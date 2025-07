Sólo es necesario escucharle hablar y verle vivir: David Cantero es un feminista radical. Como decía Angela Davis con cierto desafío irónico, la idea radical es que las mujeres somos seres humanos.

Qué expectorante su mirada luminosa frente lo femenino, con qué aplomo y amor sujeta el cordel que hilvana a las mujeres de su vida: desde su madre, esa hembra prodigiosa, libertaria y llena de alegría que le crió en un pequeño hotel en la estación de un pueblo de Ávila (era la amante de su padre, un aviador moderno y abierto) a Berta, su pareja desde hace 27 años, una mejor amiga para siempre y su auténtica devoción.

Cantero tiene una vida de novela y él, en esencia, es un escritor. Las palabras conforman su mundo: lo filtran, lo construyen, lo ensanchan. Lo embellecen sin olvidar nunca su crudeza ni el ejército "de cabrones" que lo pueblan, como él dice.

Su sensibilidad es multidisciplinar: colecciona guitarras, lee, novela, pinta. Es extraordinariamente creativo. También es cinturón negro de judo y un fascinado por la escalada, el ciclismo y el surf.

Contagia ganas de vivir y segrega una rebeldía dialéctica inspiradora. Sabe de amor y de aventuras.

Su inteligencia es pacífica.

Su gesto, culto y curioso.

Su belleza, canosa, como de zorro plateado.

Tras 15 años al frente de los Informativos de Telecinco, en septiembre comenzará a presentar Las tardes de RNE. Su voz nos es amiga. La queremos rodeándonos.

Empecemos hablando de la primera mujer de tu vida, de la primera mujer de la vida de todos: nuestra madre. ¿Cómo era la tuya, cómo era su carácter y su vida, en qué te diferencias y te pareces a ella?

Mi madre fue una mujer muy divertida, muy moderna para su época, muy valiente, muy animosa, muy creativa. Una madre excelente, luchadora de verdad, muy leona: muy defensora de sus cachorros a los que cuidaba con mimo, y a la vez siempre nos daba toda la libertad que necesitábamos a cada edad.

Me parezco a ella en muchas cosas, físicamente y sin duda alguna en mi exacerbada creatividad. La heredé de ella. Mi madre pintaba y me contagió esa pasión. También tengo que agradecerle la humildad, el ser humilde de verdad, algo que forma parte de mi carácter desde niño.

Me dio una buena educación con pocos medios y en condiciones muy complicadas. Me hizo entender lo que es tener humanidad, empatía y compasión.

"Mi madre era una mujer muy libertaria, revolucionaria, muy de izquierdas"

Me contaste, la otra vez que conversamos, que tuviste una infancia atípica. Tu madre era la amante de tu padre y a él le conociste con 5 años. Lo contaste en tu libro, El hombre del baobab. ¿Qué comprendiste sobre tu madre al crecer, hablaste con ella abiertamente de todo esto?

Mi infancia fue bastante particular. Los primeros años de mi vida los pasé viviendo con ella en un pequeño hotel en la estación de un pueblo de Ávila.

Hasta que no fui más mayor no empecé a comprender lo dura que fue la vida para ella y lo bien que lo llevó, lo bien que me cuidó y me educó sola y sin demasiados medios.

En mi casa se hablaba con absoluta libertad de todo. Mi madre era una mujer libertaria, revolucionaria, muy de izquierdas. Como te decía, una mujer muy avanzada a su tiempo, feminista cuando nadie sabía bien siquiera el significado de esa palabra, ese concepto tan pervertido y manoseado hoy en día.

David Cantero es risueño y abierto, culto e inteligente. Tuvo una infancia atípica pero progresista y feliz. Sara Fernández.

Ahora entendemos que eran unos años duros para ser una madre soltera. Seguro que la época no le fue plácida. ¿Cómo era esa España, cómo hemos cambiado?

Era una España gris y con muy pocos matices, hasta la escala de grises era reducida. Era un país atrasado y privado de libertad por un régimen absolutista y dictatorial, por la cruel dictadura de unos tipos muy cortos de miras, muy cínicos y muy “catetos”.

Por fortuna, todo cambió. No puedo comprender que haya nostálgicos de aquellos tiempos tristes y oscuros, sobre todo gente tan joven. No tienen ni puñetera idea de lo que es la vida privada de libertades en una dictadura. Con Franco no se vivía mejor, no.

"Mi padre era un aviador militar atípico, culto y abierto. Mi madre era feminista. Me hicieron crecer con una mirada de respeto total hacia las mujeres"

Naciste en 1961. ¿Cómo era ser un niño español en aquella época, cómo recuerdas tus 20 primeros años en el mundo como varón? ¿Cuál era tu mirada hacia lo femenino, hacia las niñas, las muchachas o las mujeres? ¿Resultaban, entonces, seres ajenos, extraños?

A pesar de todo, fue un buen año para llegar a este planeta. Viví una época apasionante por muchas razones.

A pesar de ser un niño español, seguía de forma apasionada los acontecimientos mundiales, especialmente gracias a mi padre, que era un hombre muy bien informado y muy interesado en la actualidad internacional.

Me apasionaba absolutamente la carrera espacial y también la tensión de la guerra fría.

Mi padre era aviador militar, un militar atípico, muy culto y abierto. Vivía muy ajeno al régimen y a la vida castrense, en cuanto pudo se pasó a la vida civil y empezó a trabajar en el aeropuerto y en Iberia.

Él y mi madre me hicieron crecer con una mirada distinta y de respeto total hacia las mujeres. También mi padre fue un hombre muy moderno para la época.

Yo siempre tuve respeto y admiración hacia las niñas, me parecían mucho más divertidas y sensibles, tuve muchas y buenas amigas de niño, me entendía con ellas mejor que con ellos.

La sociedad de aquellos tiempos se sostenía gracias a las mujeres. Los hombres siempre fueron bastante inútiles y vivían ocupados en su machismo y en el fútbol, lo único que a muchos de verdad les interesaba. Por desgracia, así sigue siendo para algunos hoy en día.

"La sociedad de mi juventud se sostenía gracias a las mujeres. Los hombres siempre fueron bastante inútiles y vivían ocupados en su machismo y su fútbol, lo único que de verdad les interesaba"

¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que vivíamos en un mundo machista? ¿Cómo empezaste a percibir las desigualdades entre hombres y mujeres?

Desde muy pequeño. Era más que evidente como las mujeres eran despreciadas en muchos ámbitos. No sólo vivíamos en un país machista, también el mundo lo era de forma radical muchas veces.

Mi madre no podía siquiera tener su propia cuenta en el banco, imagínate. El machismo es para mí un fenómeno incomprensible, detestable.

David Cantero hace memoria y nos cuenta la primera vez que sintió el deslumbramiento de una mujer desnuda ante él. Sara Fernández.

Todo iría muchísimo mejor si las mujeres llevaran la batuta, son mucho más sensatas, más reflexivas y menos violentas.

Las desigualdades entonces eran algo cotidiano, absolutamente infiltrado en la sociedad, tanto que llegaba a olvidarse lo grave que era la situación.

¿Recuerdas ese primer deslumbramiento, ese primer vértigo, de ver por primera vez el cuerpo desnudo de una mujer? ¿Qué hay de esa imagen iniciática?

La primera vez que me deslumbró la desnudez femenina fue al ver a una chica que ayudaba a mi madre, y que en ocasiones cuidaba de mí, mientras se cambiaba de ropa.

Me quedé absolutamente impactado al verla, era joven y hermosa, y esa imagen furtiva en cierto modo desató en mí el deseo y la admiración por la belleza desnuda.

"La primera vez que me deslumbró una mujer desnuda fue una chica que cuidaba de mí. Una imagen furtiva que desató en mí el deseo"

Hablemos de las mujeres que más te han inspirado o fascinado en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la literatura. ¿Quién es tu escritora favorita?

La danesa Karen Blixen (más conocida por su pseudónimo masculino, Isak Dinesen). Leí muy joven su obra y me fascinó como escritora. La española Carmen Martín Gaite también me marcó profundamente a nivel literario.

¿Artista?

Tamara de Lempicka y Georgia O´Keeffe.

¿Actriz o cineasta?

Katharine Hepburn. Isabel Coixet.

¿Cantante o músico?

Susan Tedeschi, Carol King, Sade Adu.

David Cantero cuenta que su actriz favorita es Katharine Hepburn. Su cineasta, Coixet. Sara Fernández.

¿Política?

Carme Chacón, a la que conocí siendo ministra de Defensa, me pareció una mujer inteligente y muy sensata.

Personaje histórico femenino favorito.

Hedy Lamarr, una actriz increíble y una científica e inventora brillante.

Gracias a ella podemos usar hoy en día nuestros dispositivos móviles inalámbricos. También las científicas Marie Curie. O Rosalind Franklin, y la aviadora Amelia Earhart. Cómo no, la doctora Jane Goodall.

Personaje de ficción femenino favorito.

La señora Muir, el personaje de la novela de R.A. Dick y la película de Joseph Mankievicz El fantasma y la señora Muir.

"Isabel Jiménez es la número uno, a pesar de su juventud aprendí mucho a su lado. También Cristina Saavedra y María Casado"

Comunicadoras o periodistas favoritas. ¿Quién es para ti la reina de tu profesión y qué aprendes de ella?

Isabel Jiménez es la número uno, a pesar de su juventud aprendí mucho a su lado. Cristina Saavedra de La Sexta Noticias, es también de lo mejor, son dos de mis favoritas. También María Casado, cómo no.

¿Qué hay de la amistad femenina? ¿Se ha diferenciado en algo para ti de la masculina? ¿Es cierto eso de que la conversación es más honda o tiene más capacidad sentimental cuando hay interlocutoras mujeres?

Siempre he tenido mejores amigas que amigos. Al menos fueron relaciones más profundas e interesantes.

La principal diferencia es que la sensibilidad femenina hace más intensa e inteligente cualquier conversación. Además, saben conversar y escuchar más y mejor.

David Cantero cree que las mujeres son mejores conversadoras que los hombres. Sara Fernández.

¿Qué sabes de la seducción, en qué consiste? En tu caso, como comunicador y presentador, en sentido amplio: también con el público, con los espectadores.

La seducción es un arte muy fino que no conoce de géneros.

Puedes seducir con la mirada o con la voz, con las palabras, a hombres y mujeres, y el término seducción va muchísimo más allá de cualquier connotación romántica o sexual.

Saber seducir puede ser una habilidad muy útil e importante en la vida.

"Siempre he tenido mejores amigas que amigos: la sensibilidad femenina hace más intensa e inteligente cualquier conversación"

¿Para qué sirve la belleza? ¿Dónde la encuentras?

La belleza es un concepto bastante relativo y ambiguo. La puedes encontrar en los lugares y personas más insospechadas.

El actual concepto de belleza es bastante absurdo, la auténtica belleza pasa casi desapercibida muchas veces, y poco tiene que ver con lo que nos venden.

¿Cómo reconoces que te has enamorado; qué tipo de mujer te ha encandilado históricamente? ¿Cómo es Berta?

Me he enamorado pocas veces en mi vida: ser enamoradizo es un hándicap, una estupidez que se va pasando con el paso de los años y con las experiencias vividas, es algo muy adolescente.

Cuando sucede, se nota, aunque luego te des cuenta de que no era más que un estúpido deseo, un espejismo que la realidad cura con crudeza.

David Cantero dice que tuve y tiene mucha suerte en el amor: encontró a Berta. Sara Fernández.

Conocí a Berta después de vivir una de las peores experiencias amorosas de mi vida, una relación tóxica de la que supe escapar.

Tras una absoluta decepción afectiva, por fortuna ella llegó a mi vida en el momento preciso, y con ella supe por fin lo que de verdad significa amar y ser amado.

Tuve y tengo mucha suerte. Llevamos juntos 27 años de amor, cariño, amistad, compañerismo, compenetración, sincronización absoluta como pareja y como progenitores.

Nos cuidamos y cuidamos de nuestros hijos y de nuestro hogar con esmero y felicidad. No todo el mundo encuentra a la persona perfecta con la que pasar la vida. Yo sí.

Tuve muchísima suerte, o muchísimo ojo e intuición.

"Conocí a Berta, mi pareja, después de una relación tóxica de la que supe escapar. Con ella aprendí lo que significa amar y ser amado"

¿Cómo ha cambiado tu forma de entender el amor desde que tenías 20 años hasta ahora?

Absolutamente. A esa edad uno es muy enamoradizo y apasionado pero de forma completamente errónea, no sabe nada de lo que realmente es Amar, pero bueno, hay que pasar ese “sarampión”.

¿Cómo es el machismo que ves en la España actual? (¿El macho ibérico ha muerto?) ¿Y en el periodismo y en la televisión?

España siempre ha sido un país machista y en muchos sentidos sigue siéndolo.

No tienes más que ver lo que supone el macabro fenómeno de la violencia machista y vicaria, tantas víctimas, tanto sufrimiento, por un deseo de posesión absolutamente intolerable.

Aunque ahora muchos machistas intentan disimular o maquillar su actitud ante la evidencia de un comportamiento detestable, el macho ibérico sigue ahí, agazapado en muchos rincones, expectante, desconcertado, rabioso a veces ante el declive de sus ideas inasumibles, pero dispuesto a reivindicarlas y a demostrar su errónea hombría a la que te descuidas.

"No todo el mundo encuentra a la persona con la que pasar la vida. Yo con Berta tuve suerte, o mucho ojo e intuición·

Es triste que la igualdad absoluta y real entre hombres y mujeres siga siendo una asignatura pendiente en tantos ámbitos. Se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por avanzar.

Aún hay gente que equipara el feminismo con el machismo, es terrible lo osada que puede ser la ignorancia.

Los medios, la mayor parte de los medios, luchan activamente contra la desigualdad y contra el machismo, unos más que otros, remando a favor de la mujer y sus derechos, pero también hay mucha tarea pendiente por delante.

"España siempre ha sido un país machista y en muchos sentido sigue siéndolo: muchos están escondidos pero dispuestos a reivindicar su errónea hombría a la que te descuidas"

Por desgracia, como decía, el macho ibérico, lo peor de ese concepto, sigue latiendo y sigue lanzando mensajes que confunden a muchos jóvenes. Es terrible que haya gente tan joven que asuma comportamientos tan irracionales y deleznables.

El machismo mata, destruye vidas, emponzoña todo lo que toca, y sigue presente en nuestra sociedad. Entre todos debemos erradicarlo sin dudar un instante, arrinconando y denunciando a los machistas.

Es sobre todo una cuestión de educación, de buena educación, y en este país aún nos falta mucho para ser seres humanos bien educados.