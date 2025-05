Carlos Sainz: "Mi mujer ha sido la mejor copiloto de viaje. Nos casamos a los 30, ha tenido mucha paciencia"

Doble Campeón del Mundo de Rally, cuádruple ganador del Dakar o Premio Princesa de Asturias de los Deportes, estas son algunas de las múltiples distinciones y reconocimientos que ha recibido nuestro invitado del pódcast a lo largo de su carrera como piloto.

Carlos Sainz es un indiscutible referente del automovilismo y, para muchos, una figura icónica que ha conseguido labrarse un lugar destacado gracias a su pasión y tesón por conseguir aquello que anhelaba. Junto a Nuria March, mantiene una conversación muy cercana que tiene como eje central su trabajo, su familia y también consejos muy valiosos.

La charla comienza recordando sus inicios, en los que la constancia, la superación y la disciplina fueron la clave. “La veteranía me hace ver mis inicios, los errores que cometí y cómo ciertas circunstancias y decisiones me ayudaron a llegar al éxito”, comenta. Sainz transmite recomendaciones y un mensaje para aquellos que, como él, quieren alcanzar una meta: “Hay que creer en uno mismo y en los sueños, porque estos se cumplen. Yo algún día fui ese niño con un sueño”. Este fue el motor que dio rienda suelta a su capacidad de trabajo y le permitió conquistar el triunfo y recalca: “A base de trabajo, esfuerzo y disciplina”.

El piloto goza de una dilatada trayectoria, pero a pesar de haber cumplido muchas de sus grandes aspiraciones, la ambición nunca le ha abandonado tanto en lo personal como en lo profesional. Así lo confirma: “Me gustaría volver al Dakar, ganarlo por quinta vez, con una marca diferente”. En cuanto a su faceta más íntima, dice: “Mi sueño es ver crecer a mis nietos, compartir con mi esposa esa etapa juntos”.

Reyes ha sido siempre un apoyo fundamental desde que se conocieran cuando ella tenía 17 años y él 18. Así lo expresa Carlos Sainz a Nuria March: “Nos casamos a los 30. Ha tenido mucha paciencia y ha sido fundamental en la educación de mis hijos. Como copiloto de viaje, no he podido tener una mejor”. El campeón es padre de Carlos Sainz Jr., otro gran piloto que ha cogido su testigo en automovilismo: “Hay que ser muy responsable, entender al deportista, saber ayudarlo y animarlo. Como padres tratamos de seguirlo, sufrimos y también nos llevamos alegrías”.

El piloto es consciente de los problemas actuales y cuando Nuria le insta a hablar sobre lo que más le inquieta comenta: “Me preocupan los conflictos, el cambio climático y el legado que dejaremos a la gente que viene después”. También hace hincapié en temas como la inmediatez del teléfono en los menores y la salud mental.

¿Ha tenido o tiene ayuda psicológica el deportista en su carrera? Ante esta pregunta de la empresaria, Carlos revela: “He vivido un periodo deportivo en el que no existía el psicólogo y, prácticamente, lo ibas haciendo como buenamente podías. Soy muy partidario de contar en el equipo con las mejores herramientas para que te ayuden a rendir”. Y entre ellas, su psicóloga resulta muy importante: "Es una excelente guía para afrontar ciertos retos con las ideas más claras".

El invitado a En marcha con Nuria March se define como un hombre al que como dice “le gusta hacer las cosas bien”, tener rutinas, pero sin planear en exceso. También se preocupa de cuidar a la gente de su alrededor. “Me gusta tener un plan, una estrategia y me preparo lo mejor posible para cumplirla. Mi método me ha funcionado muy bien y que no me lo cambien”, afirma.

Al final de esta entrevista, Carlos cuenta cómo le gusta valorar y no sobrerreaccionar: “La experiencia en la vida te da la perspectiva. Me gusta analizar el por qué, aprender, para no cometer los mismos errores”.