Laura Fa y Lorena Vázquez ('Mamarazzis'): 20 años de amistad, el pódcast que lo cambió todo y... Mariah Carey

Se conocieron luchando en el campo de batalla, es decir, haciendo guardia a un famoso. No era a un concursante de Gran Hermano o al hijo de Isabel Pantoja. Los primeros codazos que se dieron Laura Fa y Lorena Vázquez fueron esperando a Mariah Carey a las puertas del Gran Hotel La Florida, en Barcelona, en el año 2005.

"Tú eres nueva, ¿no?", preguntó Vázquez, que trabajaba para Europa Press. A lo que Fa, con la cámara encendida y las manos temblorosas, casi ya sin batería, respondió de manera afirmativa.

Dos décadas después de aquel momento, Laura y Lorena no sólo son mejores amigas, sino socias en un proyecto empresarial que acaba de cumplir cinco años: Mamarazzis. Por si todavía hubiera alguien sobre la faz de la Tierra que desconociera qué es, contaremos que se trata de un pódcast semanal en el que cada miércoles desgranan la actualidad del corazón con tanto rigor como humor.

Lorena Vázquez y Laura Fa en el 'photocall' de 'Mamarazzi'. Gtres

En él se han publicado exclusivas que han dado la vuelta al mundo. "Yo creo que la noticia que ha marcado al pódcast en estos cinco años ha sido la de la separación de Shakira y Piqué", declara Fa a Magas. A lo que Vázquez añade: "Y la separación de Guardiola. Es que el fútbol tira mucho".

Efectivamente, tras 12 años de relación y dos hijos en común, la artista colombiana y el exjugador del Barça pusieron fin a su historia de amor y lo hicieron público, de alguna forma, por el empujón que estas dos profesionales del periodismo dieron a su ruptura. La información de ambas, veraz y contrastada, provocó el comunicado definitivo de la pareja.

Lorena Vázquez y Laura Fa con la presentadora Gema López. Gtres

Lorena dice que Laura es impulsiva y más pasional. Laura dice de Lorena que es menos salvaje y más comedida. Ese equilibrio hace de ambas un tándem perfecto, una pareja artística indestructible, avalada no sólo por la profesión, sino por las personas que la componen.

Este pasado lunes, día 29 de septiembre, las colaboradoras de televisión y -en breve presentadoras en La 2 de Catalunya- reunieron a un nutrido grupo de amigos y compañeros en el Cupra City Garage de Madrid.

Entre ellos se encontraban Paloma García-Pelayo, primera jefa de Laura Fa en la agencia Korpa, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez-Gimeno, Pilar Vidal, Gema López, Nacho Gay, Javier de Hoyos o Isabel González, entre otros.

Mención aparte merece Nando Escribano, el presentador de la gala, quien condujo el acto de manera magistral y con varias sorpresas para las protagonistas. Una velada en la que se celebró el éxito de Mamarazzis y se debatió, entre otras cosas, sobre qué deriva está tomando el siempre tan cuestionado periodismo de corazón.

Nando Escribano en el centro junto a Laura Fa, a su derecha, y Lorena Vázquez, a su izquierda. Gtres

"Estamos muy contentas y, sobre todo, hoy estamos nerviosas, porque cuando llevas tantos años en esto, dices: ¿serán amigos? Y es que han venido todos nuestros amigos y compañeros. Creo que en esta profesión, que a veces es tan desagradecida, tener a gente que te apoye en un día así es muy bonito. Yo, que no me emociono nunca, he estado al borde de la lágrima. Pero tampoco voy a llorar, ¿no?", comenta Laura Fa a esta revista, llevando su papel de chica mala hasta el extremo cuando, en realidad, con quien le tiende la mano, es cercana y generosa. Un ejemplo: recibió con saltos de alegría y los ojillos vidriosos de ilusión al periodista Martín Bianchi.

Tampoco faltó Albert Sáez i Casas, el director de El Periódico, desde donde se emite Mamarazzis. En palabras del jefe de Laura y Lorena: "Me llaman mucho por culpa de las Mamarazzis, y eso es buenísimo. Cuando no llama nadie es que estamos haciendo un periodismo soso, que no pincha, que no transgrede".

"La esencia del periodismo", continúa Sáez, "no está en el periodismo político, sino en los sucesos y el corazón. Ahí se demuestra lo que tiene que ser: sobre todo cuando está contado desde el respeto a las personas de las que se habla".

Sobre el futuro del pódcast, Laura y Lorena lo tienen claro: "Esperamos que dure, que El Periódico aguante y que sea referencia en un momento de crisis. Es casi un milagro que funcione tan bien". Larga vida a Mamarazzis.