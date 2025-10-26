Esmeralda Delgado, directora de talento de Gravitta: "Esta es la era de la verdad. Si no te creen, no te compran"

"La única forma en que un ser humano puede intentar influir adecuadamente en otro es animándolo a pensar por sí mismo, en lugar de esforzarse por inculcarle opiniones preconcebidas en su cabeza". Con esta frase del filósofo y matemático Bertrand Russell da comienzo un nuevo episodio de Arréglate que nos vamos.

Este capítulo tiene como protagonista a una persona muy especial, que con su labor va a cambiar las reglas del juego en la comunicación. Ella es Esmeralda Delgado, directora de Talento de Gravitta, una nueva empresa de desarrollo de talento nacida, según sus propias palabras, de "tres mujeres muy potentes".

Ellas son Cruz Sánchez de Lara, conductora de este espacio y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Marta Manzano, CEO de Tesseo; y Patricia Marco, directiva de televisión con una amplísima experiencia. Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y copresentadora del pódcast, introduce el tema preguntando directamente de qué se trata esta iniciativa para entrar en materia.

Esmeralda Delgado, junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

La invitada toma la palabra: "Es una empresa diferente, porque lo que hacemos es desarrollar el talento de cada una de las personas que están con nosotros, ya sean perfiles muy conocidos, profesionales influyentes o incluso CEOs de empresas". El paradigma del mundo de la comunicación está cambiando y hay que mirar al futuro.

La base sobre la que se sustenta es clara. "Estamos en la era de la verdad. El espectador, tanto en televisión como en redes o en cualquier formato, no admite artificios. Antes se compraba espectáculo, ahora si no te creen, no te compran", dice Esmeralda. Hay que potenciar la autenticidad y eso es lo que define la manera en la que esta iniciativa pionera trabaja.

"No queremos a nadie que busque algo rápido o efímero, sino gente que proyecte hacer una carrera larga, que sepa qué quiere hacer y para qué sirve", explica. Y para esto es clave conocer las propias posibilidades de uno mismo, trabajar el ego y el autoconocimiento: "A veces lo digo así de claro: tienes que saber qué quieres hacer, pero también para qué sirves".

El objetivo es ahondar en la marca personal coherente, tanto de perfiles mediáticos como para profesionales ajenos al sector del entretenimiento. "Cada vez hay más médicos, abogados o arquitectos que comunican en redes, y eso es buenísimo. Divulgar conocimiento y hacerlo con rigor es esencial. Ya no vale esconderse por miedo a los prejuicios", asegura Delgado.

La directora de talento de Gravitta se sienta ante los micrófonos de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Durante la charla, Cruz Sánchez de Lara subraya cómo Gravitta pretende poner orden en un ecosistema de la influencia, que se ha vuelto algo caótico y también denostado en ocasiones. Esmeralda está de acuerdo con este aspecto.

"Antes había muchos prejuicios. Profesionales que no querían aparecer en televisión o en redes por miedo a lo que dijeran sus colegas. Hoy eso ha cambiado: comunicar ya no es frivolizar, es divulgar conocimiento" asegura.

Por eso, es fundamental trabajar en los pequeños detalles, una de las misiones de esta empresa. La expresión corporal, la voz y la naturalidad ante la cámara son cosas claves que hay que manejar para lograr el resultado veraz que se persigue. Y Esmeralda y su equipo exploran este camino no sólo para la televisión, también en los nuevos formatos digitales.

"Ahora que todos se parecen tanto, ser diferente y auténtico es lo que marca la diferencia", sentencia. Y todo ese proceso implica también saber negarse cuando llega el momento. Hay que decir no "a lo que no te representa, a lo que te aleja de ti misma. En Gravitta hay personas a las que no podemos acompañar, no porque no sean válidas, sino porque no están en el mismo camino. No rompemos la esencia de lo que somos por adaptarnos".

Para Esmeralda Delgado, trabajar tú a tú con otros es también una forma de aprendizaje continuo. "Tenemos talentos con mucha inseguridad, gente maravillosa que no sabe lo grande que es. Hay que recordárselo sin que caigan en el exceso. El ego y la inseguridad van de la mano, y hay que saber manejarlos con tacto y empatía".

Cruz Sánchez de Lara pone el broche con una frase llena de verdad, la gran palabra de este episodio del pódcast: "Ayudar a otros a crecer también es una forma de crecer uno mismo".