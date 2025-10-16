Lorena, dueña de un local de tatuajes, sobre el dinero que gana: "Facturo unos 18.000 euros, dependiendo del mes"

España es el sexto país más tatuado del mundo. Según un estudio, alrededor del 40 % de la población española se ha realizado por lo menos un tatuaje en su vida, siendo más los hombres que se tatúan (60 %) que las mujeres (40 %).

La aceptación social y las motivaciones personales han conseguido que el arte del tatuaje facture, por tanto, alrededor de 200 millones de euros anuales solo en nuestro país y que existan unos 2.800 y 3.000 estudios registrados, con una estimación de 4.500 según algunas fuentes.

La dueña de uno de esos locales es Lorena, que ha sido una de las invitadas al canal de YouTube de Adrián G. Martín. La joven es la responsable de Lady Tattoo, un estudio de tatuajes en Mallorca que factura al mes entre 14.000 y 18.000 euros "dependiendo del mes".

El negocio de los tatuajes en España

"Siendo tatuador puedes vivir muy bien", confiesa Lorena. La española comenzó a tatuar en 2008, cuando aún no imaginaba el futuro que le esperaba. Tras terminar la carrera de diseño gráfico, pensó que vivir del arte era imposible.

Fue su padre quien le animó a probar suerte y, sus amigos, quienes sirvieron como lienzo para sus primeros trazos. Lo hizo de manera gratuita hasta que perfeccionó su técnica y hoy, más de 15 años después, su estudio es uno de los más populares en Mallorca.

El primer estudio de Lorena nació con una inversión de 4.000 euros; sin embargo, para su local actual decidió invertir y destinó hasta 12.000 euros a reformas, separaciones y equipamiento profesional.

Hoy, su estudio funciona como un pequeño ecosistema. Lorena no solo tatúa, sino que también coordina a otros tres tatuadores autónomos que alquilan espacio en su local. Un modelo que le permite diversificar ingresos sin aumentar excesivamente sus horas de trabajo.

Además, la joven no solo tatúa, sino que ofrece servicios complementarios como piercings y eliminación de tatuajes con láser, un área en expansión que representa ya un 30 % del volumen mensual de clientes.

Estas diferentes áreas de trabajo le ofrecen a Lorena un buen sueldo y, según confiesa, su estudio factura entre 14.000 y 18.000 euros mensuales, una cifra que depende de la temporada, la demanda y la complejidad de los trabajos.

Lorena, tatuadora, habla del negocio de los tatuajes.

Sin embargo, no todo es beneficio. Los gastos fijos son elevados —entre 6.000 y 8.000 euros mensuales— debido al alquiler, los seguros, la luz, el agua y los servicios de gestión de residuos sanitarios.

Aun así, Lorena destaca la rentabilidad de su trabajo como algo muy atractivo. Según cuenta, en España un tatuador puede ganar 1.500 euros en temporada baja y hasta 4.000 en temporada alta, es decir, invierno.

Todo esto se debe al precio de los tatuajes. Un diseño pequeño, que puede valer entre 50 y 60 euros, deja un margen neto de unos 20 euros después de impuestos y materiales.

No obstante, su verdadero beneficio está en las sesiones completas: una mañana puede costar 250 euros, y un día entero, 500 euros. En ocasiones especiales, Lorena ha cobrado hasta 700 euros por un trabajo a domicilio.

Y aunque prefiere no hablar de su sueldo personal, las cifras dejan entrever que, tras cubrir gastos y pagar impuestos, su beneficio puede superar los 3.000 o 4.000 euros mensuales, según la época del año.