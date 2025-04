María Meneses (Nena Daconte), sobre su salud mental: "Me diagnosticaron una depresión psicótica"

Tras uno de los grupos más aclamados de nuestras fronteras, Nena Daconte, se encuentra una cantante, compositora y música de flamante talento: María Meneses. En el programa Madres: Voces desde el alma, presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, en Mitele Plus, la artista se sinceró sobre sus diferentes etapas vitales, algunas desconocidas por el público, hasta la fecha.

La andadura en el mundo de la música de María Meneses se remonta a 2002. Formó parte de la segunda edición de Operación Triunfo. Pese a ser la primera expulsada, consiguió conquistar al público.

Su talento innato y convencimiento de que podría salir adelante la llevó a autoeditar su primer disco, He Perdido Los Zapatos, en 2005, con la ayuda de su mánager Raúl Marín. Incorporó dentro del proyecto a su pareja de entonces, el músico Kim Fanlo. Nena Daconte pasó así a ser un dúo.

El triunfo de la banda fue rotundo: en 2007 se hizo con el Premio Ondas como Artista Revelación. En qué estrella estará fue elegida como la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España ese año. El grupo grabó también un videoclip con Antonio Banderas y se convirtió en el número 1 en los 40 Principales.

Dos años después del éxito de su segundo disco, Retales de carnaval y el sencillo Tenía tanto que darte (fue el primer single del álbum y alcanzó enseguida el número 1 de la lista de los 40 Principales), María puso fin a su colaboración con Kim Fanlo, con quien también rompió su relación sentimental y se tuvo que enfrentar en los juzgados por motivos económicos.

La salud mental de la artista era entonces crítica: víctima de inseguridades, incluso en los momentos de éxito, cayó en el mundo del alcohol y las drogas. "Estaba aterrada y me dediqué a hacer lo que había hecho siempre hasta el momento que era huir por la puerta pequeña, me empezó a salir el síndrome de la impostora", confesó en el capítulo.

Con lucidez, recordó: "Siempre había sido muy rebelde e intenté llevar mi vida por un camino diferente al que me habían enseñado. Me diagnosticaron una depresión psicótica, fue una etapa muy complicada". Derivó en un tratamiento y medicación que hoy en día mantiene. María permaneció unos años apartada de la música para recuperarse.

En 2011, la vida pareció sonreírle de nuevo: se casó con el abogado y consultor político Eduardo Baeza. Un año más tarde, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Edu, al que cariñosamente llaman Eddy. En 2015 vino al mundo el benjamín de la familia, Manolete.

Con una nueva dirección de Universal, regresó con su tercer trabajo, Una Mosca en el cristal, al que le siguió el cuarto disco, Solo Muerdo Por Ti, en 2013, una obra más madura en la que María acababa de ser madre. En marzo de 2019 publicó su quinto álbum de estudio titulado Suerte con el que volvió a las raíces del primero. Y en 2020 publicó un nuevo single: Hojas secas. Desde el 2021 lanzó varios que volvieron a posicionarla en el panorama musical español.

En 2022 publicó un libro a modo de memorias titulado Tenía tanto que darte, en el que María Meneses habla sobre los límites del éxito y el fracaso, del amor y el odio a uno mismo. Asegura que ser madre la hizo valiente, aunque la conciliación es complicada. Actualmente, la artista sigue cuidando su salud mental. Además, la cantante ha querido abrirse un poco más contestando a nuestro Magatest.

El Magatest

Además de contar su historia en Madres: Voces desde el alma, la invitada al programa ha accedido a responder al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

Tu 'primera memoria'…

Mi primer paso hacia una madurez más consciente fue cuando escribí Idiota y me hice responsable de mis huidas en el amor. Estropearlo todo antes de que me hagan daño.

'Una habitación con vistas' a…

Sin haber leído el libro, pienso que el título evoca libertad. Mirar más allá de las cortinas que la sociedad nos impone. Actuar más allá del qué dirán. Ser fiel a mí misma. Ser coherente. Visualmente, inmejorable una habitación con vistas al mar.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Pienso que la industria de la música, a veces, es demasiado encorsetada. Todo debe estar ordenadito con sus etiquetas bien puestas. Para mí, los géneros musicales son más fluidos.

Hace poco tuve una discusión con un par de jóvenes músicos que argumentaban que la electrónica y el pop rock no podían convivir bajo ningún concepto. Pero si la música son emociones, ¿qué te impide llegar al mismo lugar haciendo vibrar juntas dos herramientas diferentes? Los prejuicios. Ni los de la electrónica comprarán tu movida, ni lo harán los del pop rock de toda la vida.

'La amiga estupenda' es…

Esa persona que me refleja quién soy, con todas mis cosas buenas y no tan buenas. Es la que está. Es mi hermana.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

El miedo a todo.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Para mí, mi canción Vuela, de mi último disco. Todavía conservo el espíritu idealista indomable.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Darme cuenta de que la cultura que representa la música, la literatura y el cine está supeditada a un algoritmo caprichoso y, casi siempre, superficial.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Un mundo sensible, tranquilo, pacífico y paciente.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

A cualquier gobernante populista autoritario y tirano.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Ese libro me encantó. Letizia, la Reina, a la que conocí en un acto para visibilizar la salud mental, me habló del libro El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Entre sus líneas descubrí a Sylvia Plath y su Campana de cristal que, a su vez, me inspiró el título de mi último disco, La escafandra.

Para mí, ese encuentro de 10 minutos con Letizia fue importante, por lo inspirador. Seguí entonces leyendo a Rosa Montero. Y así fue cómo conocí de su mano la sensación de abismal soledad que uno puede llegar a sentir al perder a la persona que te hacía compañía en lo rutinario de la vida, a la que más amabas.

'El amor más grande'…

El que siento por mis hijos.

¿Para qué pedirías'amnesia colectiva'?

La música es lo contrario a la amnesia colectiva. Tiene el poder de transportarte a la emoción y al momento en que escuchaste por primera vez esa canción. Es el verdadero antídoto contra el olvido. En la vida, siempre intento aprender de lo vivido, para luego olvidar lo innecesario. ¿Quién quiere cargar con piedras que no suman?

Un 'secreto a voces'.

Es lo que hacemos todo el tiempo las personas que componemos canciones con alma. Estamos contando verdaderas intimidades disfrazadas de poesía. No por un afán exhibicionista, sino porque es nuestra manera de expresarnos, de entendernos a nosotras mismas, nuestra forma de vivir, de desahogarnos. Es una terapia particular.

'Un secreto inconfesable'.

Ven, que te lo cuento…

¿Qué es para ti 'nada'?

Mi 'nada' fue mi punto de partida. El motor que me hizo escribir, cantar y soñar.

'Cuando la revolución termine'…

Yo he vivido grandes revoluciones en mi vida. He cambiado mi entorno seguro en varias ocasiones y siempre he encontrado luz al otro lado.