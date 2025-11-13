Las mujeres que lideran el cambio en DHL Express: el talento silencioso tras cada paquete entregado a tiempo

Ana Cristina Escobar y Leticia Gallego son el reflejo de la superación y del espíritu que la propia compañía infunde y busca en sus profesionales.

Hay lugares que no sólo conectan destinos, sino que aceleran el pulso de un país. Con una inversión de 80 millones de euros, DHL Express inauguró el pasado mes de septiembre su nuevo Hub internacional en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Este enclave eleva a la Ciudad Condal al rango de nodo estratégico global para el transporte urgente de mercancías.

El espacio —más que una infraestructura es un punto de encuentro entre precisión y movimiento— multiplica por siete la capacidad de clasificación del antiguo centro operativo.

España se consolida así como puente logístico entre Europa, América y África, fortaleciendo la competitividad de las empresas, especialmente PYMES, que encuentran en la compañía una aliada esencial para el comercio internacional.

Sobre una parcela de 29.000 m², el espacio se despliega con 10.000 m² dedicados a operaciones; 7.000 m² de entreplanta; y 3.000 m² de oficinas. En su interior, la tecnología marca el ritmo: sistemas automatizados capaces de clasificar más de 20.000 piezas por hora definen una nueva dimensión de la eficiencia operativa.

Pero el valor del centro no reside únicamente en la ingeniería. Su fuerza está también en la red que teje: una combinación de rutas aéreas y terrestres que extiende su latido logístico a toda la región. Desde aquí, los envíos despegan hacia el mundo con la misma precisión con la que aterrizan las ideas.

Entre quienes dan vida a esta coreografía de coordenadas se encuentran Ana Cristina Escobar, mánager de Operaciones, y Leticia Gallego, responsable de Seguridad de Operaciones de Carga Aérea.

A la izquierda, Ana Cristina Escobar, y a la derecha, Leticia Gallego. Cedidas

Ellas representan el talento silencioso detrás de cada paquete entregado a tiempo. Su trabajo —desde la supervisión de rutas en el área metropolitana hasta la gestión de la seguridad en los procesos de carga— es la expresión más humana de una infraestructura que combina técnica, compromiso y vocación de excelencia.

Trayectorias impecables

A pesar de que ninguna decisión es determinante y que nadie se define sólo por un paso de su camino, es cierto que algunos son capaces de dejar huella. Eso es lo que ha sucedido en el caso de estos dos perfiles femeninos que, poco a poco, han forjado su historia para con la compañía.

La de Leticia con DHL comenzó en 2015, aunque considera que las puertas hacia su progreso se abrieron mucho antes. En concreto, cuando apostó por formarse en comercio internacional gracias a una oportunidad que le brindó el Servicio de Ocupación de Cataluña.

"Considero que fue el punto de partida que me hizo acceder al mundo del transporte aéreo internacional, una rama tan apasionante como especializada. Desde entonces, he tenido la suerte de crecer profesionalmente en un entorno dinámico, global y lleno de retos, donde cada día se aprende algo nuevo", declara para esta publicación.

En el caso de Ana Cristina Escobar, su vinculación con la empresa comenzó en 2002. Entonces sus tareas eran de repesado en una operación masiva. Pero mucho ha cambiado todo desde aquellos inicios. Ahora ocupa el rol de mánager de operaciones.

"A lo largo de mi trayectoria he tenido la fortuna de rodearme de excelentes profesionales que me han enseñado todo lo que sé. Aunque reconozco que aún tengo mucho por aprender, este viaje ha sido profundamente enriquecedor. Cada etapa me ha mantenido motivada, con ganas de seguir aprendiendo y de asumir nuevos retos", comenta.

"Mirando atrás, me siento orgullosa de mi recorrido y agradecida de formar parte de una empresa que me ha permitido desarrollarme tanto a nivel profesional como personal", señala. Esto último es algo fundamental, sobre todo cuando a día de hoy una de las grandes aspiraciones laborales es entroncar las propias de este aspecto con las de la vida privada.

Prueba del buen hacer de Escobar es que en 2021 le concedieron la distinción de Empleada del Año. "Fue un gran honor que atribuyo al esfuerzo colectivo de nuestro equipo", comenta de forma generosa, como buena líder. "Durante ese año, logramos un nivel de servicio excepcional, trabajando con clientes de gran relevancia y llevando a cabo lanzamientos altamente promocionados", detalla.

La mánager de Operaciones en una foto junto a uno de los vehículos de reparto de la empresa. Cedida

"Este éxito fue el resultado del compromiso y la efectividad de todo el staff de rutas, lo que tuvo un impacto positivo en nuestra reputación y desempeño a nivel interno", apostilla una vez más admirando a su entorno profesional.

Y tras el progreso de ambas, a lo largo de los años, queda preguntarse cuál ha sido la fórmula que las ha llevado hasta la posición en la que se encuentran ahora. No obstante, aquí hay poco de magia y mucho de esfuerzo.

En el caso de Leticia, ella menciona una "combinación de ingredientes clave". En concreto, señala la formación como fundamental, pero no olvida que es imprescindible de igual forma tener cierta actitud: "Ser una persona trabajadora, con ganas de aprender, responsable y persistente. La constancia y el compromiso diario marcan la diferencia".

Sin embargo, también alude a la popular expresión de estar en el lugar adecuado en el momento justo. En cualquier caso, "si hay algo que realmente te impulsa hacia adelante es la pasión por lo que haces".

Por su parte, Escobar comenta que su evolución profesional se ha fundamentado en "valores esenciales como el respeto y los resultados. Estos principios han guiado mis decisiones y mi forma de relacionarme con el equipo y con la compañía".

En la línea de esta última declaración, señala que para ella, para su progreso, ha sido clave la empatía y la capacidad para resolver conflictos y afrontar problemas de forma constante. Al igual que su predisposición a colaborar con sus compañeros. "Son habilidades que me han permitido adaptarme, crecer y aportar valor en cada etapa", destaca.

"Además, el compromiso con DHL Express ha sido un pilar fundamental: me ha impulsado a dar lo mejor de mí, a mantenerme alineada con los objetivos de la entidad y a seguir desarrollándome en el plano laboral y como líder", dice.

Ahora se enfrenta a un reto "apasionante". El empleo de este calificativo cobra sentido teniendo en cuenta que previamente sus tareas se destinaban al terreno administrativo y de análisis.

"Este nuevo rol que desempeño implica un aprendizaje significativo: ahora estoy inmersa en la operativa práctica del día a día, lo que implica nutrirme de forma constante y muy enriquecedora", expresa.

"La misión de asimilar todos los procesos y reconvertirlos en el nuevo Hub es un desafío que me motiva profundamente. Me impulsa a superarme, a adaptarme y a contribuir activamente en todos los aspectos", comenta de forma entusiasta.

Hablemos de liderazgo

Además de contar con trayectorias impecables en la empresa, otro de los puntos en común entre Ana Cristina Escobar y Leticia Gallego es que ambas encarnan la palabra liderazgo. No obstante, esto no es algo que se manifieste solo por su posición, sino también por su predisposición ante el día a día y su mentalidad.

La responsable de Seguridad de Operaciones de Carga Aérea determina que la mejor forma de definir cómo se enfrenta el rol que ocupa y su actitud ante la dirección de equipos es la pasión por lo que hace, lo que conlleva un compromiso constante. "Soy exigente conmigo misma, me gusta asumir desafíos y alcanzar los objetivos que se me proponen", explica.

Leticia Gallego en la instalaciones de la compañía junto a unos compañeros. Cedida

Otro punto clave que destaca es su constante curiosidad por aprender y comprender cómo funciona cada área de la empresa: "Me esfuerzo por estar siempre actualizada, por aportar valor desde el conocimiento y la colaboración. Pienso que eso, junto con el esfuerzo sostenido en el día a día, ha sido esencial para llegar a la posición que ocupo hoy".

Escobar opina que el valor fundamental que se tiene en cuenta desde DHL Express para considerar a una persona como candidata a aspirar a ciertos puestos es el respeto. "Esta premisa es la base sobre la cual construyo la confianza con los miembros de mi equipo. Creo que es crucial para alcanzar los logros necesarios que aseguren el éxito de nuestra delegación", sentencia.

La mánager de Operaciones da muestras, además, de su humildad con unas interesantes declaraciones sobre uno de sus grandes desafíos desde su puesto: "Me enfrento a liderar a mandos que tienen una amplia experiencia en la compañía y en los procesos operativos. Eso me lleva a reconocer que tengo mucho que aprender de ellos".

"Para mí es clave entender su perspectiva, apoyarme en su conocimiento y construir juntos un grupo sólido, eficaz y alineado con los valores de DHL. Liderar también significa saber escuchar, aprender y crecer junto a quienes te rodean", señala.

Igualmente, comenta que en el plano humano, dirigiendo a 140 personas, uno de los detalles más complejos ha sido el de desarrollar una "empatía genuina. En estos casos resulta imprescindible dedicar tiempo a construir relaciones sólidas y a escuchar las inquietudes de cada miembro".

"Para abordar esta implicación, he contado con la colaboración de todos los responsables, apoyándome en su experiencia y conocimientos para crear un ambiente positivo y productivo", dice haciendo alusión al entorno laboral.

Gallego destaca que a lo largo de sus 10 años en DHL ha afrontado más desafíos de los que puede casi recordar, "pero hay algunos que me han marcado en especial", resalta. En concreto, referencia uno que tuvo que afrontar cuando trabajaba como agente de carga.

"Me avisaron un domingo de que llegaba un vuelo comercial procedente de un tercer país, algo que nunca habíamos gestionado. No sabía cómo abordar el proceso de despacho aduanero y fue una situación que requirió de muchísima coordinación. Resultó un trabajo en equipo, con el apoyo de compañeros en Madrid que ya tenían experiencia sobre esto", destaca sobre esta anécdota.

Nuevas oportunidades

La llegada del nuevo Hub empresarial ha sido un soplo de aire fresco. Su inauguración supo a nueva etapa, una cargada de ilusión y superación. No obstante, ante un proyecto de tales magnitudes se presentan tantas posibilidades positivas como negativas.

Nuevo Hub en la Ciudad Condal. Cedida

Leticia Gallego asegura que durante la construcción de las instalaciones "la coordinación con organismos oficiales fue clave para gestionar permisos y accesos y garantizar que los trabajos se pudieran realizar dentro de la zona restringida del aeropuerto. Fue complejo, pero también muy enriquecedor. Demuestra la importancia de la comunicación transversal y la planificación detallada".

De este proceso, Ana Cristina Escobar menciona que ha resultado muy emocionante y que ha supuesto un desafío multifacético que han abordado de forma estratégica y colaborativa: "Esto ha sido fundamental para remodelar y adaptar la nueva instalación a los procesos automatizados que implementaremos".

Todos los cambios que se han ido introduciendo hasta llegar al momento de la inauguración han estado enfocados en la mejora de la productividad. Sin embargo, también se ha optado por fomentar un ambiente más dinámico y enriquecedor para todos, de acuerdo a las palabras de la mánager.

Para Gallego, la llegada del Hub es un caladero de oportunidades. "En cuanto a la cuestión tecnológica, supone un salto enorme respecto al anterior: hemos triplicado el espacio operativo y multiplicado por siete nuestra capacidad de procesamiento de mercancía. Por supuesto, es algo que se traduce en un crecimiento directo en todos los sentidos", confirma.

No obstante, sus miras van mucho más allá de estos significativos números: "Este crecimiento abre también nuevas puertas para las personas. Hay más posibilidades de desarrollo profesional, más roles, más retos y más lugar para que el talento interno evolucione".

Tecnología y sostenibilidad

Sin duda, con la apertura del nuevo enclave, muestra que el futuro y la innovación van de la mano. "La inauguración del nuevo Hub representa un avance significativo en estos términos. Contamos con la preinstalación completa para la electrificación de los vehículos de última milla, lo que nos permitirá ampliar nuestra flota eléctrica y así contribuir a la reducción de emisiones", menciona Ana Cristina Escobar.

"Además, la gestión del consumo energético diario se optimiza mediante la instalación de paneles solares y sistemas de regulación climática. Hemos implementado iluminación LED inteligente con programación automática y sensores de presencia para minimizar el gasto. Asimismo, estamos ampliando el uso de diésel sostenible en los vehículos de reparto", apostilla la mánager de Operaciones.

Las nuevas instalaciones en Barcelona. Cedida

Respecto a las líneas de tecnología y sostenibilidad, Leticia Gallego comenta que un ejemplo muy significado de cómo DHL se alinea con estos valores es "el uso de placas solares en la cinta de procesamiento de envíos".

En perspectiva

Y ahora, cuando parece que se le podría poner el lazo de cierre al proyecto de Hub, todo comienza de nuevo con su rodaje. Sin embargo, se trata de un buen momento para hacer una breve pausa, observar alrededor y reflexionar, en el plano personal y en el profesional.

La responsable de Seguridad de Operaciones de Carga Aérea dice que a su yo que comenzó en la compañía de 2015 le diría que confiase en sí misma. "Que, aunque al principio se sintiera insegura y no supiera si este empleo sería definitivo, cada paso que ha dado ha valido la pena", comenta.

"Después de diez años enfrentando imprevistos, aprendiendo cada día y rodeada de un equipo excepcional, ha crecido profesionalmente. Hoy puede sentirse orgullosa de todo lo que ha logrado. Está en el lugar correcto, haciendo lo que le apasiona, y formando parte de algo grande", dice con la misma ilusión de entonces.



Ana Cristina Escobar explica que durante su trayectoria en la empresa, su mayor aprendizaje ha sido "comprender la importancia de la mejora continua. Este concepto ha resultado fundamental en mi desarrollo profesional, ya que he entendido que siempre hay espacio para mejorar en todos los aspectos de nuestro trabajo".

¿Y la mánager de Operaciones?, ¿tiene algo que cambiaría si empezara de nuevo? "Quizás dedicaría más tiempo a profundizar en ciertos aspectos operativos desde el principio por el valor que aporta tener una visión más completa desde el inicio. Aun así, creo firmemente en el descubrimiento constante y estoy comprometida con seguir formándome para poder contribuir siempre un poco más", responde.

La apertura de este nuevo Hub no solo supone un paso más para DHL, sino para todos los trabajadores que hacen que la empresa siga creciendo y que demuestran que el liderazgo va mucho más allá de lo que se cierra en los despachos y que, sobre todo, las mujeres también se encuentran en los centros de toma de decisiones. Cada vez más.