Reyes Monforte, autora de 'La diva': "El ego me parece un poco ridículo hoy en día"

Reyes Monforte (Madrid, 1975) se define como “una mujer de radio”. Lo fue durante casi 20 años. “Yo me imaginé a mí misma haciéndome mayor delante de un micrófono”, recuerda. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro destino: el de convertirse en una de esas autoras que pueden decir con orgullo que viven de la literatura.

“Gracias a Dios, vivo de lo que escribo. Jamás pensé que podría dedicarme a esto”, afirma en Arréglate que nos vamos, el pódcast presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

La escritora, conocida por novelas como Un burka por amor (Booket, 2009) o La rosa escondida (Planeta, 2009), acaba de publicar La diva (Plaza & Janés, 2025).

Una obra basada en la soprano Adelina Patti, la cantante mejor pagada de la historia y uno de los personajes más fascinantes del siglo XIX. “Fue la mujer más famosa de su tiempo, rivalizaba con la reina Victoria en joyas y titulares”, explica Monforte.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la entrevistada de esta semana. Esteban Palazuelos

En el episodio, la autora desvela que su 'encuentro' con Patti fue casi fortuito. “Estaba de vacaciones en Gales cuando una camarera me habló del castillo de la gran diva de la ópera española. Pensé que la confundía con María Callas", cuenta. Pero cuando visitó el lugar, quedó fascinada.

Desde entonces, se sumergió en una laboriosa investigación para reconstruir la vida de una mujer que lo fue todo y hoy casi nadie recuerda.

Si algo deja claro es su pasión por la documentación, una fase que disfruta incluso más que la escritura. “Es como un puzle de 2.000 piezas que al final encaja. Eso es lo que más me gusta”, asegura.

No le tiembla la voz cuando habla del ego: “Me parece un poco ridículo. Yo no soy una persona que lo tenga ni que lo tolere mucho. Nos define más tenerlo que no tenerlo”.

Lo dice una autora que confiesa no haber sufrido nunca el llamado “miedo al folio en blanco” ni el “bloqueo del escritor”.

“Creo que me viene de mis años en radio, donde tenía que escribir un guion cada noche, estuviera bien o mal”, apunta.

La vida de Adelina Patti, protagonista de su nueva novela, es digna de ópera. Literalmente. Nacida en una pensión de la calle Fuencarral de Madrid, fue una niña prodigio que debutó en Broadway y se convirtió en un emblema de la música a la que los grandes literatos e incluso Sorolla destacaron en sus obras.

La escritora también cuenta cómo Patti utilizó su imagen para vender perfumes, cremas e incluso puros. “Fue una precursora en el mundo de la publicidad. En Latinoamérica aún se vende una crema que lleva su nombre”, afirma.

Además de su talento, Patti tenía muy claro el valor de su trabajo: “Decía: ‘Si quieren la mejor voz, que la paguen’. En una ocasión, un empresario le dijo que ganaba más que el presidente de Estados Unidos. “Y ella respondió: ‘Pues dígale al presidente que cante’”.

Durante la conversación, Monforte recuerda con humor una anécdota sobre el papagayo que la soprano tenía como mascota: “Se llamaba Jumbo y le enseñó a decir ‘más dinero’. Cada vez que un empresario entraba en la sala, el papagayo lo recibía así”.

Al preguntarle por su método de trabajo, la escritora asegura que comienza cada novela con el título decidido. “Lo tengo claro cuando empiezo a escribir el libro, sé perfectamente cómo va a llamarse”, afirma.

Reyes Monforte, ante el micro de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

La diva no solo rescata a una gran olvidada de la historia, sino que también refleja el poder femenino en una época en la que las mujeres no podían ni trabajar. Patti rompió moldes: se casó tres veces, ganó fortunas, construyó su propio teatro y murió en su castillo en Gales.

Dejó en su testamento la petición de que dicho edificio se convirtiese en hospital para tratar el gran problema de la salud que había en la época: la tuberculosis. Hoy, este sigue vivo como hotel y escenario de bodas.

“Dicen que quienes duermen allí a veces escuchan a una mujer cantar ópera. No hay nadie, pero la leyenda del fantasma de Adelina Patti continúa”, relata Monforte con ese don de la palabra que la ha convertido en una de las escritoras más célebres del panorama nacional.