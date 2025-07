Begoña Villacís: "En política veo grandes personas, pero puede acabar sacando lo peor de cada una"

“La política es una forma de maldad. El mayor error que he cometido en mi vida”. Con esa frase de Vargas Llosa abría Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, el nuevo episodio de Arréglate que nos vamos. Y con ella abría también un melón.

Sentada frente a ella y la directora de ENCLAVE ODS, Charo Izquierdo, la que fuera líder de Ciudadanos y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís no esquiva el tema: “Comparto una parte, pero yo he ejercido la política. No me considero mala persona. En política veo grandes personas, pero puede acabar sacando lo peor de cada una".

“Yo empecé a trabajar con 20 años. Para mí el cambio abrupto fue entrar en política, no salir. Pero es verdad que me fui descorazonada, no lo oculto. Me daba mucha pena que desapareciese el centro en España, una vez más. Pero ahora vivo muy bien".

Le preocupa España, lo que ve, la “visceralidad con la que se está gobernando” y la cultura del insulto: “Estamos deshumanizando al contrario. Y cuando deshumanizas al otro, te deshumanizas tú”.

Frente a ese panorama, lanza un dardo cargado de diagnóstico: “En este país nos falta gente con vocación política y nos sobran políticos con vocación profesional”.

Begoña Villacís frente al micrófono. Esteban Palazuelos

Desde su actual puesto, como directora de Spain DC, asociación española de centros de datos, sigue haciendo política “sin serlo”. Ahora defiende un sector que define como clave: “Los datos son el poder del mañana. La mayor fuente de riqueza... y también de vulnerabilidad”.

Para Villacís, “Internet es físico. Se produce en centros de datos que son donde se cocina la inteligencia artificial. No hay economía digital si no están esas infraestructuras, y las grandes multinacionales ya están mirando a España".

Este país, según ella, puede liderar porque lo tiene todo: fibra, posición geográfica, energías renovables...

Durante el episodio también hay tiempo para recordar la pandemia. En aquella etapa de su vida, Villacís vio lo mejor y lo peor de la gente. Recuerda cómo "un taxista de Vox llevó gratis al hospital a una persona de Podemos", cómo "una azafata del PP cuidó de una enferma del PSOE".

Ahí se vio, según sus palabras, "una sociedad que trataba de salir adelante" y "una especie de esperanza, de rayito de luz, un 'vamos a salir mejores'. Y todo eso se olvidó; ahora hemos vuelto a la tontería del reality”.

Para ella, la política ha cambiado de industria: ahora forma parte del entretenimiento. “No tenemos candidatos sino concursantes. Y preguntas a la vecina del segundo por qué vota y te dice que es porque alguien 'da caña", no porque tenga un buen programa. "Son argumentos que nunca he compartido", añade.

La política, a juicio de la exvicealcaldesa madrileña, "se ha convertido en postureo”. Aun así, no reniega de su etapa. “Yo disfruté. Tengo buen sabor de boca. Conservo anécdotas que me voy a llevar toda la vida, y es una cosa que volvería a hacer 100.000 veces".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de esta semana.

El episodio aborda además un lado íntimo: su participación en el programa Madres desde el corazón, donde habló por primera vez del asesinato de su hermano: “Al principio no sabía si hacerlo. Pero me reconfortó mucho".

"En su momento", explica Villacís, "no hice terapia ni me anestesié, porque creo que hay veces que te toca encajar y sufrir. El sufrimiento, de alguna manera, es un tributo a la trascendencia de esa persona. La felicidad no se fabrica en pastillas”.

¿A qué te aferras cuando todo tiembla? La pregunta final es directa. Y la respuesta, también. “A mirar alrededor. ¿Cómo están mis hijas?, ¿y mis padres? Creo que la mejor manera de cuidarse es dejar de estar tan pendiente de ti misma y más de lo que sucede fuera. La visión túnel te aísla de un mundo que es maravilloso".