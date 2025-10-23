Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo: "Estuve 45 días en la cama hasta que me dijeron: 'Tienes 2 hijas más'"

El 24 de enero de 2009, la historia de España cambió para siempre. Marta del Castillo, de 17 años, desaparecía en Sevilla y 16 años después, no hay pistas de dónde puede estar su cuerpo y su localización es una incógnita más de lo que se conoce como una de las noticias más mediáticas y conmocionantes del país.

El principal sospechoso para aquel entonces fue el exnovio de Marta, Miguel Carcaño, quien acabó confesando el asesinato, pero no dónde se encontraba el cuerpo, sino un sinfín de localizaciones que nunca fueron las definitivas.

Después de casi dos décadas, Antonio del Castillo y Eva Casanueva siguen buscando a su hija y, recientemente, esta última se ha sentado junto a Cruz Sánchez de Lara para hablar sobre el tema. "No puedes evitar el destino", explicaba la madre de Marta del Castillo mientras enumeraba la cantidad de cosas que hubieran cambiado el trágico final de su hija.

El caso de Marta del Castillo, en palabras de su madre

El 14 de febrero de 2009, 21 días después de la desaparición, Miguel Carcaño confesó a la policía que había asesinado a Marta del Castillo. Fue el primer sospechoso y, desde entonces, cumple con una condena de 21 años y 3 meses de cárcel, que acabarán en mayo de 2030.

Miguel Carcaño fue el único condenado, pero no actuó solo. Ni él, ni el resto de implicados que fueron juzgados —el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y los amigos, Samuel Benítez, y Francisco Javier García, alias 'El Cuco' (quien era menor en el momento de los hechos), y la novia de Delgado, María García—, han revelado en estos años dónde se encuentra el cuerpo.

A pesar de que la desaparición de Marta nunca ha dejado de ser noticia, en los últimos años sus padres se han encargado de que su imagen siga presente en la memoria de España. Tanto con el documental de Netflix '¿Dónde está Marta?', como con sus declaraciones en diferentes entrevistas.

Una de las últimas fue, precisamente, con la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, en su programa Madres: desde el corazón. En él, Eva Casanueva ha reabierto una vez más una herida que nunca se cerró.

A lo largo de la entrevista, la madre de Marta del Castillo recuerda todos los momentos más difíciles después de la desaparición de su hija, como la primera vez que se sentaron a cenar sin ella o el momento en el que su marido le recordó que tenía que salir adelante.

Marta no era la única hija de la pareja compuesta por Casanueva y Antonio del Castillo, sino que ambos tenían en común dos hijas más que para aquel entonces tenían 11 y 13 años.

"Eran dos niñas. Tenía que criarlas, no quería que me echaran en cara que no las tuve en cuenta porque solo tenía vida para Marta", recuerda la madre de la joven, "estuve mes y medio en la cama sedada".

El momento de inflexión llegó cuando su marido, Antonio, le recordó que tenía "dos hijas más" y que tenía "que salir de la cama". 45 días después, Casanueva se armó de valor para continuar con su vida, a pesar de que nunca más volvería a ser la misma.

Teniendo en cuenta el terrible dolor que tuvieron que sentir y que hoy en día siguen sintiendo los padres de Marta, Sánchez de Lara le preguntó si, sabiendo esta circunstancia, "habría repetido la experiencia de ser madre" a lo que Eva respondió con firmeza que sí.

"Nadie me va a quitar esos 17 años con mi hija, en los que ella nos hizo muy felices y nosotros le hicimos muy feliz a ella", confiesa, "pero sí que es verdad que si volviéramos a revivir sabiendo lo que sabemos, cuántas veces nos hemos imaginado ese momento, ¿no?".

La madre de la joven sevillana hace referencia al destino, algo "que no se puede cambiar". "¿Qué hubiera cambiado de decirle Marta, no salgas con tus amigos, vente a ver a tu tío, que le han operado de la rodilla, vente con nosotros?".

Según Casanueva, el destino no se puede evitar. "No puedes evitar que hubiera conocido a Miguel Carcaño, pero, por supuesto, pasaría por lo mismo, pasaría por tener a Marta como hija, aunque la perdiera con 17 años".

Hoy, 16 años después, su familia sigue esperando encontrar el cuerpo de Marta e, incluso, "que pueda aparecer". Algo que Casanueva supone que sucedería "por casualidades de la vida" y no porque la estén buscando.

En 2023, Eva y su marido pidieron que se investiguen los móviles de todos los implicados, sobre todo para ver el posicionamiento geográfico e intentar dar con su hija. El Tribunal Constitucional lo rechazó.