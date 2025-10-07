Noelia López, viuda de José Antonio Reyes: "Todo el mundo se enteró antes que yo del accidente, incluso mis amigas"

El 1 de junio de 2019, el futbolista José Antonio Reyes perdió la vida en un accidente de tráfico. El sevillano falleció a los 35 años cuando regresaba a casa desde Almendralejo hasta Utrera, su localidad natal, y perdió el control del vehículo.

Hoy día, el recuerdo del que fuera jugador del Sevilla, del Arsenal, del Real Madrid o del Atlético de Madrid sigue muy vivo en el mundo del fútbol, pero, sobre todo, en la memoria de aquellas personas a las que dejó, como su mujer Noelia López y sus dos hijas.

Ahora, casi un lustro después de la trágica noticia, Noelia ha querido recordar a su marido en el programa presentado por Cruz Sánchez de Lara, Madres: desde el corazón. En él, ha hablado por primera vez sobre cómo vivió aquel momento y cómo vive, hoy día, con la pérdida.

La historia de un accidente y del duelo

Noelia López se casó con Reyes en 2017 tras varios años de relación. Se conocieron en Granada, mientras ella estudiaba, y al poco tiempo él le dijo de irse a vivir juntos: dos años después de su noviazgo, llegó la noticia de su primer embarazo, a quien nombraron también Noelia.

La boda tuvo que posponerse en 2016 por la muerte de su hermano y porque la andaluza se volvió a quedar embarazada de su segunda hija, Triana, que nació en marzo de 2017. Además, el futbolista también tenía un hijo de una relación anterior, José Antonio Reyes Jr.

Fue en 2019 cuando la vida de Noelia cambió para siempre. Entre lágrimas, recuerda junto a Cruz Sánchez de Lara cómo vivió aquel momento, "fui la última en enterarme", confesó a la presentadora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

"Fue por una llamada de teléfono, cuando me lo dijeron, así, sin más", recuerda con un profundo dolor. "Me dio un vuelco el corazón. Pensé que había sido un accidente, pero no creía que había sido él", cuenta.

Según relata, ella estaba en casa con sus hijas cuando escuchó sirenas de bomberos, ambulancias y coches de policía. "Mis niñas vinieron y me dijeron: 'Mami, ¿qué es ese ruido?' Porque era verano y tenía las ventanas abiertas de casa".

"Pensé que había sido un accidente, pero no pensaba que había sido él", explica. Este pensamiento lo tuvo, sobre todo, porque ella desconocía que su marido se encontraba en Sevilla.

Sin embargo, poco tiempo después fue cuando recibió la primera llamada, que no contestó porque estaba a punto de salir de casa. Cuando devolvió la llamada, fue cuando se enteró de la noticia que cambiaría su vida para siempre.

"Me lo dijeron así, sin más. Cuando fui a llamar a mi madre, ellos ya venían de camino. Me enteré la última", relata. Incluso, cuando llamó a sus amigas, "ellas estaban en la puerta de casa esperando que las llamase".

Sus hijas preguntaron en cuanto Noelia recibió la llamada; sin embargo, en aquel momento la modelo les dijo que su padre tenía que volver a irse lejos. "Les puse en la televisión una película y fui al baño a llamar a mi madre".

En cuestión de minutos la casa se llenó de gente y, cuando salió del baño, las niñas estaban en la puerta esperando a que saliese, explica la andaluza. No obstante, y debido al dolor, hay momentos que ya "no recuerda".

"De ese día hay cosas que he olvidado o no recuerdo, pero fue un día muy triste para mí, como mujer y como madre. La vida, tal como la conocíamos, se acabó'', relata la modelo,

López explica que, a pesar de que ha pasado más de un lustro de la pérdida del futbolista, la más pequeña sigue preguntando "cuándo volverá papá".

"Parece que hemos alargado un poco la explicación y puede que se me haya ido de las manos, pero era la respuesta fácil para no hacerle sufrir", narra la andaluza. Sin embargo, el día de la despedida a Reyes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la pequeña se topó con el vídeo del evento.

Con un tremendo dolor, Noelia confiesa a Sánchez de Lara que ahí tuvo que contar la verdad. "Ella sabía que su padre no estaba ahí, y me dijo: 'Por favor, mamá, dime que ahí no está mi papi'. Lo hizo llorando. Y ahí tuvimos que decirlo".

Las redes sociales no solo enseñaron el vídeo a la benjamina, sino que también fueron las responsables de que la mayor encontrase fotos del accidente en el que su padre perdió la vida.

"Nos pusimos las dos a llorar y le conté cómo habían sido las cosas, bueno, como yo las conozco. Lloró y se desahogó, pero sabe la verdad", apostilló.

Hoy día, la modelo reconoce que el paso del tiempo y la ayuda de su familia y amigos le ha permitido salir adelante. "Hay que luchar por los que están aquí. Cuesta. No es fácil", reconoce.

Sin embargo, si hay algo que no ha podido superar, es el amor que sintió por él. "Yo sigo enamorada de José. No he intentado conocer a nadie, yo le sigo queriendo", confesó entre las lágrimas que llevan tanto tiempo acompañándola.