Espido Freire: "La necesidad de ser como todos ha suplantado el afán por poseer una identidad propia"

Espido Freire posando durante una entrevista para Magas en el mes de mayo. Esteban Palazuelos

Espido Freire no necesita presentaciones. Con 25 años, se convirtió en la ganadora más joven del Premio Planeta hasta el momento. Corría 1999 cuando Melocotones helados se alzó con el reconocimiento. Desde entonces, ha llovido mucho, pero casi siempre a favor de la autora.

En 1998 llegó su primer libro, Irlanda, y hasta ahora sus obras son, prácticamente, incontables. Incursiones en poesía, en propuestas colectivas, relatos, literatura infantil y juvenil… La bilbaína es tan prolífica como exitosa.

A finales de junio, participó en el Club de Lectura de Magas en una cita en el espacio DOBBLE de Madrid. Como moderadora, Ana Núñez-Milara, directora de esta revista. El centro del evento, la última publicación de la escritora: Dos tardes con Jane Austen (Alianza Editorial, 2025), en la que hace una recomendación de su literata favorita.

Espido Freire fue además una de las protagonistas de la Alfombra Roja de la Cultura y Liderazgo Femenino en La Alhambra, donde compartió espacio con Cristina Higueras, Nativel Preciado, Marta Robles y Cruz Sánchez de Lara en la acción 'damas del crimen'.

Su próxima fecha marcada en el calendario es el 4 de septiembre, cuando se lanzará al mercado su novela Mi tía Jane, bajo el sello de Anaya Infantil y Juvenil.

Esta apuesta está basada en hechos y documentos estrictamente históricos, tal y como ella misma señala en su cuenta de Instagram. Una edición especial con motivo del 250 aniversario del nacimiento de la británica.

En este contexto, la autora se ha enfrentado al Magatest, un formulario con tintes literarios al que ha respondido de forma sincera y personal:

Tu 'primera memoria'.

Los primeros cuentos que aprendí a leer sola.

'Una habitación con vistas' a...

Al Atlántico o al mar del Norte.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre...?

Orgullo de aquello en lo que me he convertido. Prejuicios, intento que cada vez sean menos. Lo cierto es que con la edad es así y tengo más juicios probados.

'La amiga estupenda' es...

Aquella que escucha sin juzgar.

¿Qué fue 'Lo que el viento se llevó'?

Lo que se tenía que llevar. Lo que carecía de raíces.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

No. Y está bien que así sea.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La ligereza con la que se deciden flagrantes injusticias.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Aquel en el que cada error recibiera una reparación o una disculpa.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'?

A quien intentara asesinarme a mí.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

El mayor miedo de casi todos, que alguien querido muera, de pronto, sin posibilidad de despedida.

'El amor más grande'...

El que te dedica un perro.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para todo aquello que ya no tiene remedio.

Un 'secreto a voces'.

La vulgaridad y la necesidad de ser como todos han suplantado el afán por el conocimiento y por poseer una identidad propia.

'Un secreto inconfesable'.

Soy muy buena guardando secretos, y más aún los inconfesables.

¿Qué es para ti 'nada'?

Todo.

'Cuando la revolución termine'…

Habrá que empezar otra, desde el principio y diferente.