024. Carlos Luján Europa Press

Así, el informe destaca nombres como los de Cristina Cifuentes, Diana Quer, Theresa May, Isabel Díaz Ayuso, Inés Arrimadas, Susana Díaz, Dolores Delgado, Ada Colau o Irene Montero. "Eso nos lleva a una reflexión más general sobre a quién se le concede relevancia informativa", apunta Fernández-Costa.

En muchos casos, explica, las mujeres aparecen ligadas a "nombramientos cuestionables, dimisiones, grandes escándalos, etcétera". Es decir, su entrada en la agenda suele producirse a partir del conflicto, la caída o la sospecha. Sólo dos nombres escapan parcialmente a ese marco: la reina Letizia y Rosalía.

Ambas son, además, las mujeres mejor valoradas por los informativos dentro del periodo analizado. La cantante encabeza la lista con una nota media de 4,44 sobre 5 en el tratamiento que recibe, seguida de la consorte, con un 3,5. La lista también incluye a una figura internacional, la ex primera ministra del Reino Unido Theresa May, que suspende con un 2,39, según el informe.

El contraste es nítido: las mujeres con mejor imagen mediática en los informativos suelen pertenecer al ámbito cultural o institucional, no al terreno de la política o la gestión.

Más asociadas a la tragedia

El Observatorio dedica un apartado específico a la categoría temática mujer dentro de las noticias de sociedad. Además de medir cuántas piezas se catalogan así, también valora qué tono tienen. La conclusión es clara: esta categoría presenta una valoración media de 2,19 sobre 5, es decir, se sitúa en un marco predominantemente negativo o crítico.

Las noticias sobre mujeres se colocan muy cerca de categorías como catástrofes, accidentes, crímenes y delitos. En otras palabras, su presencia se construye con frecuencia desde el daño o la tragedia. Muchas de las piezas en esa temática se vinculan a casos de alto impacto emocional, como agresiones, asesinatos u otros sucesos de alto impacto emocional.

Términos que se repiten una y otra vez en torno a los relatos protagonizados por ellas. Los investigadores aluden a un "encuadre informativo de negatividad" que acerca las historias sobre mujeres al imaginario de la sección de sucesos, lo que puede provocar una doble victimización, pues en muchas ocasiones se pone el foco más en ellas que en el agresor.

Una mujer fotografiada por los medios mientras refresca el terreno para que no se reproduzca el fuego tras los incendios de agosto en Ourense, a 21 de agosto de 2025. Carlos Castro Europa Press

La profesora Elvira Calvo, coautora del estudio, subraya que las valoraciones "suelen ser negativas porque se las relaciona con víctimas de violencia sexual, familiar y profesional". A su juicio, los datos "vienen a demostrar que los informativos son aún el reflejo de una sociedad patriarcal, donde el hombre ocupa más puestos de responsabilidad".

Pero añade una advertencia: esa realidad no puede servir de coartada para seguir dándoles menos voz. "Que haya más varones en los puestos de poder no debería ser una excusa para no hablar de políticas, juezas, empresarias, banqueras, militares, jugadoras de fútbol, cirujanas, policías o bomberas", reivindica.

Detrás de estos sesgos hay también un modelo de informativo que, a juicio de los expertos de la UCM, favorece la simplificación. La duración media de las piezas en los telediarios analizados ronda los 48 segundos. El formato dominante son las colas: vídeos breves con voz en off sin apenas espacio para que aparezcan testimonios o contexto.

Los investigadores recuerdan que sólo el 47% de las noticias incorpora fuentes identificadas. La velocidad, combinada con la presión de la actualidad y el infoentretenimiento, empuja a recurrir una y otra vez a las mismas voces de siempre. En ese sistema, quienes partían ya de una posición de menor visibilidad quedan aún más relegadas.

Fernández-Costa insiste en que el objetivo no es tanto señalar con el dedo como promover una reflexión en la sociedad: "Queremos una sociedad democrática y diversa, pero la información influye directamente en eso: por un lado, está su tratamiento; por otro, que sea plural. Lo interesante de este estudio es que no es subjetivo; los datos están ahí".

No es sólo España

El estudio de la UCM no es el único que retrata los sesgos en las coberturas. Ya en 2023, LLYC lanzó uno de los informes más ambiciosos al respecto, analizando 14 millones de noticias publicadas un año antes con mención explícita al género en los 12 países en los que la consultora tiene presencia, de España a Estados Unidos, pasando por Portugal, Panamá o México.

Sus datos confirman lo que ya se constata desde Madrid: ellas siguen siendo más anónimas en los titulares, en muchas ocasiones asociadas a conceptos como la familia de manera cosificadora. La investigación también revela que el referente de mujer que reflejan los medios es uno de éxito y excepcionalidad.

El estudio revela un hallazgo curioso: en esos 12 países, los medios tienden a resaltar los aciertos de las políticas y a suavizar sus errores frente a los de sus homólogos masculinos. Una mirada benevolente que, lejos de favorecerlas, podría agravar fenómenos como el síndrome de la impostora o el burnout entre las que aspiran a tener una mayor exposición.

¿Una cuestión de modelo?

La tendencia, en cualquier caso, no es estática. Poco a poco, el tratamiento empieza a mostrar matices más equilibrados, gracias a la aparición de corresponsalías y periodistas especializados en género. Este enfoque va a permitir visibilizar a mujeres en ámbitos más allá de la tragedia o el escándalo y contextualizar sus intervenciones con mayor profundidad.

El empujón normativo también ayuda. Desde su aprobación por el Congreso en mayo de 2022, la Ley General de Comunicación Audiovisual incluye un mandato explícito: los prestadores de servicios audiovisuales tienen la obligación de transmitir una "imagen igualitaria", reza el texto en el Boletín Oficial del Estado, entre hombres y mujeres.

Sede de la CNMC en la calle Alcalá, 47 (Madrid). Europa Press

Aunque el proceso para garantizarlo aún está en implementación, la encargada de vigilar que estos objetivos se cumplan es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que coordinará informes anuales —realizados por una consultora— para asegurar que los tiempos de palabra y otros criterios de representación son equitativos.

El organismo, además, tiene potestad sancionadora. Según la reciente normativa, la emisión de contenidos que explícitamente favorezcan la desigualdad suponen una infracción muy grave que puede sancionarse con multas de 60.000 a 1,5 millones de euros, dependiendo de los ingresos de las empresas.

Entre el control desde las administraciones y el auge de estudios realizados desde el mundo académico, los medios atraviesan un proceso de cambio. Las fórmulas mixtas de presentadores, aunque se valoran positivamente, no solventan todo: en los próximos años, cada vez se pondrá más el foco en quiénes cuentan las historias, qué expertos opinan y cuál es su peso en la agenda.