Blanca Llácer, especialista en dermofarmacia con más de 150.000 ventas al año: "La piel nos grita si algo no funciona"

Dicen que somos de quién nos eriza la piel, pero viviendo en una sociedad que se rinde a la prisa y a la fugacidad, lo que realmente se valora es que alguien saque tiempo para dedicárnoslo, para cuidarnos.

Precisamente de eso se encarga Blanca Llácer (Benidorm, 1974), de proteger el órgano más grande del ser humano. Ella es una "mujer de pasiones" y la dermofarmacia la tiene cautivada desde hace más de 30 años.

Según explica, "todo se debe a la carga genética hereditaria", ya que su madre y sus tías eran farmacéuticas. Aunque de pequeña no lo tenía tan claro, porque en esa época quería ser médico forense y estudiar criminología.

Actualmente, es la fundadora y CEO de THE LAB, una marca, —con más de 150.000 ventas anuales—, que busca revolucionar el cuidado de la piel acercando el concepto de belleza al de salud cutánea.

La firma, que llegó al mercado en junio de 2022, realmente ha sido cocinada a fuego lento, ya que "se ha estado gestando durante los 25 años anteriores" de la trayectoria laboral de Llácer.

Cuando terminó de estudiar la carrera en Barcelona, continuó su formación haciendo dos posgrados, uno de óptica y acústica audiométrica y otro de dermofarmacia. Al completarlos, fue contratada en los laboratorios de Pierre Fabre de la Ciudad Condal.

Sin embargo, donde "realmente aprendió mucho de lo que es hoy", fue trabajando en una distribuidora de materias primas.

"Estaba en la base de la pirámide farmacéutica porque mi cometido era visitar a laboratorios e intentar que fabricasen con mis activos, mis viscosizantes, mis filtros solares y mis pigmentos en lugar de con los de la competencia. Fueron diez años de pura adquisición de conocimientos", asegura Blanca.

Tras eso, se pasó al otro lado del mostrador de la apoteca, ya debidamente especializada en la cosmética y el cuidado de la piel. Mientras, lo compagina con su cargo de vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.

La novedosa gama de THE LAB es una línea de venta exclusiva en farmacias. Cedida.

¿Qué significa para ti THE LAB?

Una nueva filosofía de skin care en la que se fusiona la ciencia, la formulación existente en un laboratorio y el consejo sanitario. Es como hacer una línea cosmética, pero muy farmacéutica.

No solo importa embellecer la dermis o sacar su mejor versión, sino que también hay que tener en cuenta los cimientos de la salud y los problemas que pueda haber.

Significa tres cosas fundamentales: la primera, prevención y construcción de una tez de calidad; la segunda, protección de determinados elementos cutáneos, como la función de barrera o los sistemas reparadores y antioxidantes. Y un tercer pilar, el rigor científico, el aval, los estudios tras nuestras propuestas y su eficacia.

¿Por qué es tan importante el cuidado dermatológico?

La piel no es solo una envoltura inerte, sino que realmente es ese templo en el que reside todo nuestro ser.

Es el lugar en el que habitamos, y que, muchas veces, nos habla, nos dice cosas o incluso nos puede llegar a gritar si algo no funciona bien, tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera.

Nosotros tenemos muy en cuenta que se trata de un órgano vivo, el rey, y que hay que preservar su salud, no solo la belleza.

En esta sociedad que va corriendo a todas partes y quiere todo al segundo, ¿cómo gestionas la pausa que requiere toda innovación y el deseo de los clientes de que saques nuevos productos?

Realmente, parece que si no lanzas algo cada cuatro meses te quedas fuera, pero es que estar en la cresta de la ola de esta forma desgasta mucho a las farmacias.

Al final, resulta asfixiante desde un punto de vista económico, porque tienen que invertir en que los equipos estén formados para asesorar correctamente a los clientes.

En THE LAB tenemos el equilibrio justo entre inmediatez, calidad e innovación. Realmente estamos con los productos y las fórmulas justas que necesitan los pacientes y que pueden llegar a abarcar las boticas.

Estudiamos mucho lo que queremos hacer, el porqué y cómo posicionarnos con un buen precio. Está todo muy pensado.

Llácer es vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante; codirectora del Máster de Dermofarmacia y Cosmética de la UMH, así como profesora asociada en diferentes másteres. Cedida.

¿Por qué te has quedado únicamente con la venta física y no has creado una página web para que los clientes puedan comprar online?

La marca está presente en 450 farmacias repartidas por España y Andorra, ya que mis propios compañeros han confiado en mí. Es por eso que, como laboratorio, no quiero tener una web donde hacerles competencia.

He decidido que solo esté en apotecas porque valoro el consejo de sus trabajadores al máximo nivel, porque la piel no solo es belleza, sino que es salud. Pienso que la recomendación siempre tiene que estar en manos de expertos.

Por eso, THE LAB tampoco se encuentra en parafarmacias, grandes superficies, marketplaces o canales de distribución. La omnicanalidad hace mucho daño a las boticas.

¿Notas que las mujeres se interesan más por este tipo de cuidados que los hombres?

Hasta ahora, creo que ha sido liderado por la compra femenina, pero es verdad que ellos cuando compran este tipo de productos son más fieles.

Las mujeres nos solemos dejar llevar por la publicidad y los impactos. Parece que si la innovación está centrada en el retinol o los exosomas, tenemos que probar todos los nuevos artículos que se lancen. Sin embargo, ellos, aunque compren menos, suelen repetir los ítems muchas veces.

Entiendo que cada persona es única y, por tanto, cada piel también, pero ¿cuáles serían los pasos perfectos para tener una buena rutina de cuidado cutáneo?

En líneas generales, hay tres pilares muy importantes para todo el mundo. En primer lugar, es vital una buena limpieza y que esta sea respetuosa con la dermis. Y en este punto quiero recordar que el agua refresca o aclara, pero no limpia.

El segundo paso sería la protección. Evitar una posible inflamación por todo aquello a lo que nos exponemos: radiación solar, estrés, contaminación, alimentación, tabaco… Es necesario usar fotoprotección todo el año, ya que no es un producto estacional.

En última instancia, estaría la transformación de todo aquello que nos preocupa. Es decir, todas esas alteraciones, signos o síntomas, tratarlos con activos renovadores para evitar manchas, arrugas, mejorar la flacidez, quitar la rosácea o el acné… y preservar la salud cutánea.

El lema de tu marca es 'en la piel que habitas', ¿en cuál reside Blanca Llácer?

Por una parte, en la de la locura y la vorágine, y me gusta vivir así, pero porque realmente me encuentro en la de la pasión y de la ilusión. Cuando doy charlas a chicos que están en la universidad o en másteres, siempre les digo que elijan donde quieren trabajar porque realmente les apasione y les ilusione.

La vida es inmediatez y tiene un ritmo muy acelerado, por lo que si no vas de la mano de la devoción, sería imposible acatar su pulso.

Termina la frase: si volviera a empezar, volvería a…

Igual es muy tópico, pero haría exactamente lo mismo que hice en su día. Pero porque no he seguido mi destino ni nada premeditado, sino que todos los eslabones de mi camino se han ido uniendo hasta traerme a donde estoy hoy.

Esto es así, con cosas que surgen…, pero son esos impulsos que te comentaba antes lo que hace que la ruta se construya de cierta manera.