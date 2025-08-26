La escritora Cristina Higueras: "No quiero envejecer, por eso me esfuerzo en conservar la capacidad de sorprenderme"

Actriz, directora, productora teatral y una de las damas del crimen literario más leídas de nuestro país. Cristina Higueras tiene una amplia trayectoria profesional a sus espaldas y, pese a que no ha abandonado del todo la interpretación (simplemente ahora es más selectiva), la novela negra se ha convertido en su gran pasión.

De ella habló recientemente, durante un encuentro con otras compañeras como Espido Freire, Marta Robles, Cruz Sánchez de Lara y Nativel Preciado, celebrado como preámbulo de la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo de Granada.

La charla, en el mágico entorno de La Alhambra, supuso también un homenaje al escritor Fernando Marías, fallecido en 2022, que para Cristina Higueras ha supuesto un pilar fundamental en su trayectoria literaria.

Cristina Higueras, junto a Nativel Preciado, Espido Freire, Cruz Sánchez de Lara y Marta Robles en un reciente encuentro literario. David Morales

"Él ha sido mi mentor. Me empujó, me dio alicientes... Le gustaba lo que escribía y me fui animando y ya he publicado cinco novelas. Así que le debo muchísimo y siempre está en mi corazón. Cada día lo recuerdo", confesó.

Esta madrileña de 64 años, que triunfa actualmente con su último libro, Un asunto ambiguo, también comentó su fascinación por los personajes que esconden dobleces: "Solo mostramos la punta del iceberg, pero cualquiera puede convertirse en monstruo".

Quien no tiene doblez a la hora de desvelar según qué detalles es ella, y así lo demuestra sometiéndose a las preguntas del Magatest, una batería de cuestiones basadas en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'…

Mi madre arropándome en la cama dándome un beso y diciéndome "Hasta mañana, reina mía".

'Una habitación con vistas' a…

La Place des Vosges, en París.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

La felicidad solo es posible si, mirando con perspectiva tu vida, te sientes orgullosa de tu trayectoria personal, también de los errores cometidos porque ellos nos hacen más fuertes, y eliminas los prejuicios, que son los mayores enemigos de la libertad y, en consecuencia, de la felicidad.

'La amiga estupenda' es…

La que, aunque hayan pasado años, te la vuelves a encontrar y parece que la hubieras visto ayer.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

El idealismo.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Como no quiero envejecer, me esfuerzo por conservar contra viento y marea la capacidad de sorprenderme para, en consecuencia, conservar esa inocencia.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La crueldad.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Aquel en el que no existieran las etiquetas. No sé si sería el mejor de los mundos, pero sí el más libre.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Sin lugar a dudas, a Donald Trump. Si fuera posible, le regalaría un viaje interespacial. Tengo la esperanza de que se lo proporcione en algún momento su amigo/enemigo Elon Musk.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Una herida en el alma que no acaba de cicatrizar.

'El amor más grande'…

El que, aunque haya acabado, te acompaña en la memoria hasta el último suspiro.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para nada. La amnesia es peligrosa. Cuando olvidamos los errores, tanto colectivos como individuales, estamos condenadas a repetirlos.

Un 'secreto a voces'.

El empeño desde algunos sectores poderosos de la sociedad para seguir conservando los privilegios masculinos y las sutiles tácticas empleadas para enmascarar ese objetivo.

'Un secreto inconfesable'.

El misterio es atractivo, así que defiendo los secretos inconfesables.

¿Qué es para ti 'nada'?

La muerte. Aunque también hay muchos muertos vivientes (y no hablo de zombis).

'Cuando la revolución termine'…

¿Habremos conseguido un mundo más justo?