Carlotta, empresaria en Dubái: "Los españoles son muy cómodos, viven con sus padres y el estado les da 'paguitas'"

En España, como ocurre en el resto del mundo, una pequeña parte de los ciudadanos posee la mayor parte de la riqueza del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en 2023 fue de 28.049,94 euros brutos anuales; sin embargo, en el país hay 1,2 millones de habitantes que son millonarios.

Los datos muestran que la mayoría de los españoles se esfuerza para llegar a fin de mes —tres de cada cuatro familias—, mientras solo unos pocos deciden romper con el molde y proyectar más lejos, como es el caso de Carlotta Sabina, una joven malagueña que abandonó la hostelería para emprender.

Aquella decisión no solo transformó su vida, sino que también la llevó a cruzar fronteras. Convencida de que en España era imposible progresar por "la mentalidad conformista y las limitaciones fiscales", decidió mudarse a Dubái, donde hoy dirige una empresa que factura millones de euros al año.

¿España tiene una mentalidad conformista?

La historia de Carlotta comienza a los 16 años, cuando decidió dejar los estudios y comenzar a trabajar de camarera, convencida de que el sistema educativo no le enseñaría lo que deseaba aprender: cómo ganar dinero.

Después de trabajar más de 10 horas y ganar el sueldo mínimo durante seis años, Sabina entendió que esa no era la vida que quería. "Llegaba a su casa después de estar llorando en los descansos porque sentía que no tenía tiempo para estar con mis amigas ni para ver a mi familia", confiesa.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando Carlotta decidió emprender y probar con diferentes modelos de negocio online, como el network marketing o el dropshipping. Sin embargo, su cambio de vida llegó con la automatización de YouTube.

La automatización de YouTube es el proceso de crear canales en YouTube sin que el propietario ponga su cara, a diferencia de un youtuber tradicional. Esto se logra automatizando el proceso con un equipo de contenido que incluye un guionista, un narrador (que pone la voz) y un editor.

Fue el primer trabajo que le ayudó a conseguir sus primeras cinco cifras y el responsable de que dirija un negocio multimillonario. No obstante, según confiesa, su éxito no solo se explica por el esfuerzo, sino también por su decisión de alejarse de lo que ella percibe como un entorno limitante.

Según la empresaria, España es un país con "una mentalidad muy conformista". En su experiencia, la mayoría de las personas con las que creció y trabajó no aspiraban a más, sino a mantenerse cómodas.

Carlotta Sabina, empresaria, en el pódcast Mask Off.

"Viven en casa de sus padres, el Estado les da unas paguitas y al final, ¿qué van a hacer? Si están en sus casas cómodos, sin ganas de hacer absolutamente nada", afirma con contundencia.

De acuerdo con su reflexión, esto no indica algo "malo", sino la mentalidad de "conformarse con lo mínimo" y no hacer nada para cambiarlo.

"Si realmente quieres algo en la vida, va a depender de ti, de tu trabajo, de tu constancia y de tu sacrificio. Hay gente que quiere el resultado, pero no el proceso; son los que están en su casa viendo Netflix y diciendo: 'Esta que está con un Lamborghini, seguro que es scort'", dice con ironía.

Carlotta considera que en España se penaliza el éxito y se asocia el dinero con algo negativo. "Solo el 10% de la población gana más de 38.000 euros brutos al año, y apenas el 1% supera los 55.000 o 56.000 euros", explica.

A ello, además, se le suma la carga fiscal, señala Carlotta. Ella recuerda que en España "ganaba un euro y la mitad se la quedaba el país", lo que le otorgaba una sensación de trabajar mucho para quedarse con poco.

En Dubái, en cambio, los impuestos son mínimos o inexistentes, lo que le permite reinvertir gran parte de sus beneficios en su propio negocio o ayudar económicamente a su familia. Según ha confesado, ella ya ha comprado dos propiedades en el emirato y busca una tercera.