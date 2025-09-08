Susana Díaz: "No dejo de pensar en la crueldad de matar de hambre en Gaza a niños de la edad de mis hijos"

Tiene 51 años, nació en Sevilla y es senadora del Partido Socialista. Susana Díaz necesita poca presentación, pues es uno de los rostros de la política más conocidos, también por su faceta mediática como tertuliana en televisión.

Y a la pequeña pantalla regresa para protagonizar el segundo programa de la nueva temporada de Madres: Desde el corazón, de Mediaset Infinity. En él, muestra su lado más personal en una profunda conversación con Cruz Sánchez de Lara, presentadora del espacio y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

La biografía de la socialista comienza con su llegada al mundo en una familia humilde de Triana. Su padre era fontanero y su madre, ama de casa. Estudió Derecho y se alistó en las juventudes del partido con solo 17 años. Su carrera la llevó al Ayuntamiento de Sevilla, donde fue elegida concejala en 1999.

Allí ejerció de delegada de Juventud y Empleo y, posteriormente, de Recursos Humanos. También fue delegada del distrito Triana-Los Remedios. En 2013 y hasta 2019 fue presidenta de la Junta de Andalucía y actualmente es senadora en las Cortes Generales.

En lo que a su vida privada se refiere, en 2002 se casó con José María Moriche en La Capilla de la Esperanza de Triana de Sevilla. Fue madre por primera vez a los 40 y en 2020 aumentó la familia con la pequeña Rocío. Sus hijos, son su prioridad, su gran amor.

Y de ellos y de su maternidad "tardía", como ella misma la define, ha hablado en el programa, con sinceridad. También ha aceptado la invitación de Magas de someterse a las preguntas del Magatest, que permiten conocerla aún mejor. Se trata de una serie de cuestiones con enunciados basados en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

El Magatest

Tu ‘primera memoria’…

Pasear por el Parque de María Luisa de la mano de mi padre.

‘Una habitación con vistas’...

A cualquier playa de Andalucía, escuchando las olas.

¿'Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullo de mi tierra y detesto los prejuicios sobre los andaluces.

'La amiga estupenda’...

Es la que está a tu lado siempre, pase lo que pase, en lo bueno y en lo menos bueno. Soy afortunada porque las tengo.

¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

La ingenuidad.

¿'Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Aún mil cosas.

¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La maldad. En estos tiempos no puedo dejar de pensar ni un momento en la crueldad de matar de hambre a niños en Gaza que tienen la edad de mis hijos.

¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Un mundo sin guerras y en igualdad real.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express’? (o ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?)

No deseo mal a nadie, porque en la vida todo lo que uno desea lo devuelve. Pero un tiempo en el dique seco, fuera de todo, a algunos genocidas sí que les daba.

¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Es dura, no ridícula, la sigo sintiendo desde que perdí a mi padre.

El amor más grande…

Para mí, sin duda, mis hijos.

¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Nunca lo haría, recordar errores ayuda a no volver a cometerlos y que lo malo de la historia no se repita.

Un ‘secreto a voces’.

Mi pasión por el Betis.

Un 'secreto inconfesable’.

No sé decir que no al chocolate.

¿Qué es para ti ‘nada’?

No lo contemplo, porque siempre existe algo.

Cuando la 'revolución termine’...

Vendrá la siguiente.