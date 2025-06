Dice Arsuaga que para ser paleoantropólogo hay que leer a Shakespeare y a Cervantes. También dice que hacer caso a mamá y a la abuela preservará la humanidad, porque las mujeres de nuestra vida nunca nos dijeron "peléate con ese", ni tampoco con el otro, porque nuestras antecesoras siempre nos dijeron lo mismo: que fuéramos honrados y trabajadores, que fuésemos buena gente y que nadie nos pudiese sacar los colores. Que no nos señaláramos.

"Esto hay que recordárselo a mucha gente, sea quien sea, aunque ocupe cargos. Hay que decirles: '¿Tu madre te dijo que fueras un pelota, tanto como lo eres para alcanzar este puesto que has alcanzado? ¿O tu madre te dijo que fueras un abusón, que te copiaras en el examen, que te metieras con los débiles o que acosaras a las niñas? No. Pues hazle caso a tu madre, porque ella sabe perfectamente de lo que habla", cuenta Juan Luis desayunando tortitas sin gluten (¡pero con nata, menos mal!).

"Esto se come sin hambre. Desgraciadamente", ríe. Él comprende profundamente que hay cosas que nos matan un poco pero que hacen que la vida merezca la pena.

Lleva toda la vida investigando nuestros secretos en los yacimientos de Atapuerca.

"Yo soy epicúreo. Ahora todo el mundo dice que es estoico. Todos los ricos, vaya. Sí. O sea, que eres multimillonario pero eres estoico. Bien", ironiza. "Eso es un truco que también utilizaba mucho el cristianismo. Lo de decir 'bueno, hay que ser pobres de espíritu'. Te haces perdonar y tal. El estoico tiene la imagen de ser alguien que tiene una ética y una moral... ¡es millonario, pero eso es lo de menos! No me los creo en absoluto, como te imaginarás. Es una trampa". Ya se están afilando las navajas.

Cuenta Arsuaga que él es epicúreo porque es creer en la sencillez y no ir dando lecciones por la vida. "Él tenía una casa a las afueras de Atenas. Mientras que todas las demás escuelas filosóficas tenían nombres muy rimbombantes... como 'el liceo', o 'la academia'... (estoico viene de la estoa), la escuela de Epicúreo se llamaba 'el jardín'". Y era la única escuela filosófica a la que podían ir mujeres, prostitutas, esclavos... la única", sonríe.

Asegura que para Epicúreo, la felicidad consistía en no hacer el mal ("no sólo no es ético, sino que no te va a hacer feliz, igual que la envidia... mejor la admiración, hombre") y en disfrutar de unas tortitas. "Ha salido el sol. Disfrutamos de la belleza. Vamos al Museo del Prado, vemos a Caravaggio. ¿Qué más se puede pedir? Si es que no hay más. Todo lo bueno es gratis. O, al menos, si cuesta mucho dinero, sospecha".

Cuando salía el número de la lotería, su padre siempre decía: "Menos mal que no nos ha tocado".

Una de las grandes preguntas de la especie humana es por qué duele el parto. Ya sabemos que no es una maldición bíblica. Entonces, ¿qué sentido tiene?

El parto duele porque el cuerpo humano, como el de cualquier animal, está hecho de vida y por tanto de contradicción. O sea, todo no puede ser. Se dice, técnicamente, que hay presiones de selección de signo opuesto. Por ejemplo, tenemos un cerebro muy grande.

El feto tiene un cerebro muy grande, porque si el feto nace con un cerebro pequeño el niño sale muy atrasado. El niño tiene que alcanzar un cierto grado de maduración, de desarrollo cerebral, pero claro, la cabeza gorda no pasa fácilmente.

Arsuaga admira a Marie Couri y a Margarite Yourcenar... y, sobre todo, a su santa madre. Sara Fernández.

Hay una presión de selección a favor de la cabeza gorda. Pero hay otra presión de selección a favor del parto estrecho, porque biomecánicamente es mucho mejor: cuanto más estrecho sea el parto, más se aproximan los dos fémures y más eficiente es. ¡Y encima somos bípedos! Y como somos bípedos, hacemos partos retorcidos y doblados. Al final se llega a una solución de compromiso.

¿Nunca va a poder evitarse?

Bueno, con la epidural. Y con la cesárea, que hay muchas, cada vez más, muchísimas.

¿Qué mujeres te han inspirado?

Las mujeres me inspiran mucho, tendría que repasar toda la nómina. La primera, mi madre. A ella le gusta mucho el arte. Estudió Historia del Arte. Va a cumplir 95. Espero haber heredado sus genes, porque está perfecta.

¿Hay diferencias sustanciales entre el cerebro del hombre y de la mujer?

No creo. Sí hay diferencias hormonales, pero cerebrales no.

¿Cuáles son las hormonales y cómo afectan a la vida?

Hombre, en la vida hay muchas cosas. Mujer se es desde que naces hasta que mueres. Eres lactante, y ahí no veo mucha diferencia con el varón. Luego eres niña, y no veo diferencia con ser niño. Siendo adolescente empieza a haber diferencias. O siendo madre y adulta, también. Luego la menopausia y tal. Uno siente en la vida muchas cosas. Uno es lactante, niño, adolescente, padre, madre, abuelo, abuela… cada etapa. Las hormonas son las que determinan las etapas de la vida.

Has dicho que la inteligencia es memoria, es resolución de conflictos y es reconocerse en el espejo.

Sí. Los humanos tenemos una gran memoria. Yo veo a mi nieto, que tiene dos años, y le preguntas: “¿Qué has hecho por la mañana?”. Y no lo sabe. Y su madre le dice “has ido al parque”, y él lo acepta. Es curioso cómo adquirimos la memoria. Pero si tú me preguntas ahora qué hice ayer y no me acuerdo, tendría que ir al neurólogo. De hecho, no me acuerdo.

¿Hay alguna diferencia crucial en la autoidentificación de un hombre consigo mismo y la de una mujer? Quizá el hombre se ha reconocido mejor a sí mismo, se ha estudiado más su identidad, ha sido más variada, pero ha parecido que sólo había una forma de ser mujer, un arquetipo.

En los hombres había más profesiones. Las mujeres siempre han podido ser menos cosas, y todo tendía hacia ser ama de casa. Pero en el campo siempre han trabajado, todo hay que decirlo. Y luego en el comercio.

Y en la agricultura y la ganadería, en la vida rural, sí. La mujer ha trabajado para mantener a la familia. Esa idea de que la mujer no trabaja es de la burguesía, porque la mujer del pescadero vendía pescado y la mujer del pescador recogía las redes.

Otra cosa es que no cobrasen o que no tuviesen cuenta propia.

Claro, eso es diferente, aunque eran economías no muy monetarias. Pero la mujer nunca se ha “dedicado a sus labores”, eso han sido las burguesas.

¿Cuándo empieza el patriarcado?

Siempre se le echa la culpa de todo al Neolítico. Al Neolítico todo se le achaca. El patriarcado comienza con el concepto de ‘propiedad’. Porque igual que eres propietario de tierras o de ganado, podías ser propietario de mujeres.

Las palabras que todo el mundo utiliza pero que nadie define son peligrosas, son “palabros”, como ésta, son una cosa a estudiar.

Porque incluso dentro de la vida normal, medieval, hay clases sociales. En el momento en el que hay clases sociales… todo se vuelve más confuso, porque los hombres tenían esclavos, sí. Esclavos hombres. Los griegos tenían esclavos, los romanos tenían esclavos.

Arsuaga cree que el patriarcado empezó cuando empezó el concepto de propiedad, allá por el Neolítico, al que "se le echa la culpa de todo". Sara Fernández.

Pero no esclavos como los de las plantaciones americanas. Esclavos que a lo mejor eran el pedagogo, el maestro de sus hijos. Utilizar términos tan amplios y generales es una manera de banalizar las cosas. “Esclavitud” ha habido de muchos tipos y me parece mal, ¡si quieres!, pero, más allá de eso… ¿hablamos de quién? Pasa lo mismo con el patriarcado.

¿Existe algo llamado “intuición femenina”?

Sí, claro. Pero te cuento una frase de Pío Baroja. Él decía que la intuición de un genio puede ser algo inteligente e importante, pero la intuición de un memo, con toda seguridad, es una memez.

Esto él lo decía para criticar lo de “no, yo es que soy muy intuitivo, sin estudios ni preparación, soy intuitivo”. Ya, pero es que si no sabes nada, tu intuición normalmente es una estupidez.

Me interesan más, habitualmente, las intuiciones de Einstein o de Mozart. Intuición es “lo que se te ocurre”. La intuición es un poco según quién la diga.

¿Parece más relacionada con lo femenino porque es algo sensitivo y relacionado con el pensamiento simbólico? Una ‘llamada’…

Yo no distingo. Las intuiciones de Marie Curie seguramente serían geniales y las de una ignorante, estupideces. Pero exactamente igual que en los hombres. Las intuiciones de Margarite Yourcenar son ‘Memorias de Adriano’, las de una mema, no serán nada.

La ‘intuición femenina’ es un tópico, es algo no apreciativo, incluso algo carca: en otros tiempos se hacía ver que los hombres tenían conocimientos y las mujeres intuiciones. Con eso querían decir que las mujeres no tenían formación y que aportaban destellos raros. Eso es absurdo.

¿Qué es un macho alfa y qué es una hembra alfa?

En los chimpancés te lo puedo decir. El problema es que los científicos en vez de simplificar, que es lo que hace todo el mundo, nos dedicamos a ver la complejidad, que es una cosa mucho menos simpática. ¡Por eso somos malos entrevistados! (Ríe). No soltamos titulares, soltamos libros.

La realidad tiene facetas y es poliédrica. No existe eso de hembra-débil, macho-fuerte. En las sociedades de hienas, las hembras son las que controlan: son más grandes y más fuertes. En los chimpancés, la jerarquía masculina se impone a la femenina. En los bonobos, no.

La comunidad está controlada y dominada por asociaciones sólidas… existe toda la casuística. Un macho alfa es el que manda y una hembra alfa es la que manda. Ya está.

Tú has dicho que Darwin estaba equivocado, porque la selección sexual la hacen las mujeres.

Darwin pensaba que las mujeres son el sexo bello. Y decía que los hombres elegían a la mujer. Pero eso no es así: los hombres no seleccionan ni eligen a las mejores mujeres, eligen las mujeres, y eligen al macho más deseable.

La competición es entre los hombres, pero no por quedarse con la mejor mujer, sino por resultar más atractivos a las mujeres que el otro. A ver, al final todo el mundo se cruza, mira las estadísticas: todo el mundo acaba juntándose con alguien.

Es universal, aunque vayamos rebajando nuestras expectativas con los años.

Arsuaga desayunando sus tortitas favoritas y conversando sobre la foto fija de la humanidad: la familia. Sara Fernández.

¿Cuál es nuestra opción reproductiva ganadora?

Vivimos en pareja, básicamente, y no necesariamente toda la vida. Pero yo sí creo que la especie humana se organiza en torno a familias bien constituidas. Una pareja con hijos. Ese es el modelo esencial y seguramente el modelo biológico de la especie humana.

En biología todo es estadística, no hay dogmas. No hay una fórmula como en física. Pero si vas a la playa y haces una foto, como norma ves familias con hijos, o parejas, o grupos de jóvenes en fase de emparejamiento.

¿Qué hay del lesbianismo, cómo se explica biológicamente?

Es una parte del espectro. No soy un experto, pero se discute si hay un componente biológico, si es hereditario o no, cómo se desarrolla, si tiene que ver con el desarrollo fetal o no, con las hormonas… o a lo largo de la vida… si es cultural, etc.

Hay toda una casuística, es muy difícil de determinar eso. Porque la especie humana está hecha de biología y de cultura, y separarlas es extremadamente difícil. Pero sí podemos decir que hay lesbianas en todas las sociedades conocidas.

Siempre hay un porcentaje de mujeres que prefieren a otras mujeres. Ahí dentro, otro espectro: las que quieren ser madres y las que no. Una mujer que tiene hijos se comporta como una mujer, aunque tenga una pareja del mismo sexo. La biología no nos da solución a los problemas culturales. La biología sólo es lo mayoritario y lo minoritario.

¿Por qué las mujeres seleccionan a hombres cooperativos y que den placer?

¡Sin duda! Por eso digo que la selección natural la han ejercido las mujeres, ellas han elegido. Mira, la nuestra es una especie en la que los grupos están formados por más de un macho, agregados de familias o no, da igual, pero nuestros grupos humanos están formados por muchas mujeres y muchos hombres. Y los hombres conviven y no se matan entre ellos.

El segundo café de la mañana de Arsuaga. Sara Fernández.

Esto es una singularidad, eso no lo puedes hacer con los gorilas o con los chimpancés, porque están todo el día peleándose y matándose entre sí. Los machos de nuestra especie son bastante pacíficos dentro de lo que hay dentro de su grupo (porque también podemos hablar de conflictos entre otros grupos).

El mero hecho de que en nuestra foto de familia en la playa que hablábamos antes, los machos no se maten en la arena, es algo destacable.

No pasa en el resto de especies de primates. Somos muy tolerantes. Yo esto lo veo como zoólogo. ¿En qué especie puedes juntar siete lobos de diferentes manadas y que no se peleen? Es notable. Esto es así porque han sido seleccionados así por las mujeres, y han elegido a los más cooperativos.

Los más violentos han quedado fuera, las mujeres los han expulsado eligiendo a sus parejas. De hecho, los novios suelen ser encantadores.

Un ratito sí.

Mientras están siendo objeto de selección, sí. Tiene sentido. Para que te seleccionen, tienes que mostrarte encantador, tolerante… ¿qué se le pide a un hombre? Que todo le parezca bien, que no sea agresivo, incluso que sea cariñoso con los niños, con tus sobrinos, por ejemplo.

Tú plantéate qué tipo de novio quieres. Hay una atracción por el malote, pero eso no va a ningún lado a la hora de la verdad.

¿Hombres y mujeres deseamos sexualmente una cosa… y vitalmente otra, casarnos con otro tipo de persona?

Sí, esto es así. Hay una atracción por el de la moto, porque también tiene valores interesantes: se le ve autosuficiente, capaz… valiente…

Seguro de sí mismo, bravo.

Sí. Lo malo es que también se arriesga demasiado y puedes perderlo y eso no es bueno para tu familia. Después queremos ver cómo es la gente cuando se come unas tortitas: queremos alguien pacífico y tolerante, no malencarado.

Arsuga y la periodista hablando sobre lo que buscan las mujeres en el hombre: cooperación y placer. Sara Fernández.

¿Y qué buscan los hombres en las mujeres?

Esta respuesta es más difícil, la verdad. De entrada está el componente erótico, porque estamos hablando de pareja reproductiva, no de compañeros de piso. Pero… me lo tengo que pensar… nunca me lo había planteado.

El pene humano tiene un grosor mucho mayor que el de otras especies porque ha sido seleccionado.

Sí: o sea, todo lo que tenemos ha sido seleccionado. Si tenemos blanco en los ojos, ha sido seleccionado. Si tenemos labios carnosos ha sido seleccionado. El chimpancé no tiene labios carnosos.

Si somos bípedos, es porque ha sido seleccionado. Nada aparece de pronto, no nos ha hecho dios del barro. Las mujeres, en su selección sexual, han conseguido que los hombres tengan un pene de mayor grosor que el de otras especies, para recibir más placer.

Mira, el pene humano no es más largo que el de un chimpancé, pero es mucho más grueso, y el glande es muy voluminoso y esférico, y tiene una forma muy especial, que no tiene nada que ver con las uniones urinarias.

La longitud del pene tiene que ver con la longitud de la vagina, porque esto va de fecundar un óvulo. Vagina larga, pene largo. El pene es un poco más largo que la vagina, pero bueno. El nuestro es muy grueso y con glande particular.

Arsuaga sostiene que el amor romántico es evolutivo, no una construcción intelectual. Sara Fernández.

¿Por qué? Porque la vagina es más ancha en las mujeres que en las chimpancés. Se adapta a ella. ¿Por qué es ancha la vagina? A lo mejor porque hay que dar a luz a un niño con una cabeza muy grande.

En todo caso, yo no creo del todo esto, porque esto no explicaría la forma del glande. ‘Glande’, en latín, significa ‘bellota’. ¡Eso es rarísimo! Y no veo que tenga que ver con el parto. Incorporando el glande a la discusión, entiendo que los hombres que dan placer han sido los seleccionados por las mujeres, los que tienen un pene más adecuado para eso, un pene que da más placer.

Y eso me lleva también a la conclusión de que el orgasmo femenino es incomparablemente mayor que el masculino.

El orgasmo masculino es una descarga, es como la de otro animal, como la de un burro.

Sí, se parece al orgasmo de un burro o al de un conejo, pero el femenino es otra cosa: alcanza un placer mayor, fisiológicamente tiene más desarrollo, afecta más, tiene más potencia, es una descarga nerviosa de mayor entidad. Los síntomas son más potentes.

No se parece en nada al de los chimpancés, donde no se aprecia en las hembras una manifestación extraordinaria de placer. Tarda más en llegar, dura más y es más placentero. El orgasmo femenino es único y la mitad de la humanidad no lo conocerá nunca.

¿Por qué el hombre maduro tiende a fijarse en mujeres más jóvenes? ¿Eso se va a revertir en algún momento y la mujer madura comenzará a sentir esa atracción por hombres más jóvenes? ¿Depende del poder, del dinero, de la seguridad de hombres y mujeres?

Eso es una cuestión cultural. Desde la biología es difícil de analizar. Pero en los pueblos con estilo de vida de caza y recolección, por lo general, las mujeres menopáusicas, las abuelas, suelen vivir con los abuelos. Eso es lo normal.

Una abuela aborigen australiana suele vivir con su marido. Es poco frecuente que los abuelos tengan parejas jóvenes en sociedades cazadoras y recolectoras. Son las edades de la vida.

En las sociedades modernas, como todo es artificial, todo es posible. Un hombre maduro puede sentirse atraído por una mujer joven.

Las manos de Arsuaga. Sara Fernández.

Yo lo decía desde el punto de vista biológico: un hombre puede ser fértil hasta el día de su muerte y una mujer no.

Bueno, eso no es tan exacto, hay una curva de fertilidad masculina y femenina. Todo va disminuyendo.

Se ve más claro en las mujeres pero a los hombres también les pasa, lo que pasa es que su curva no tiene ese parón brusco de fertilidad que supone la menopausia.

La menopausia es a los 50 y poco, pero es que antes las mujeres vivían hasta esa edad.

La hembra chimpancé no tiene menopausia.

No. Ninguna especie. Es exclusiva de la especie humana en el sentido de “un período largo”. Las hembras chimpancé van perdiendo fertilidad. Yo he conocido en libertad a una hembra chimpancé embarazada a los 40 años. En nuestra especie se ha prolongado la vida pero no la vida fértil de la mujer.

¿Y eso nunca se va a poder prolongar? A lo mejor ni siquiera es deseable.

Con tratamientos hormonales, supongo que sí.

¿Qué es la belleza y cuándo se inventa?

Yo explico en clase los dimorfismos entre sexos. Se distinguen entre los caracteres sexuales primarios (que son los órganos sexuales, vulva, pene, escroto… todos externos, primarios, tienen que ver directamente con la reproducción) y luego, desde el siglo XIX, están los caracteres sexuales secundarios.

¿Cuáles son esos?, me preguntan los alumnos. Pues bien, son aquellos que distinguen a un chico de una chica sólo mirándoles de frente, de perfil o por detrás. Mira tu mano y mira la mía.

¿Y cómo afecta la belleza a la hora de la selección?

Bueno, la belleza es biología. ¿Qué es para un ciervo macho la belleza? Pues una cierva. No una yegua. ¿Qué tiene que tener una cierva para ser atractiva para un ciervo? Tiene que tener formas y comportamientos de cierva. Y olor de cierva.

La armonía y la proporción ya la inventan los griegos.

Bueno, ellos lo racionalizan. Si los ciervos pensaran, definirían la perfección y la armonía en la especie. Quiero decir: los griegos, cuando definen la perfección, lo que están haciendo es poner con palabras nuestra biología.

¿Qué hay de la cirugía estética?

Que yo sepa, sobre todo, es para rejuvenecer.

Arsuaga asegura que la cirugía estética no engaña al ojo humano con la edad, porque ésta se distingue en los movimientos. Sara Fernández.

Bueno, también para cambiar rasgos de gente muy joven. ¿Eso engaña al ojo humano? ¿Cómo participa la cirugía estética de la seducción o del erotismo?

Hay una parte que tiene que ver con ser joven. Nadie quiere envejecer. Pero no se engaña al ojo humano, no al de otro, pero a uno mismo sí. La edad, en lo que más se nota, es en los movimientos. Y eso es a nivel inconsciente.

Yo puedo estar operado de arriba a abajo, pero cuando me levanto, sabes la edad que tengo. El cerebro asigna una edad inconsciente. El mejor ejemplo son los hombres: ¿qué se ponen? ¡Pelo en la cabeza! Porque quieren parecer jóvenes.

Todos queremos ser jóvenes, y eso significa que no nos queremos morir. Cuando éramos jóvenes éramos delgados, éramos atléticos, teníamos más vigor, teníamos pelo…

¿Qué es el amor para un paleontólogo y cuándo se inventa?

Yo creo en el amor absolutamente. Para mí el amor es eso que decía Lope de Vega en aquel poema maravilloso: “El que lo probó, lo sabe”.

Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo…

¡Ese es! Y si no lo has probado, no te lo puedo explicar. El amor se inventa en la evolución humana. Muchos animales son monógamos, pero eso no es lo mismo que estar enamorado. Hay que distinguir entre quererse y el apego.

Creo que estamos hablando del enamoramiento, lo que los franceses llaman “el amor fou”. Lo otro es la costumbre, la familia… Es curioso. Vamos al cine y vemos una película romántica aunque los que se enamoren sean otros. Y es porque queremos recuperar ese sentimiento.

Eso también es participar del amor. El amor es evolutivo y está relacionado con el homo sapiens.

Algunas preguntas aún sin respuesta para Arsuaga. Sara Fernández.

¿Dura tres años y esto que dicen?

En esto hay una discusión muy interesante. Hay muchas mujeres (sobre todo en ambientes literarios e intelectuales) que me dicen que el amor romántico es un constructo intelectual y que debería ser abolido.

En el sentido de que estamos inculcando a nuestros hijos un modelo que no es real y que les va a producir frustración. ¿Deberíamos contarles a nuestros hijos que el amor no existe?

Entonces, ¿qué les contamos? Yo mezclo todos los cuentos de princesas y príncipes, pero estas personas dicen que esos cuentos no sólo son falsos sino que son tóxicos. Yo creo que no.

Porque cuando uno se enamora, no se enamora porque alguien sea príncipe, o rico, o vaya a caballo, o sea rubio; la mayor parte de las personas, si les preguntan cómo es su pareja ideal, no te lo saben decir. ¡No se puede saber, el ideal no existe! ¡Por tanto, el ideal no se inculca! Pues eso.

Por cierto, y si no existe, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué gusta tanto?

Por último, repito: el amor es así, quien lo probó, lo sabe.